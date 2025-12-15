Lionel Messi: গোটা টিম ইন্ডিয়া জুড়লে যা দাম, মেসির দাম তার থেকে ৪ গুণ বেশি! হ্যাঁ, রো-কো ধরেই... বাপস...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Lionel Messi net worth: মেসি একাই একশো। ভারতীয় দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সম্পত্তি মিলিয়েও, তার ৪ গুণ বেশি সম্পদের মালিক আর্জেন্টিনার বরপুত্র লিওনেল মেসি। কত সম্পত্তির মালিক মেসি, জানলে চোখ কপালে উঠবে...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 15, 2025, 02:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১১ সালের পর ভারতে এলেন টবল-গ্রহের সর্বকালের অন্যতম সেরা কিংবদন্তি লিয়োনেল মেসি (Lionel Messi)। G.O.A.T-র ইন্ডিয়া ট্যুরে সর্বপ্রথম তিনি আসেন কলকাতায়। কিন্তু মেসি আসার সেই উত্তেজনা চোখের নিমেষে দুঃস্বপ্নের মত হয়ে দাঁড়ায় তিলোত্তমার কাছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বদলে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। ২০ মিনিট মাঠে থেকেই হায়দরাবাদের জন্য রওনা দেন মেসি।

হায়দরাবাদ, মুম্বই হয়ে এবার দিল্লির পথে বিশ্বজয়ী। রাজধানীর পর আজই তিনি বিকেলের দিকে ভারত ছেড়ে চলে যাবেন। মেসির ভারতে আসা শুধুমাত্র কোনও খেলার ইভেন্ট নয়। তাঁর আসা দেশের হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে স্বপ্নপূরণ। মেসি শুধু একজন ফুটবলার নন; তিনি অনুপ্রেরণার প্রতীক। মেসির জনপ্রিয়তা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড়দের থেকে অনেক এগিয়ে।

মেসি বনাম ভারতীয় ক্রিকেটারদের নেটওয়ার্থ:

বর্তমান ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নেটওয়ার্থের তথ্য অনুযায়ী, মেসি একাই একশো। ভারতীয় ক্রিকেট টিমের খেলোয়াড়দের সকলের চেয়ে ভারী মেসি।

ভারতীয় দলের নেটওয়ার্থ (কিছু প্রধান খেলোয়াড়):

বিরাট কোহলি: প্রায় ১০৫০ কোটি টাকা, রোহিত শর্মা: ২১৪ কোটি, রবিন্দ্র জাদেজা: ১২০ কোটি, কেএল রাহুল: ১০০ কোটি, হার্দিক পাণ্ডিয়া: ৯৪ কোটি, শ্রেয়স আইয়ার: ৫৮ কোটি, মহম্মদ শামি: ৬০ কোটি, অক্ষর প্যাটেল: ৫০ কোটি, বরুণ চক্রবর্তী: ৪০ কোটি, শুভমন গিল: ৩৪ কোটি, কুলদীপ যাদব: ৩২ কোটি।

এই প্রত্যেক খেলোয়াড়দের সব মিলিয়ে ভারতীয় দলের মোট নেটওয়ার্থ প্রায় ১৯৫২ কোটি টাকা। এর মধ্যে এমন খেলোয়াড়ও রয়েছে যারা বর্তমানে দলের সঙ্গে নেই, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভালো আয় করেছেন।

মেসির নেটওয়ার্থ:

লিওনেল মেসির মোট নেটওয়ার্থ প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন ডলার, যা ভারতীয় টাকায় প্রায় ৭০০০ কোটি টাকা। তবে, তাঁর ভারত সফরের সময় বিভিন্ন সূত্রের অনুমান অনুযায়ী মেসির সম্পদ প্রায় ৭০০০-৮৫০০ কোটি টাকা, যা ভারতীয় দলের মোট নেটওয়ার্থের প্রায় ৪-৪.৫ গুণ।

উল্লেখ্য, অন্যদিকে কলকাতায় কত টাকার ক্ষতি হয়েছে মেসির অনুষ্ঠানে পণ্ড হওয়ায়? পূর্ত দফতরের কর্তারা এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি। মন্তব্য করতে চাননি মন্ত্রী পুলক রায়ও। তবে একান্ত আলোচনায় সরকারি আধিকারিকেরা কেউ কেউ বলছেন, ১০ কোটির উপর চলে যেতে পারে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ। কেউ কেউ মনে করছেন, আরও অনেক বেশি। শুধুমাত্র চেয়ার ভাঙা হয়েছে বা স্টেডিয়ামের বিভিন্ন কাঠামোয় গণক্রোধ আছড়ে পড়েছে তা-ই নয়, সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খেলার মাঠ। অ্যাথলেটিক ট্র্যাকও। 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

lionel messiNet WorthIndia tourTeam IndiaFootballCricket ComparisonWealth ComparisonCelebrity Earnings
