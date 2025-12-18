English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Lionel Messi: বিশ্বকাপের আগে অভিনব অনুশীলন মেসির, বাচ্চা হাতির সঙ্গে বনে পাসিং ফুটবলে মগ্ন GOAT...

Lionel Messi: বিশ্বকাপে মেসি খেলবেন কি খেলবেন না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে অনুশীলনে কোনও খামতি রাখছেন না তিনি। আর এবার বাচ্চা হাতির সঙ্গে বনে পাসিং ফুটবল খেলেলন GOAT  

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 18, 2025, 03:26 PM IST
Lionel Messi: বিশ্বকাপের আগে অভিনব অনুশীলন মেসির, বাচ্চা হাতির সঙ্গে বনে পাসিং ফুটবলে মগ্ন GOAT...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে গেলে ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026) শুরু হতে আর মাস ছয়েকও বাকি নেই। এবার একেবারে ঐতিহাসিক কাপযুদ্ধ। এই প্রথম ৪৮ দেশ অংশ নেবে ফিফা-র শো-পিস ইভেন্টে। এত দলের অংশগ্রহণ বিগত ২২টি বিশ্বকাপ দেখেনি। ছাব্বিশের বিশ্বকাপ ২৫ মে থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে। বহু ফুটবল সমর্থকের মনে এখন একটা প্রশ্নই ঘোরপাক খাচ্ছে যে, গতবারের কাপজয়ী কিংবদন্তি লিয়োনেল মেসি কি খেলবেন? (Lionel Messi In FIFA World Cup 2026)। 

Add Zee News as a Preferred Source

বিশ্বকাপ নিয়ে মেসি ধোঁয়াশাই রেখেছেন

দেখতে গেলে মেসিও কিন্তু খোলসা করে কোথাও বলেননি যে, লিয়োনেল স্কালোনির দল তাঁকে নিয়েই হবে। সাম্প্রতিক সময়ে মেসিকে যখনই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তিনি কি বিশ্বকাপে খেলবেন? লিয়ো কিন্তু সুকৌশলে তা এড়িয়ে গিয়েই বলেছেন, 'বিশ্বকাপে থাকার বিষয়ে তিনি আশাবাদী।' ফলে তাঁর ভক্তকূলও নিশ্চিত নন যে, তাঁদের 'ভগবান' খেলবেনই! মেসি বিশ্বকাপে খেলুক বা না খেলুক। তিনি কিন্তু ভারতেই সেরে নিলেন অভিনব অনুশীলন। কোনও ফুটবলারের সঙ্গে নয় বনে বাচ্চা হাতির সঙ্গে পাসিং ফুটবলে মাতলেন GOAT...

আরও পড়ুন: মাত্র ১০০ টাকায় ইডেনে বসে দেখুন বিশ্বকাপ! সুপার এইট এবং সেমি দেখতেও খরচ স্রেফ...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ঠিক কী করলেন মেসি?

গ্লোবাল ফুটবল আইকন মেসি তাঁর ভারত সফরের শেষ লগ্নে, গত মঙ্গলবার গুজরাতের জামনগরে অবস্থিত বন্যপ্রাণী উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্র বনতার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। অনন্ত আম্বানি ও তাঁর স্ত্রী রাধিকা মার্চেন্ট মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন বনতারায়। মেসি সেখানে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু আচারে অংশ নিয়েছিলেন এবং সেখানকার পশুদের দেখে রীতিমতো আনন্দ পেয়েছিলেন। বনতারায় মেসির একাধিক ভিডিয়ো এখন নেটপাড়ায় ঘুরছে। তবে ভাইরাল হয়েছে যে, মেসির সঙ্গে এক হাতির বাচ্চার ফুটবল খেলার মুহূর্ত। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে যে, হাতির খাঁচার বাইরে থেকে মেসি লফট করে খাঁচার ভিতরে ফুটবল পাঠাচ্ছিলেন এবং মানেকলাল নামের এক ছোট্ট হাতি তার পা দিয়ে আলতো করে সেই বল আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। যা দেখে মেসিদের মুখে শিশুদের মতো হাসি ফুটেছে।

আরও পড়ুন: 'ও-ই আসল কালপ্রিট'! যুবভারতী কাণ্ডে এবার মেসিকেই আসামীর কাঠগড়ায় তুললেন গাভাসকর...

মেসির নামে সিংহশাবকের নামকরণ

বনতারায় মেসির সম্মানে অনন্ত এবং রাধিকা এক  সিংহশাবকের নামকরণ করেছে লিয়োনেল। বনতারা দেখে মোহিত মেসি। তিনি সংবাদসংস্থা এএনআই-কে বলেছেন, 'বনতারা পশুদের জন্য যা করে তা সত্যিই অসাধারণ। তারা সেখানে যেমন যত্ন পায়, যেভাবে তাদের উদ্ধার করে দেখাশোনা করা হয়—সবই অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। আমরা চমৎকার সময় কাটিয়েছি, পুরোটা সময় সম্পূর্ণ স্বস্তিতে ছিলাম। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যা মনে থেকে যাবে। এই অর্থপূর্ণ কাজকে অনুপ্রাণিত করতে এবং সমর্থন জানাতে আমরা অবশ্যই আবার আসব।' মেসির সঙ্গে প্রথম দেখায় অনন্ত তাঁকে একটি ঘড়ি উপহার দিয়েছেন। বিশ্ববন্দিত সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা মিলের RM 003 V2 Asia Edition-এর ওই ঘড়ি দিয়েছেন। মাত্র ১২ পিসই তৈরি হয়েছে এই ঘড়ি। একেকটির দাম ১০.৯১ কোটি টাকা।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
messi plays football with elephantmessi plays football with elephantsmessi plays with baby elephantsmessi playing football with elephant
পরবর্তী
খবর

T20 World Cup 2026 Ticket Prices At Eden Gardens: মাত্র ১০০ টাকায় ইডেনে বসে দেখুন বিশ্বকাপ! সুপার এইট এবং সেমি দেখতেও খরচ স্রেফ...

.

পরবর্তী খবর

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: ৩০ লাখ থেকে সোজা ৮.৪০ কোটি! নিলামে দিল্লির চমক কাশ্মীরি কোহিন...