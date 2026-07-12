Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /এই ঠিক করে কথা বলুন, আমাকে একদম অসম্মান করবেন না, রেফারির সঙ্গেই মাঠেই ধুন্ধুমার মেসির

'এই ঠিক করে কথা বলুন, আমাকে একদম অসম্মান করবেন না', রেফারির সঙ্গেই মাঠেই ধুন্ধুমার মেসির

কোয়ার্টার ফাইনালে মাঠেই মেজাজ হারালেন শান্ত স্বভাবের মেসি। গোল না পাওয়ার হতাশা ও রেফারির খারাপ ব্য়বহার আর মানতে পারেননি তিনি। মাঠেই ধুন্ধুমার বাঁধল। ভিডিয়ো এখন ভাইরাল

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 12, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:48 PM IST
'এই ঠিক করে কথা বলুন, আমাকে একদম অসম্মান করবেন না', রেফারির সঙ্গেই মাঠেই ধুন্ধুমার মেসির
Image Credit: রেফারির সঙ্গে মেসির ঝামেলাSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'খারিজি মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির আঁতুড়ঘর' বলেছিলেন বুদ্ধদেব? মনে করিয়ে দিলীপ বলছেন,
dilip ghosh56 min ago
2
Kolkata Green Line Metro1 hr ago
3
England vs Norway1 hr ago
4
Kunal ghosh2 hrs ago
5
Mamata Banerjee3 hrs ago