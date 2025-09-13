English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Messi's Gift to Modi: ৭৫ তম জন্মদিনে মোদীকে বিশেষ উপহার মেসির!

 Messi's Gift to Modi: ডিসেম্বরেই ভারতে আসছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। তখন মোদীর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে তাঁর।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 13, 2025, 11:38 PM IST
Messi's Gift to Modi: ৭৫ তম জন্মদিনে মোদীকে বিশেষ উপহার মেসির!

অর্কদীপ্ত মুথোপাধ্যায়: ৭৫ তম জন্মদিনে বিশেষ উপহার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য় জার্সি পাঠালেন  লিওনেল মেসি। ডিসেম্বরেই ভারতে আসছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। তখন মোদীর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে তাঁর।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  India Vs Pakistan Head To Head Record: ভারত-পাক হেড টু হেড রেকর্ড: উইকেট-ক্যাচ-জয় থেকে আরও অনেক কিছুই রইল ঝলকে...

স্পোর্টস প্রোমোটার  শতদ্রু দত্ত জানিয়েছেন, 'মেসির সঙ্গে যখন দেখা করেছিলাম, তখন বলেছিলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এবছর ৭৫তম জন্মদিন। তাঁর জন্য একটি জার্সিতে লিখে দাও। তিনি সেই জার্সিতে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন'। বলেন, 'জার্সিটা অনেকদিন আগেই নিয়ে এসেছিলাম, তবে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলাম। ভেবেছিলাম ৭৫তম জন্মদিনের ঠিক আগে উপহারটা পৌঁছে দেওয়ার'।  

অবশেষে মিলেছে অনুমোদন। বছর শেষে ভারতে আসছেন মেসি। ১২ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে শুরু হবে সফর। তারপর  আমদাবাদ, মুম্বই এবং দিল্লিতেও যাবেন মেসি।  ১৫ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে শেষ হবে সফর। এরপর বিরাট কোহলি ও শুভমান গিলের সঙ্গে ফিরোজ শাহ কোটলায় GOAT কনসার্ট এবং GOAT কাপও খেলবেন। টিকিটের দাম ৩,৫০০ টাকা শুরু। মেসির জন্য থাকবে বিশেষ নিরাপত্তা।

আরও পড়ুন:  England Script T20I History: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! 'অতিমানবিক' সল্টের ভংয়কর তাণ্ডব, ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় ইতিহাস!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Narendra ModiPM Modilionel messi
পরবর্তী
খবর

Cricketer Death: এশিয়ার কাপের মাঝেই দুঃসংবাদ! পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ক্রিকেটারের..
.

পরবর্তী খবর

Woman Raped in UK: বিলেতে বর্বরদের দাপট! পঞ্জাবি যুবতীকে গণধর্ষণের পর হুমকি, দেশে ফিরে যা...