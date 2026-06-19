/মেসি ফের আসবেন কলকাতায়? বিশ্বকাপ শেষ হতেই মিটবে আক্ষেপ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: কলকাতা আর ফুটবল-- এই দুই আবেগ বাঙালির চিরন্তন। আর সেই আবেগের পারদ এবার আরও একধাপ চড়তে চলেছে! কারণ, জল্পনা সত্যি করে নাকি আবারও তিলোত্তমায় পা রাখতে পারেন বিশ্বফুটবলের ম্যাজিশিয়ান লিওনেল মেসি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন শতদ্রু দত্ত। যদিও সেখানে মেসির নাম উল্লেখ করেননি তিনি।
মেসির কলকাতা সফরের নতুন পরিকল্পনা কী?
মেসিকে কলকাতায় আনার মূল কারিগর শতদ্রু দত্ত এই বড় সুখবর দিয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বকাপ চলার মাঝেই তিনি জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট শেষ হলেই তিনি মেসির বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে এবং মেসির বাবা শতদ্রু বাবুকে সময়ও দিয়েছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভারতের একটি প্রতিবেশী দেশে মেসিকে নিয়ে বড় ইভেন্ট হবে। আর সেই সফরের অংশ হিসেবেই এলএম১০-কে দ্বিতীয়বারের জন্য কলকাতায় নিয়ে আসতে মরিয়া শতদ্রু দত্ত।
বিশ্বকাপের পর তিনি মায়ামি যাচ্ছেন এবং কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের ভরসা রাখতে বলেছেন। তিনি সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করবেন ‘তাঁকে’ আনতে। এখানে ‘তাঁকে’ বলতে যে লিওনেল মেসিকে বোঝানো হয়েছে, তা পোস্টের কমেন্ট ও প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট। মেসি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলেন। ২০২৬ বিশ্বকাপ শেষ হবে ১৯ জুলাই। তারপর মেসি ক্লাবে ফিরবেন।
আইনি যুদ্ধ বনাম ফুটবলের আবেগ
তবে এই খুশির খবরের পেছনে একটা বড় বিতর্কও চলছে। গত বছর ১৩ই ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে তুমুল শোরগোল চলছে রাজ্য রাজনীতি ও ক্রীড়ামহলে। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং শতদ্রু দত্তর মধ্যে লড়াই এখন আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। রীতিমতো আইনি যুদ্ধ চলছে দুই পক্ষের মধ্যে। কিন্তু শতদ্রু স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মাঠের বাইরের এই আইনি লড়াই কোনোভাবেই মেসির কলকাতায় আসার পথে বাধা হবে না। সব বিতর্ককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি লাখ লাখ মেসি ভক্তের মুখে হাসি ফোটাতে দিনরাত এক করছেন।
শহরের বুকে 'মেসি ম্যানিয়া' ২.০?
২০২৫ সালের যুবভারতীর স্মৃতি আজও বাঙালির মনে টাটকা। এবার সব ঠিক থাকলে ফের একবার রাজকীয় বেশে কলকাতায় পা রাখবেন এলএম১০। একদিকে যখন কোর্টরুমে অরূপ বনাম শতদ্রুর হাইভোল্টেজ ড্রামা চলছে, ঠিক তখনই শতদ্রুর এই মাস্টারস্ট্রোক বঙ্গবাসীকে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। এখন দেখার, শতদ্রু দত্ত তাঁর এই অঙ্গীকার পূরণ করে যুবভারতীর গ্যালারিতে আবারও 'মেসি... মেসি...' গর্জন ফিরিয়ে আনতে পারেন কি না!
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