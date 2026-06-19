Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /মেসি ফের আসবেন কলকাতায়? বিশ্বকাপ শেষ হতেই মিটবে আক্ষেপ

মেসি ফের আসবেন কলকাতায়? বিশ্বকাপ শেষ হতেই মিটবে আক্ষেপ

ডিসেম্বরে ১৩ তারিখ কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে ঘটনা  ঘটেছিল তার জের এখনও চলছে। কোর্টে রীতিমতো লড়াই হচ্ছে শতদ্রু এবং প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। এরই মধ্যে লাখ লাখ মেসি ভক্তদের জন্য সুখবর জানালেন শতদ্রু। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 19, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:17 PM IST
মেসি ফের আসবেন কলকাতায়? বিশ্বকাপ শেষ হতেই মিটবে আক্ষেপ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিগ নিউজ: বন্ধ হয়ে যাবে ঐতিহাসিক ২১ জুলাই শহিদ দিবস সমাবেশ? মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে
21 July TMC Meeting10 min ago
2
lionel messi13 min ago
3
Jyoti Priya Mallick Resigns30 min ago
4
Adani group34 min ago
5
Nadia couple love story56 min ago