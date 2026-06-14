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MESSI TRAINING VIDEO: মেসির বিশ্বকাপের সুইচ অন! আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে ভাইরাল ট্রেনিং... রইল ১০ মিনিটের ফুটেজ

MESSI TRAINING VIDEO: কানসাস সিটিতে দলের সঙ্গে ট্রেনিং করছেন লিয়োনেল মেসি। সেই ভিডিয়ো রাতারাতি নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়ে গেল...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 14, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:10 PM IST
MESSI TRAINING VIDEO: মেসির বিশ্বকাপের সুইচ অন! আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে ভাইরাল ট্রেনিং... রইল ১০ মিনিটের ফুটেজ
Image Credit: ট্রেনিংয়ে মগ্ন মেসি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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