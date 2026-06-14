/MESSI TRAINING VIDEO: মেসির বিশ্বকাপের সুইচ অন! আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে ভাইরাল ট্রেনিং... রইল ১০ মিনিটের ফুটেজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চার বছর আগেই কাতারে বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) হয়েছে 'পোয়েটিক জাস্টিস'। ফুটবল বিধাতা নিজে হাতে লিখেছিলেন চিত্রনাট্য। ফুটবলের অধুনা বরপুত্র লিওনেল মেসির (Lionel Messi) মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে আর্জেন্টিনাকে ৩৬ বছর পর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। লুসেল স্টেডিয়ামে রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের ফয়সলা হয়েছিল পেনাল্টি শ্যুটআউটে। আর্জেন্টিনা ৪-২ গোলে ফ্রান্সকে হারিয়ে শেষ হাসি হেসেছিল। দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে শুরু হয়েছে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপে কি ফের বাজিমাত করতে পারবে 'লা আলবিসেলেস্তে'? কোটি টাকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। 'সাদা-আকাশি-নীল' স্বপ্নের ফানুস উড়ছে এখনই।
গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে। আমেরিকার কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে মেসিদের কাপ ধরে রাখার লড়াই শুরু। ১৭ জুন ভারতীয় সময়ে ভোর ৬:৩০ মিনিটে দেখা যাবে সেই ম্যাচ। কানসাস সিটিতেই আর্জেন্টিনা প্রশিক্ষণ শিবির করেছে। আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে মেসির ট্রেনিংয়ের ভিডিয়ো এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। যা দেখে ভক্তরা উদ্বেল। এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, এনজো ফার্নান্দেজ, রডরিগো ডি পল, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, জুলিয়ান আলভারেজ এবং লাউতারো মার্টিনেজদের ১০ মিনিটের ট্রেনিংয়ের ভিডিয়ো ইউটিউবে শেয়ার করেছে বিনিম্যানস্পোর্টস। সেই লিংক দেওয়া রইল প্রতিবেদনে।
বিশ্বকাপের মূল পর্বের নামার আগে গত ৯ জুন আর্জেন্টিনা শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমেছিল আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আলাবামার অবার্নের জর্ডান-হেয়ার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মেসিরা ৩-০ গোলে জেতেন। বিশ্বকাপের আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে গিয়ে মেসি পায়ে চোট পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা ছিলই। এমনকী মেসি হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে এর আগে প্রদর্শনী ম্যাচেও খেলেননি। তবে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭০ মিনিটে মাঠে নামার দু'মিনিটের মধ্যেই গোল করে ভক্তদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন। মেসির এই ট্রেনিংয়ের ভিডিয়ো দেখার পর বলাই যায় যে, আবারও GOAT বিশ্বকাপ মাতাতে প্রস্তুত। তৈরি তাঁর কয়েকশো কোটি ভক্ত। আর ভিডিয়ো দেখে অনেকেই বলছেন, 'দূরের দিগন্তে যুদ্ধ হাজার/ মাটিতে পা তাই পড়ল রাজার'...
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