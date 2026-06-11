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FIFA World Cup 2026: মহাতারকার সংঘর্ষ, ৩ বার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনাল্ডো, রইল সম্ভাব্য পথ

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: মেসি বনাম রোনাল্ডো...শেষবার বিশ্বমঞ্চে? টানা ৬ বছর কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে দেখা হয়নি ফুটবল দুনিয়ার দুই রাজপুত্রের! কিন্তু ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ বদলে দিতে পারে এই চেনা ছবিটা। আর্জেন্টিনা এবং পর্তুগালের গ্রুপ বিন্যাস ও টুর্নামেন্টের সূচি বলছে, ৩টি বিশেষ সমীকরণ মিললেই মাঠে মুখোমুখি হতে পারেন লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 11, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:07 PM IST
FIFA World Cup 2026: মহাতারকার সংঘর্ষ, ৩ বার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনাল্ডো, রইল সম্ভাব্য পথ
Image Credit: মেসি-রোনাল্ডো

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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