/FIFA World Cup 2026: মহাতারকার সংঘর্ষ, ৩ বার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনাল্ডো, রইল সম্ভাব্য পথ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo) - বিগত দুই দশক ধরে বিশ্ব ফুটবলকে শাসন করা এই দুই মহাতারকা কি আরও একবার, শেষবারের মতো মুখোমুখি হতে চলেছেন? আর তা-ও আবার ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের মেগা মঞ্চে? ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এর চেয়ে বড় মহাকাব্যিক সমাপ্তি আর কিছুই হতে পারে না। পরিসংখ্যান এবং টুর্নামেন্টের সূচি কিন্তু সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। যদি নির্দিষ্ট কিছু সমীকরণ মিলে যায়, তবে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে হাই-ভোল্টেজ ‘লাস্ট ডান্স’ দেখতে পাবেন কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীরা।
দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর ধরে কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে মুখোমুখি হননি লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শেষবার ২০২০ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনা বনাম জুভেন্টাস ম্যাচে একে অপরের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন তাঁরা। সেই ম্যাচে রোনাল্ডোর জোড়া গোলে জুভেন্টাস ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল বার্সাকে। এরপর দুজনের ক্যারিয়ারের পথ দুদিকে বেঁকে যায়। মেসি পাড়ি দেন আমেরিকায়, আর রোনাল্ডো এশিয়ায়। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপ এই দুই কিংবদন্তিকে আবার এক বিন্দুতে এনে দাঁড় করাতে পারে।
এবারের বিশ্বকাপে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা রয়েছে ‘গ্রুপ জে’তে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডন। অন্যদিকে, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল রয়েছে ‘গ্রুপ কে’-তে। তাদের গ্রুপে রয়েছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, উজবেকিস্তান এবং কলম্বিয়া। শক্তি ও ফর্মের বিচারে দুই দলই নকআউটে যাবে, তা বলাই বাহুল্য। তবে নকআউটে কোন কোন সমীকরণে মেসি-রোনাল্ডো দ্বৈরথ সম্ভব? মূলত ৩টি রাস্তা খোলা রয়েছে:
প্রথম সমীকরণ: কোয়ার্টার ফাইনালে মহারণ
যদি আর্জেন্টিনা এবং পর্তুগাল—দুই দলই নিজ নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন বা টেবিলের শীর্ষে শেষ করে, তবে তারা টুর্নামেন্টের ব্র্যাকেটের একই দিকে থাকবে। এরপর রাউন্ড অফ ৩২ এবং রাউন্ড অফ ১৬-এর বাধা টপকে যদি দুই দলই কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাতে পারে, তবেই ফুটবল বিশ্ব সাক্ষী থাকবে বহু প্রতীক্ষিত মেসি বনাম রোনাল্ডো দ্বৈরথের। নকআউটের হিসেবে এটিই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
দ্বিতীয় সমীকরণ: রাউন্ড অফ ১৬-তেই মুখোমুখি
যদি গ্রুপ পর্বে কোনো বড় অঘটন ঘটে এবং আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল—উভয় দলই নিজেদের গ্রুপে রানার্স-আপ (দ্বিতীয় স্থান) হিসেবে শেষ করে, তবে টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের দেখা হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। সেক্ষেত্রে আরও আগে, অর্থাৎ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল বা ‘রাউন্ড অফ ১৬’-তেই একে অপরের মুখোমুখি হতে পারে আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল। তবে দুই দলের স্কোয়াডের গভীরতা এবং প্রতিপক্ষের শক্তি বিচার করলে, দুজনেই গ্রুপে দ্বিতীয় হবে—এমন সম্ভাবনা কিছুটা কম।
তৃতীয় সমীকরণ: নিউ জার্সির ফাইনালে ‘দ্য আল্টিমেট ড্রিম’
ফুটবল ঈশ্বর যদি একদম নিখুঁত চিত্রনাট্য লিখে থাকেন, তবে এই সমীকরণটি সত্যি হতে পারে। যদি আর্জেন্টিনা এবং পর্তুগালের মধ্যে যেকোনো একটি দল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয় এবং অন্য দলটি নিজেদের গ্রুপে রানার্স-আপ হিসেবে নকআউটে ওঠে, তবে টুর্নামেন্টের ফাইনালে না পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। অর্থাৎ, নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনালে ট্রফি জয়ের লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি ও রোনাল্ডো। কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপে এর চেয়ে নাটকীয় বিদায় আর কী-ই বা হতে পারে!
২০২৬ বিশ্বকাপই যে দুই মহাতারকার কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে, তা প্রায় নিশ্চিত। ফুটবল অনুরাগীরা এখন থেকেই প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছেন যাতে এই ৩টি সমীকরণের অন্তত যেকোনো একটি মিলে যায়। কারণ, ট্রফি যার ঘরেই যাক না কেন, বিশ্বমঞ্চে মেসি-সিআর৭ দ্বৈরথ আরও একবার দেখতে পাওয়া হবে ফুটবল ইতিহাসের এক পরম প্রাপ্তি।
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