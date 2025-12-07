Lionel Messi Wins MLS Title For Inter Miami: মেসির জাদুস্পর্শে অবশেষে বেকহ্যামদের স্বপ্নপূরণ, ইতিহাস লিখেই কলকাতায় আসছেন GOAT...

Lionel Messi Wins MLS Title For Inter Miami: মেসির জাদুস্পর্শে অবশেষে বেকহ্যামদের স্বপ্নপূরণ, ইতিহাস লিখেই কলকাতায় আসছেন GOAT...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৩ সালে প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (PSG) ছেড়ে লিয়োনেল মেসি এসেছিলেন ইন্টার মায়ামিতে (Inter Miami)। ইউরোপ বা এশিয়ার কোনও ক্লাব বেছে নেননি লিয়ো। এমন এক দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন, যেখানকার মানুষজনের ফুটবল নিয়ে সেভাবে কোনও আগ্রহই নেই।
আমেরিকার খেলাধুলোয় 'বিগ ফোর' বলতে আমেরিকান ফুটবল (গ্রিডিরন ফুটবল নামেও যা পরিচিত), বেসবল, বাস্কেটবল এবং আইস হকি। আগামী বছর মেক্সিকো ও কানাডার সঙ্গে আমেরিকাতেও হবে ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)।
বিগত চার বছরে আমেরিকার খেলার চিত্রটাই বদলে দিয়েছেন এলএমটেন (LM10)। মেসির টানেই মানুষ ফুটবল স্টেডিয়াম ভরাচ্ছেন। মানুষ আজ সেখানে কথা বলছেন ফুটবল নিয়ে, চর্চায় ফুটবল। ইংরেজ সুপারস্টার ডেভিড বেকহ্যামের (David Beckham) ক্লাবের বয়স মাত্র ৭ বছর।
বেকস রোজ স্বপ্ন দেখতেন যে, তাঁর ক্লাব মেজর লিগ সকারের কোনও খেতাব পাবে। আর অবশেষে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তির স্বপ্নপূরণ করলেন 'আমেরিকার ১০ নম্বর'। মেসির জাদুস্পর্শেই মায়ামি জিতল তাদের প্রথম এমএলএস কাপ (MLS Cup)।
গত শনিবার মেসির মায়ামি নিজেদের ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে, ৩-১ গোলে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছে। মরসুমজুড়ে অসাধারণ পারফর্ম করা মেসি লিগের শেষ ম্যাচও রাঙালেন নিজের চেনা ছন্দেই। গোল করলেন না ঠিকই, তবে জোড়া গোল করালেন লিয়ো।
এমএলএস কাপ ফাইনালে ম্যাচের ৮ মিনিটেই আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। বিরতিতে ১-০ এগিয়ে মাঠ ছাড়া মায়ামি দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটেই গোল হজম করে ফেলে। ভ্যাঙ্কুভারের আলি আহমেদ সমতায় ফেরান দলকে।
৭১ মিনিটে রড্রিগো ডি পল ও গোলে আবার এগিয়ে যায় মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে তাদেও আলেন্দের গোলই প্রতিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়। মায়ামির জোড়া গোলই তৈরি করে দিয়েছিলেন মেসি। মেসির বর্ণময় কেরিয়ারে ঈর্ষণীয় ট্রফি ক্যাবিনেট। এমএলএস কাপ ছুঁয়ে কেরিয়ারের ৪৭তম ট্রফি জিতলেন মেসি। সিনিয়র ফুটবলে যা ৪৪তম।
মায়ামিতে তৃতীয় ট্রফি জেতা হয়ে গেল মেসির। ২০২৩ সালে লিগস কাপ জয় দিয়ে শুরু করেছিলেন তিনি। গত মরসুমে পয়েন্টের রেকর্ড করে জিতেছিলেন সাপোর্টার্স শিল্ড। আর এবার এল এমএলএস কাপ। মেসির এমনই মহিমা যে, তিনি আসার আগে পর্যন্ত ইন্টার মায়ামি কখনও কোনও ট্রফি ছুঁয়ে দেখতে পারেনি। আর তিনি আসতেই সব বদলে গেল।
এমএলএস কাপ জিতে মেসি বললেন, 'তিন বছর আগে আমি মেজর লিগ সকার খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আজ আমরা এমএলএস চ্যাম্পিয়ন। আমরা (কনকাকাফ) চ্যাম্পিয়ন্স কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলাম। গত বছর লিগের শুরুতেই বিদায় নিয়েছিলাম এবং প্রথম রাউন্ডেই বাদ পড়েছিলাম। এই বছর, এমএলএস জেতা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। দল প্রচুর চেষ্টা করেছে। এ এক দীর্ঘ বছর ছিল। অনেক ম্যাচ খেলেছি। পুরো মরসুম ধরে কাজটি করতে পেরেছি। এই মুহূর্তটির জন্য আমি নিজে অপেক্ষা করছিলাম। এবং আমরা দল হিসেবেও অপেক্ষা করেছি। এই সুন্দর মুহূর্ত প্রাপ্য ছিল।'
১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে থাকবেন মেসি। 'গোট ট্যুর' শুরু হচ্ছে ফুটবলপাগল শহর কলকাতা দিয়ে।
মায়ামিতে ইতিহাস লিখেই কলকাতায় আসছেন ফুটবলের GOAT...
