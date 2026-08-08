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পিতৃহারা হলেন লিওনেল মেসি! ৬৮-তেই প্রয়াত ফুটবল ঈশ্বরের নেপথ্যের আশ্চর্য কারিগর হোর্হে মেসি

Lionel Messi's Father Passes Away: মেসির বাবা হোর্হে মেসি গতকাল শুক্রবার, ৭ অগাস্ট, ৬৮ বছর বয়সে চলে গেলেন। তিনি ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরের একটি ক্লিনিকে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ​মেসির পরিবারের পক্ষ থেকে অবশ্য এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 08, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:50 PM IST
পিতৃহারা হলেন লিওনেল মেসি! ৬৮-তেই প্রয়াত ফুটবল ঈশ্বরের নেপথ্যের আশ্চর্য কারিগর হোর্হে মেসি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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