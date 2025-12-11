Lionel Messis GOAT India Tour 2025 Full Schedule: : মেসি ট্যুরের বিস্তারিত সূচি নোট করুন এখনই, যুবভারতীতে লিয়োর সঙ্গে শাহরুখ-সৌরভও...

Lionel Messis GOAT India Tour 2025 Full Schedule: : মেসি ট্যুরের বিস্তারিত সূচি নোট করুন এখনই, যুবভারতীতে লিয়োর সঙ্গে শাহরুখ-সৌরভও...
Lionel Messi’s GOAT India Tour 2025 Full Schedule: দ্বিতীয়বার ভারত সফরে লিয়োনেল মেসি। ২০১১ সালে প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন আর্জেন্টিনার রাজপুত্র। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধেপ্রীতি ম্যাচ খেলছিল। আর এবার আসছেন 'গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' মাতাতে...
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শীতের কলকাতার পারদ একটু একটু করে চড়ছে। আর তাপমাত্রা বাড়বে নাই বা কেন! শহরে আসছেন ফুটবল-গ্রহের সর্বকালের অন্যতম সেরা কিংবদন্তি লিয়োনেল মেসি (Lionel Messi)। বাঙালি স্পোর্টস প্রমোটার শতদ্রু দত্তর (Satadru Dutta) উদ্যোগে এই রাজসূয় যজ্ঞে কলকাতা (Kolkata) ছাড়াও হায়দরাবাদ (Hyderabad), মুম্বই (Mumbai) এবং নয়াদিল্লিও (New Delhi) শামিল। মেসি তো এক নন, তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন তাঁর দুই ফুটবল তারকা বন্ধু- লুইস সুয়ারেজ (Luis Suarez) ও রডরিগো ডি পলকে (Rodrigo De Paul)। এখন লাইমালাইটে তিন দিন ব্যাপী 'লিয়োনেল মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' (Lionel Messi’s GOAT India Tour 2025 Full Schedule)। আর এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে নিন। ক্যালেন্ডার দাগিয়ে, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে জেনে নিন মেসি ভারত সফরে কবে কখন কোথায় কী করছেন।
রাজকীয় গোট ট্যুর
ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপে, গোট ট্যুরের টিকিট ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। চলছে বক্সঅফিস কালেকশনের পালা। মুম্বই বাদে বাকি শহরগুলিতে টিকিটের দাম প্রায় ৪৫০০ টাকা থেকে শুরু হয়েছিল। মুম্বইতে টিকিটের দাম ৮২৫০ টাকা থেকে শুরু হয়েছিল। মায়ামি থেকে সরাসরি কলকাতায় আসতে প্রায় সাড়ে ২৩ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। তবে মেসি সেই জেট ল্যাগের ধকল নেবেন না। তিনি মায়ামি থেকে দুবাই আসবেন। সেখানে ছোট্ট বিরতি নিয়ে প্রাইভেট জেটে ধরে আসবেন দমদম বিমানবন্দরে। রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ মেসি শহরে পা রাখবেন। 'সিটি অফ জয়'-তে মেসির ঠাসা সূচি। বাইপাসের ধারের যে পাঁচতারা হোটেলে তিনি থাকবেন, সেখানে সকাল সাড়ে ন'টা থেকেই লোকজনের সঙ্গে দেখা শুরু করে দেবেন। বাংলার আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন মেসি। মুম্বই থেকে কলকাতায় মেসির টানে উড়ে আসছেন শাহরুখ খানও। সেলেব্রিটি-ফ্রেন্ডলি ম্যাচ-সহ একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মেসি দুপুর দু'টো নাগাদ হায়দরাবাদ উড়ে যাবেন। নিজামের শহরে মেসি রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে একটি সেভেন সাইড ফুটবল ম্যাচে অংশ নেবেন। তেলঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডিও এই ম্যাচে খেলবেন। সন্ধ্যায় মেসির সম্মানে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে সেখানে। হায়দরাবাদ থেকে মেসি মুম্বই যাবেন। সেখানে তিনি দাতব্য কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি ফ্যাশন শোয়ে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি অতিরিক্ত তহবিল সংগ্রহের জন্য ২০২২ সালের বিশ্বকাপ থেকে নির্বাচিত কিছু স্মারকও নিলামে তুলবেন। মুম্বই পর্বে সুয়ারেজের অংশগ্রহণে একটি স্প্যানিশ সঙ্গীতানুষ্ঠানও রয়েছে। গোট ট্যুরের শেষ হবে নয়াদিল্লিতে। যেখানে মেসি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন এবং অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তারপর মেসি ফিরে যাবেন মায়ামিতে।
গোট ইন্ডিয়া ট্যুরের সম্পূর্ণ সূচি:
১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) কলকাতা
রাত ১:৩০ মিনিট: কলকাতায় আগমন
সকাল ৯:৩০ থেকে সকাল ১০:৩০: শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান
সকাল ১০:৩০ থেকে সকাল ১১:১৫: শ্রীভূমিতে মেসির ৭০ ফুটের মূর্তি বসেছে। মেসি হোটেল থেকেই তা ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন। যদিও প্রথমে মেসির সশরীরে শ্রীভূমিতে গিয়েই তা উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবেই পুলিস প্রশাসন কোনওরকম ঝুঁকি নেয়নি।
সকাল ১১:১৫ থেকে সকাল ১১:২৫: যুবভারতীতে আগমন
সকাল ১১:৩০: শাহরুখ খান যুবভারতীতে আসবেন
দুপুর ১২:০০: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে আসবেন
দুপুর ১২:০০ থেকে দুপুর ১২:৩০: প্রীতি ম্যাচ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
দুপুর ২:০০: হায়দরাবাদ উড়ে যাবেন মেসি
১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) হায়দরাবাদ
সন্ধ্যা ৭:০০: রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে মেসি এবং তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডিকে নিয়ে সেভেন সাইড ফুটবল ম্যাচ। এরপর সন্ধ্যায় মেসিকে নিয়ে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে।
১৪ ডিসেম্বর (রবিবার) মুম্বই
বিকেল ৩:৩০: ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়াতে প্যাডেল কাপে অংশগ্রহণ
বিকেল ৪:০০: সেলিব্রিটি ফুটবল ম্যাচ
বিকেল ৫:০০: ওয়াংখেড়েতে অনুষ্ঠান এবং এরপর একটি দাতব্য ফ্যাশন শো
১৫ ডিসেম্বর (সোমবার) নয়াদিল্লি
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ
দুপুর ১:৩০ মিনিট: অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান। যেখানে মিনার্ভা অ্যাকাডেমি খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
১৯৮৭ সালের ২৪ জুন। আর্জেন্তিনার রোজারিওতে জন্মানো বাচ্চাটা পায়ের সমস্যার জন্য বছরে পর বছর ভুগেছিল। মাত্র ১১ বছর বয়সে গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি (হরমোনের প্রভাবে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি থেমে যাওয়া) ধরা পড়েছিল। রাতের পর রাত পায়ের মধ্যে সূঁচ ফুটিয়ে চিকিৎসা হত তার। তিন বছর এভাবেই চলেছিল। পিট্যুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের তারতম্যের জেন্যে তাঁর শারীরিক বৃদ্ধি থেমেছিল একটা সময়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর বাচ্চাটা সেরে ওঠে ঠিকই। কিন্তু পরে তাঁর ওই পা-ই গোটা বিশ্বকে কাঁদিয়ে দিল। বাঁ-পায়ের জাদুকরকে গোটা পৃথিবী চেনে লিওনেল মেসি নামে। সেই মেসিকেই দেখতে চলেছে কলকাতা ও বাকি তিন শহর।
