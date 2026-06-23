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বিতর্কে বিদ্ধ মেসির ঐতিহাসিক গোলও, 'ফিফার আদরের সন্তান আর্জেন্টিনা'... আবার রেফারির অন্ধ পক্ষপাতিত্ব?

মেসির ঐতিহাসিক গোলও বিতর্কে বিদ্ধ! ফুটবল বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে ফুটেজ। গোলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ পিটার স্মাইকেলও! এ কী চলছে বিশ্বকাপে...

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 23, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:36 PM IST
বিতর্কে বিদ্ধ মেসির ঐতিহাসিক গোলও, 'ফিফার আদরের সন্তান আর্জেন্টিনা'... আবার রেফারির অন্ধ পক্ষপাতিত্ব?
Image Credit: গোলমুখী মেসি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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