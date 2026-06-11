/Lionel Messi FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ শুরুর আগেই মেসির অত্যন্ত ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস! ঘুরছে ইন্টারনেটে, দেখছে সবাই... ট্রাম্পের দেশে চরম বিপাকে কিংবদন্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে আর কয়েক ঘণ্টা। তারপরেই শুরু ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। আমেরিকার-মেক্সিকো-কানাডা তিন দেশ একসঙ্গে কাপযুদ্ধের আয়োজন করছে। তবে যত কাণ্ড আমেরিকায়! বিশ্বকাপ বোধনের আগেই পরের পর বিতর্কে বিদ্ধ ট্রাম্পের দেশ। আর এবার আমেরিকার প্রশাসনের চরফ গাফিলতির শিকার খোদ কিংবদন্তি লিয়োনেল মেসি (Lionel Messi) ও তাঁর বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা টিম। খেলার ফাঁকেই মেসিদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গেল! আর তা দেখে ফেলল ভরা স্টেডিয়াম! চরম বিপাকে পড়ল টিম আর্জেন্টিনা!
ঠিক কী হয়েছে টিম আর্জেন্টিনার সঙ্গে?
বিশ্বকাপের মূল পর্বের নামার আগে গত ৯ জুন আর্জেন্টিনা শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নেমেছিল আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আলাবামার অবার্নের জর্ডান-হেয়ার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মেসিরা ৩-০ গোলে জেতেন। বিশ্বকাপের আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে গিয়ে মেসি পায়ে চোট পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা ছিলই। এমনকী মেসি হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে এর আগে প্রদর্শনী ম্যাচেও খেলেননি। তবে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭০ মিনিটে মাঠে নামার দু'মিনিটের মধ্যেই গোল করে ভক্তদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন। ৮ বছর আগে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে পেনাল্টিতে গোল করতে না পারা মেসি, এবার তেকাঠিতে বল জড়াতে কোনও ভুল করলেন না। মেসিময় ম্যাচের সঙ্গেই জড়িয়ে নিরাপত্তার চূড়ান্ত গাফিলতি। খেলার আগে দুই দলকেই টিম লিস্ট দিতে হয়। তবে মেসিদের টিম লিস্টে দলের প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্টের যাবতীয় তথ্য দেওয়া ছিল। যদিও পাসপোর্ট সংক্রান্ত সকল তথ্য মুছেই টিম লিস্ট আসার কথা ছিল। কিন্তু কীভাবে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ আমেরিকা করল, তা কেউই বুঝতে পারছে না। অথচ ৮৮ হাজার দর্শকের সামনে জায়ান্ট স্ক্রিনে সেই টিম লিস্ট জ্বলজ্বল করল! ফিফা বা আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের তরফে এখনও এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। তবে সেই টিম লিস্টের ছবি এখন নেটপাড়ায় ঘুরছে।
আমেরিকায় আদৌ বিশ্বকাপ হবে তো?
বিশ্বকাপ শুরুর আগেই যেভাবে আমেরিকায় একের পর এক বিতর্কের ঝড় আছড়ে পড়ছে, তাতে করে অনেকেই এখন ট্রাম্পের দেশে সুষ্ঠু ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করা নিয়ে সন্দিহান। কখনও আফ্রিকার সেরা রেফারি ওমর আবদুলকাদির আরতানকে দেশে ঢুকতে না দিয়ে তুর্কেয়েতে 'ডিপোর্ট' করে দিচ্ছে আমেরিকা, আবার কখনও ইরাকের তারকা ফুটবলার আইমেন হোসেনকে শিকাগোর বিমানবন্দরে আটকে রেখে জঙ্গি সন্দেহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করছে! এখানেই শেষ নয়। সেনেগাল এবং উজবেকিস্তানের ফুটবলারদের কুকুর দিয়ে পরীক্ষা করানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে। এত তল্লাশি এত নিরপত্তা আসলে তো ফাঁপাই! নাহলে কি আর আর্জেন্টিনার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটে!
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