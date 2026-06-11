Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /Lionel Messi FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ শুরুর আগেই মেসির অত্যন্ত ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস! ঘুরছে ইন্টারনেটে, দেখছে সবাই... ট্রাম্পের দেশে চরম বিপাকে কিংবদন্তি

Lionel Messi FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ শুরুর আগেই মেসির অত্যন্ত ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস! ঘুরছে ইন্টারনেটে, দেখছে সবাই... ট্রাম্পের দেশে চরম বিপাকে কিংবদন্তি

Lionel Messi's Passport Number Leaked: লিয়োনেল মেসিদের ব্যক্তিগত তথ্য সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিল আমেরিকা! ট্রাম্পের দেশে হচ্ছেটা কী বিশ্বকাপের নামে!

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 11, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:18 PM IST
Lionel Messi FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ শুরুর আগেই মেসির অত্যন্ত ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস! ঘুরছে ইন্টারনেটে, দেখছে সবাই... ট্রাম্পের দেশে চরম বিপাকে কিংবদন্তি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'হয় আমাকে বাছুন, না-হয় অভিষেককে' মমতাকে ভয়ংকর তোপ ক্রুদ্ধ কল্যাণের
Kalyan Banerjee on Abhishek Banerjee36 min ago
2
Mamata Banerjee40 min ago
3
Lionel Messi Passport Number Leaked48 min ago
4
Abhishek Banerjee1 hr ago
5
Abhishek Banerjee2 hrs ago