/Vaibhav Sooryavanshi: ৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬,৬! গেইলকে এবার গিলে খেল Universe Baby Boss...ভয়াল বিস্ফোরণে তছনছ ৯ রেকর্ড

Vaibhav Sooryavanshi List of Records: চলতি আইপিএলে এবার স্রেফ একটাই নাম- বৈভব সূর্যবংশী। এবার ক্রিস গেইলের রেকর্ডও ভেঙে চুরমার করে দিলেন। ইতিহাস লেখা বৈভবের ভূয়সী প্রশংসায় 'ইউনিভার্স বস'। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সবচেয়ে সফল ও বিধ্বংসী ব্যাটার নতুন নামও দিলেন বৈভবের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৈভব ঝড়ে (Vaibhav Sooryavanshi) হায়দরাবাদ খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে এবারের আইপিএল থেকে। নিউ চণ্ডীগড়ে মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এলিমিনেটরের ম্যাচে রিয়ান পরাগের রাজস্থান রয়্যালস টস হেরে প্রথমে প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ২৪৩ (বৈভব ২৯ বলে ৯৭, ধ্রুব জুরেল ২১ বলে ৫০) রান করেছিল। জবাবে প্যাট কামিন্সের টিম ১৯৬ রানে গুটিয়ে যায় ও আইপিএল থেকে ছিটকে যায়। বৈভবের পাগল করা রেকর্ড ভাঙা ইনিংসে ভেঙেছে পরের পর রেকর্ড। এমনকী ক্রিস গেইলেরও রেকর্ড এখন মুছে গিয়েছে। সেই গেইলকে মোহিত ১৫ বছরের কিশোরের প্রতিভায়। গেইল লেখেন, 'বৈভব কী অসাধারণ একজন খেলোয়াড়! দারুণ বিনোদন দিলে ইয়ং ম্যান! নতুন সিক্স মেশিন।'
১) আনক্যাপড হিসেবে সর্বাধিক রান
এক আইপিএল মরসুমে কোনও আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিল সূর্যবংশী। সে তারই ওপেনিং পার্টনার যশস্বী জয়সওয়ালের রেকর্ড নিজের নামে করিয়ে নিয়েছে! যশস্বী ২০২৩ সালের আইপিএলে ৬২৬ রান করেছিলেন। সূর্যবংশী এই মরসুমে এখনও পর্যন্ত ১৫ ম্যাচের ৬৮০ রান করে ফেলেছে। কমলা টুপি তার মাথাতেই
২) আইপিএল মরসুমে সর্বাধিক ছক্কা
এক আইপিএল মরসুমে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ডও এখন সূর্যবংশীর। এই মরসুমে সে মোট ৬৫ বার বল ওভার বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছ। নিজের ইনিংস শুরুর সময় ক্রিস গেইলের রেকর্ড ভাঙতে তার প্রয়োজন ছিল ৭ ছয়ের। মাত্র ১৫ বল খেলেই সেই রেকর্ড ভেঙে দেয় বৈভব। তার মারা এই ৬৫টি ছয় যে কোনো টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বা সিরিজে একজন খেলোয়াড়ের মারা সবচেয়ে বেশি ছয়ের রেকর্ড
৩) ৬০০ রান করা প্রথম কিশোর
মাত্র ১৫ বছর বয়স বৈভবের। যে কোনও টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ৬০০ রান করা ইতিহাসের প্রথম কিশোর খেলোয়াড় হিসেবে নাম লেখাল বৈভব। এই মাইলস্টোন তৈরি করতে তার প্রয়োজন ছিল ১৭ রান। ইনিংসের তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলেই বৈভব সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।
৪) আইপিএল প্লে-অফে দ্রুততম অর্ধ-শতক
অসাধারণ প্রতিভাধর বৈভব মাত্র ১৬ বলে অর্ধ-শতক পূর্ণ করেছে। আইপিএল প্লে-অফের ইতিহাসে দ্রুততম হাফ-সেঞ্চুরি করার ক্ষেত্রে সুরেশ রায়নার রেকর্ড ছুঁয়ছে বৈভব। সিএসকে কিংবদন্তি রায়না ২০১৪ সালের আইপিএল কোয়ালিফায়ার টু-তে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১৬ বলে হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন।
৫) প্লে-অফ ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা
বিধ্বংসী বাঁ-হাতি ব্যাটারের ৯৭ রানের ইনিংসে ছিল ১২টি ছক্কা! আইপিএল প্লে-অফের কোনও এক ইনিংসে একজন খেলোয়াড়ের মারা সবচেয়ে বেশি ছয়ের নতুন রেকর্ড এটিই। এর আগে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন শুভমন গিল। তিনি ২০২৩ আইপিএলের কোয়ালিফায়ার টু-র ম্যাচে গুজরাত টাইটান্সের হয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ১০টি ছয় মেরেছিলেন।
৬) তিনবার ১০ বা তার বেশি ছক্কা!
সূর্যবংশী এক আইপিএল মরসুমেই তিনবার এক ইনিংসে ১০ বা তার বেশি ছক্কা হাঁকিয়েছ। সাম্প্রতিক ডজন ছক্কার রেকর্ডের আগে চলতি মরসুমের শুরুর দিকে জয়পুরে এই সানরাইজার্সের বিরুদ্ধেই ১২টি ছক্কা মেরেছিল বৈভব। এবং এই একই ভেন্যুতে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ১০ ছক্কা হাঁকিয়েছিল।
৭) ১০-এর বেশি ছয়ের রেকর্ড
চার আইপিএল ইনিংসে ১০ বা তার বেশি ছয় মারার বিচারে গেইলের রেকর্ড ছুঁল। সূর্যবংশী প্রথমবার কোনও ইনিংসে দশের বেশি ছক্কা হাঁকিয়েছিল গত মরসুমে গুজরাতের বিরদ্ধে তার প্রথম আইপিএল সেঞ্চুরি করার সময়। সেই ম্যাচে বৈভব ১১ ছয় মেরেছিল।
৮) পাওয়ারপ্লে-তে সর্বাধিক রানের নজির
পাওয়ারপ্লে-র পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্যও সুপরিচিত সূর্যবংশী। চলতি আইপিএলের ইনিংসের প্রথম ৬ ওভারে ৪৯০ রান করা হয়ে গিয়েছে তার! এক আইপিএল মৌসুমে পাওয়ারপ্লে-তে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড বৈভবেরই। এর আগে এই রেকর্ড ডেভিড ওয়ার্নারের দখলে ছিল। তিনি ২০১৬ সালের আইপিএলে সানরাইজার্সের হয়ে ৪৬৭ রান করেছিলেন।
৯) পাওয়ারপ্লে ওভারে সর্বাধিক ছক্কা
সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম ৬ ওভারে সূর্যবংশীর হাঁকানো ৮ ছক্কাই আইপিএলের পাওয়ারপ্লে ওভারগুলিতে কোনও একজন ক্রিকেটারের মারা সর্বাধিক ছয়। এর আগে অভিষেক শর্মা, সনথ জয়সূর্য এবং জনি বেয়ারস্টো-সহ বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় পাওয়ারপ্লে-তে ৭টি করে ছয় মেরেছিলেন।
