/সরকারি উদ্যোগে জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফাইনালের লাইভ স্ক্রিনিং বাংলায়

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: চার বছরে একবার আসে। মানুষ বাঁধনহীন আবেগে ভাসে। এটাই ফুটবল বিশ্বকাপ। খেলাপাগল এই বাংলা মূলত ব্রাজিল-আর্জেন্টিনায় বিভক্ত। হাতে আর মাত্র দু'টো দিন। তারপরেই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনাল। আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের খেতাবি লড়াইয়ে ২৩তম কাপযুদ্ধের অবসান। বাংলার নতুন সরকারও জানে যে, এই মহাযুদ্ধের কী তাত্পর্য। তাই সরকারি উদ্যোগেই এবার বড়পর্দায় ফাইনালের লাইভ স্ক্রিনিং হবে! চলে এল বিরাট আপডেট।
কী জানা যাচ্ছে ফাইনালের স্ক্রিনিং নিয়ে
রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জায়ান্ট স্ক্রিনে স্পেন-আর্জেন্টিনা লাইভ স্ক্রিনিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০ জুলাই রাত ১২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনাল ম্যাচ জনসাধারণের জন্য জেলার সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফাইনাল সম্প্রচার করা হবে।
প্রতি জেলার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ
জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ও প্রচারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য প্রতিটি জেলার জন্য ১ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। রাজ্যের সমৃদ্ধ ফুটবল সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য সরকারের এই উদ্যোগ বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করে নেবে।
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