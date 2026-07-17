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সরকারি উদ্যোগে জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফাইনালের লাইভ স্ক্রিনিং বাংলায়

বিরাট আপডেট চলে এল। আর্জেন্টিনা-স্পেন বিশ্বকাপ ফাইনাল এবার জায়ান্ট স্ক্রিনে। মহাযুদ্ধ দেখানোর উদ্য়োগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 17, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:33 PM IST
সরকারি উদ্যোগে জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফাইনালের লাইভ স্ক্রিনিং বাংলায়
Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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