Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /FIFA World Cup 2026 final Live Updates: মেসি বনাম ইয়ামাল: বিশ্বসেরার মুকুটের লড়াইয়ে আর্জেন্টিনা ও স্পেন! কে হাসবে শেষ হাসি?
Live Now

FIFA World Cup 2026 final Live Updates: মেসি বনাম ইয়ামাল: বিশ্বসেরার মুকুটের লড়াইয়ে আর্জেন্টিনা ও স্পেন! কে হাসবে শেষ হাসি?

Spain vs Argentina LIVE: একদিকে শেষবারের মতো বিশ্বমঞ্চে ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি, অন্যদিকে স্পেনের বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামাল। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সামনে স্পেনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। নিউ জার্সিতে ক্লোজিং সেরিমনিতে পোস্ট ম্যালোন আর আইশোস্পিডের পারফরম্যান্সের পর এবার মাঠের লড়াইয়ের পালা। কার হাতে উঠবে সোনার ট্রফি? আর্জেন্টিনা নাকি স্পেন?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 20, 2026, 12:27 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:01 AM IST
FIFA World Cup 2026 final Live Updates: মেসি বনাম ইয়ামাল: বিশ্বসেরার মুকুটের লড়াইয়ে আর্জেন্টিনা ও স্পেন! কে হাসবে শেষ হাসি?
20 July 2026 01:00 AM (IST)

Spain vs Argentina Final Live, FIFA World Cup 2026: 

স্পেনের রক্ষণভাগ ভাঙার সুযোগ খুঁজছেন মেসি। কিছুটা নিচে নেমে এসে তিনি গঞ্জালেসের উদ্দেশ্যে একটি বল বাড়ালেন, যিনি দ্রুত স্পেনের ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন। বলটি এই ফরোয়ার্ডের কিছুটা পেছনে থাকায় তিনি তা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি। ঠিক তখনই অফসাইডের পতাকা তোলা হয়।

20 July 2026 12:45 AM (IST)

Spain vs Argentina Final Live, FIFA World Cup 2026: 

অন্য প্রান্ত থেকে আর্জেন্টিনা দ্রুত পাল্টা আক্রমণ করে, যেখানে একটি থ্রু বলের পেছনে ছুটতে গিয়ে উনাই সিমোন তার গোললাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন এবং লিওনেল মেসির আগেই বলের নাগাল পেয়ে যান। স্পেনের এই গোলরক্ষকের ক্লিয়ারেন্সটি মোটেও সন্তোষজনক ছিল না, তবে কোনো বিপদ ছাড়াই তিনি সে যাত্রায় বেঁচে যান।

20 July 2026 12:30 AM (IST)

Spain vs Argentina Final Live, FIFA World Cup 2026: 

ম্যাচের শুরুতেই গোল করার এক বড় সুযোগ তৈরি করে স্পেন। বক্সের মাথায় আলগা বল চলে আসে তাদের নিয়ন্ত্রণে। সেখান থেকে দ্রুত পাস বাড়িয়ে দেওয়া হয় ডান প্রান্তে থাকা লামিনে ইয়ামালের উদ্দেশ্যে। তবে তার নেওয়া শটটি লিসান্দ্রো মার্টিনেজের গায়ে লেগে কিছুটা গতি পরিবর্তন করলে আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ সহজেই তা গ্লাভসবন্দি করেন। স্পেনের এই তরুণ তুর্কির সামনে ম্যাচের শুরুতেই এটি একটি মস্ত বড় সুযোগ ছিল।

20 July 2026 12:30 AM (IST)

Spain vs Argentina Final Live:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের একটি হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনা উপহার দিলেন জেনিফার হাডসন  এবং ম্যাচ শুরু। 

20 July 2026 12:30 AM (IST)

Spain vs Argentina Final Live, FIFA World Cup 2026:

আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমের ভেতরের দৃশ্য ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে নিজস্ব ভাবাবেগের ছোঁয়া হিসেবে রাখা হয়েছে দেশটির প্রধান রক্ষাকর্তা বা উপাস্য দেবী ‘আওয়ার লেডি অব লুজান’-এর একটি ছোট মূর্তি।

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
FIFA World Cup 2026 Final

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE: মেসি বনাম ইয়ামাল: বিশ্বকাপের শেষ মঞ্চে গুরুর সামনে 'শিষ্য', ট্রফি কার?
FIFA World Cup 2026 Final42 min ago
2
Sonam Wangchuk Hunger Strike1 hr ago
3
Morning School Attendance2 hrs ago
4
July 21 Martyrs' Day rall3 hrs ago
5
Sonam Wangchuk Father3 hrs ago