/FIFA World Cup 2026 final Live Updates: মেসি বনাম ইয়ামাল: বিশ্বসেরার মুকুটের লড়াইয়ে আর্জেন্টিনা ও স্পেন! কে হাসবে শেষ হাসি?

স্পেনের রক্ষণভাগ ভাঙার সুযোগ খুঁজছেন মেসি। কিছুটা নিচে নেমে এসে তিনি গঞ্জালেসের উদ্দেশ্যে একটি বল বাড়ালেন, যিনি দ্রুত স্পেনের ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন। বলটি এই ফরোয়ার্ডের কিছুটা পেছনে থাকায় তিনি তা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি। ঠিক তখনই অফসাইডের পতাকা তোলা হয়।
অন্য প্রান্ত থেকে আর্জেন্টিনা দ্রুত পাল্টা আক্রমণ করে, যেখানে একটি থ্রু বলের পেছনে ছুটতে গিয়ে উনাই সিমোন তার গোললাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন এবং লিওনেল মেসির আগেই বলের নাগাল পেয়ে যান। স্পেনের এই গোলরক্ষকের ক্লিয়ারেন্সটি মোটেও সন্তোষজনক ছিল না, তবে কোনো বিপদ ছাড়াই তিনি সে যাত্রায় বেঁচে যান।
ম্যাচের শুরুতেই গোল করার এক বড় সুযোগ তৈরি করে স্পেন। বক্সের মাথায় আলগা বল চলে আসে তাদের নিয়ন্ত্রণে। সেখান থেকে দ্রুত পাস বাড়িয়ে দেওয়া হয় ডান প্রান্তে থাকা লামিনে ইয়ামালের উদ্দেশ্যে। তবে তার নেওয়া শটটি লিসান্দ্রো মার্টিনেজের গায়ে লেগে কিছুটা গতি পরিবর্তন করলে আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ সহজেই তা গ্লাভসবন্দি করেন। স্পেনের এই তরুণ তুর্কির সামনে ম্যাচের শুরুতেই এটি একটি মস্ত বড় সুযোগ ছিল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের একটি হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনা উপহার দিলেন জেনিফার হাডসন এবং ম্যাচ শুরু।
আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমের ভেতরের দৃশ্য ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে নিজস্ব ভাবাবেগের ছোঁয়া হিসেবে রাখা হয়েছে দেশটির প্রধান রক্ষাকর্তা বা উপাস্য দেবী ‘আওয়ার লেডি অব লুজান’-এর একটি ছোট মূর্তি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মরুভূমির দেশ কাতার থেকে আমেরিকার নিউ জার্সি— ফুটবল মানচিত্র বদলেছে, বদলেছে টুর্নামেন্টের বিন্যাসও। ইতিহাসে এই প্রথমবার ৪৮টি দেশের মহাযজ্ঞ দেখল ফুটবল বিশ্ব। আর এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্টের শেষটা হতে চলেছে এক রূপকথার মতো। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবং ইউরোপ সেরার মুকুট মাথায় থাকা স্পেন। তবে এই ম্যাচ শুধু ট্রফি জেতার লড়াই নয়, এটি বিশ্ব ফুটবলের রাজদণ্ড এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। একদিকে ৩৯ বছর বয়সী কিংবদন্তি লিওনেল মেসি, অন্যদিকে স্পেনের ফুটবল আকাশের ধূমকেতু, টিনএজার লামিনে ইয়ামাল।
খেলার পাশাপাশি দর্শকদের বিনোদনের মাত্রাকে অন্য স্তরে নিয়ে যেতে এবারই প্রথম ফিফা বিশ্বকাপে যুক্ত হয়েছে আমেরিকার 'সুপার বোল'-এর আদলে তৈরি জমকালো হাফ-টাইম শো এবং প্রাক-ম্যাচ ক্লোজিং সেরিমনি। ম্যাচ শুরুর আগেই মঞ্চ কাঁপিয়ে দিয়েছেন বিশ্বখ্যাত পপ তারকা পোস্ট ম্যালোন এবং জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আইশোস্পিড (IShowSpeed)। তাদের পারফরম্যান্স গ্যালারিতে উন্মাদনার পারদ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
গুরু বনাম শিষ্যের লড়াই এই ফাইনালের মূল আকর্ষণ হলো ‘দ্য মাস্টার বনাম দ্য অ্যাপ্রেন্টিস’ দ্বৈরথ। জীবনের শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলতে নামছেন লিওনেল মেসি। বয়সের কোঠা ৩৯ ছুঁলেও মাঠের মধ্যে তার ধার কমেনি বিন্দুমাত্র। চলতি টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যে ৮টি গোল এবং ৪টি অ্যাসিস্ট করে সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন তিনি। আলবিসেলেস্তেদের হয়ে টানা চতুর্থ বড় আন্তর্জাতিক শিরোপা জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এলএম১০।
অন্যদিকে তার ঠিক বিপরীতে স্পেনের উইঙে ঝড় তুলতে প্রস্তুত ১৭ বছর বয়সী লামিনে ইয়ামাল। টুর্নামেন্ট জুড়ে ডিফেন্ডারদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া এই বিস্ময় বালকের নিখুঁত ড্রিবলিং ও সুযোগ তৈরির ক্ষমতা ফুটবল বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। মেসির অভিজ্ঞতা বনাম ইয়ামালের তারুণ্যের এই দাবার চাল দেখতে মুখিয়ে রয়েছে গোটা দুনিয়া।
ফাইনালে ওঠার ভিন্ন দুটি পথ দুই দল ফাইনালে পৌঁছালেও তাদের খেলার দর্শন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।
আর্জেন্টিনা (সংগ্রাম ও সহনশীলতার প্রতীক): লিওনেল স্কালোনির ছেলেরা এবার আক্ষরিক অর্থেই খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। নক-আউট পর্বে কেপ ভার্দে, মিশর এবং সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত লড়তে হয়েছে। এরপর সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে তারা। মাঝমাঠে এনজো ফার্নান্দেজ এবং আক্রমণে লাউতারো মার্টিনেজের ওপর ভর করে চাপ সামলানোর এক অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়েছে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানে থাকা দলটি।
স্পেন (প্রতিরক্ষার দুর্ভেদ্য প্রাচীর): কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের অধীনে স্পেন খেলেছে সম্পূর্ণ গোছানো ফুটবল। টুর্নামেন্টের ৭টি ম্যাচের মধ্যে ৬টি ম্যাচেই কোনো গোল খায়নি তারা। গোলরক্ষক উনাই সিমোনের ৬টি ক্লিন শিট এবং তরুণ সেন্টার ব্যাক পাউ কুবার্সির পরিণত পারফরম্যান্স স্পেনের রক্ষণকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। পুরো টুর্নামেন্টে তারা হজম করেছে মাত্র ১টি গোল।
মাঝমাঠের আসল যুদ্ধ: রদ্রি বনাম মেসি স্পেন ফুটবলার রদ্রি এই ম্যাচের অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হতে চলেছেন। ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার চলতি বিশ্বকাপে রেকর্ড ৬৫৫টি নিখুঁত পাস দিয়ে স্পেনের মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করছেন। ফাইনালে রদ্রি-র মূল দায়িত্বই হবে মেসির কাছে বল পৌঁছানোর রাস্তা বন্ধ করা এবং আর্জেন্টিনার কাউন্টার অ্যাটাক রুখে দেওয়া। নিউ জার্সির মাঠে ইতিহাসের এই মহাম্যাচে শেষ হাসি কে হাসবে, তা দেখার জন্য প্রহর গুনছে কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী।
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