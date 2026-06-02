Aroop Biswas: 'অরূপ বিশ্বাস ডেকে ডেকে থ্রেট দিয়েছেন'... শিকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই-ও! ১৩ বছরের বঞ্চনায় বিস্ফোরক 'বাবুন'

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: ১৩ বছর ধরে তিনি বঞ্চনার শিকার। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের (Aroop Biswas) জন্যই তাঁকে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) (Bengal Olympic Association) ছাড়তে হয়েছিল! খেলার মাঠই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। খেলা ছাড়া আর কিছুই তিনি বোঝেন না। রাজনীতিতে না থেকেও বিগত সরকারের কয়েকজনের নিশানায় ছিলেন! বক্তা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) ছোট ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (Swapan Banerjee)। মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল সচিব ও বিওএ-র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কলকাতা ময়দানে পরিচিত 'বাবুন' নামেই। জি ২৪ ঘণ্টাকে টেলিফোনে বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার দিলেন।
অভিমানী স্বপন বলছেন, 'দেখুন আমি হকি বেঙ্গল এবং বেঙ্গল অলিম্পিকের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। কীভাবে আমার থেকে সেই পদ কেড়ে নেওয়া হল তা সবাই জানে! ১৩ বছর ধরে ময়দানে সবাই আমার পিছনে পড়ে ছিল। আমি এটা বুঝেই খেলাধুলোর মাঠ ছেড়ে দিয়েছি। আমার তো কোনও রাজনৈতিক পদ নেই! পলিটিক্যালি একটাই পোস্ট- আমি মুখ্যমন্ত্রীর ভাই, আর কোনও পোস্ট নেই।'
২০২৪ সালের শেষের দিকে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে নির্বাচন হয়েছিল। সেই সময়ে বাবুনের অভিযোগ ছিল যে, তিনি যাতে ভোট না পান, তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকাই নিয়েছিলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীই! এই অভিযোগের প্রসঙ্গে বাবুন বলেন, 'আমার এই অভিযোগ ১০০ শতাংশ সত্যি। এটা সবাই জানে। বাংলার সব ডিস্ট্রিক্টে উনি ফোন করে জানিয়ে ছিলেন, ডানদিক-বাঁ-দিক অনেক কিছু করেছিলেন। সবাইকে ডেকে ডেকে থ্রেট দিয়ে বলেছিলেন, বাবুনকে ভোট দেওয়া যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর ভাই হওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্গে এমনটা হয়েছে। আমি ময়দানকে মন্দির-মসজিদ-গির্জার মতো দেখি! আমার এই দৃষ্টিভঙ্গিই ওদের পছন্দ ছিল না।'
কেন্দ্রের স্পোর্টস কোড অনুযায়ী, এক ব্যক্তি এক পদ নীতি মেনেই চলছেন বাবুন। বাংলায় পালাবদলের পর এখন নতুন সরকার, নতুন করে কি কিছু ভাবছেন তিনি? 'আমি এইসব নিয়ে কিছু ভাবিইনি। ময়দান নিয়েই থাকতে চাই। ভারত সরকারের স্পোর্টস কোড অনুযায়ী চলছি। টেবল টেনিস-বক্সিং-হ্যান্ডবলের দায়িত্বে ছিলাম। আমি বক্সিং ও হ্যান্ডবল ছেড়ে দিয়েছি। শুধু টেবল টেনিসেই আছি। আমি এই খেলাটা নিয়েই কাজ করতে চাই। টেবল টেনিসের ছেলে মেয়েরা বড় হোক। বাংলার জয়জয়কার হোক। পশ্চিমবঙ্গের ভালো হোক। তার জন্য় কাজ করব।' নিশীথ প্রামাণিক বর্তমানে বাংলার নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী। বাবুন জানিয়েছেন, গত ১ জুন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টুটু বসুর স্মরণ সভায় তাঁর সঙ্গে নিশীথ প্রামাণিকের দেখা হয়, সেখানে তিনি দুই পদ ছাড়ার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রীকে।
