IND vs NZ 2026: 'রোহিত শর্মা যা অর্জন করেছে তার ৫% তোমার নেই'- ইন্ডিয়ার কোচকে ধোপার ধোলাই মনোজ তিওয়ারির...

Manoj Tiwary lambasts the Indian coach:  রোহিত শর্মার সমালোচনা করেছেন খোদ দলেরই কোচ। এবার এই আচরণের তীব্র নিন্দা করলেন মনোজ তিওয়ারি। সাফ বুঝিয়ে দিলেন রোহিতের সঙ্গে তাঁর জমিন-আসমানের ফারাক...

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 16, 2026, 06:56 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের শুরুর দুই ম্যাচে রোহিত শর্মাকে বেশ নিষ্প্রভ দেখিয়েছে। তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে ভারতের সহকারী কোচ ও নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন অধিনায়ক, রায়ান টেন দুশখাতের (Ryan ten Doeschate) বিশ্লেষণের পর তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেছেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক বঙ্গজ তারকা মনোজ তিওয়ারি (Manoj Tiwary)।

রোহিতের শেষ দুই ওডিআই

প্রথম দু'টি ওডিআই-তে রোহিত যথাক্রমে ২৬ (২৯) এবং ২৪ (৩৮) রান করেছেন। বুধবার, ১৪ জানুয়ারি রাজকোটের নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ম্যাচের পর দুশখাতে বলেন যে, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহতিকে খুব একটা সাবলীল দেখাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর ম্যাচ অনুশীলনের অভাব রয়েছে বলেই মনে করেন দুশখাতে। রোহিত ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন এবং গত বছর টেস্ট ক্রিকেটকে আলবিদা বলেছেন।

রোহিত এখন শুধু ওডিআই-তে

গত কয়েক মাস সাদা বলের জায়ান্ট রোহিত শুধুই ওডিআই ক্রিকেট খেলছেন, তবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর পারফরম্যান্স বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। মনোজ বলেছেন যে, তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলার সময় টেন দুশখাতের সঙ্গে খেলেছেন এবং জানেন যে তিনি একজন ভালো মানুষ। তবে, ভারতের প্রাক্তন এই ক্রিকেটার বলেছেন, যে পোর্ট এলিজাবেথে জন্মানো দুশখাতের রোহিতের মতো একজন কিংবদন্তি সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল।

দুশখাতেকে মনোজের বোমা

'অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই রায়ান টেন দুশখাতেকে বলতে চাই, ও কেকেআরে চার বছর আমার সঙ্গে ছিল। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ও একজন খুব ভালো মানুষ। তবে ও যে ধরনের মন্তব্য করেছ, আমার মনে হয় ওর এটা নিয়ে ভাবা উচিত ছিল। ও নেদারল্যান্ডসের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটও খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যদি রায়ানের পারফরম্যান্স দেখেন, আমি সব শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, রোহিত শর্মা যা অর্জন করেছে তার ৫% তোমার নেই শুধু ব্যাটার হিসেবেই নয়,অধিনায়ক হিসেবেও'

মনোজ আরও বলেন

'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে রোহিত দেশকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। এবং এরপরও এমন কথা বলা, তাও যখন তিনি দলের সঙ্গেই আছেন, এমন নয় যে তিনি বাড়িতে বসে মন্তব্য করছেন, তিনি তো ম্যানেজমেন্টেরই অংশ, আর নিজের খেলোয়াড় সম্পর্কে এভাবে বলাটা মনোবল ভেঙে দেয়। আমি জানি না ও কেন এমন বলেছে। রায়ানকে এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আমার মনে হয় ওর এমন মন্তব্য করা উচিত নয়'। বোঝাই যাচ্ছে যে, রোহিতের সম্পর্কে রায়ানের সমালোচনা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি প্রাক্তন বাংলার অধিনায়ক।

