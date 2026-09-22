'আমি হেরে গেলাম'...৩৬ বছরে আচমকাই চরম সিদ্ধান্ত বিশ্ব কাঁপানো নক্ষত্র ক্রিকেটারের! চমকে গেল বাইশ গজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা বললেন ইংল্যান্ড ফাস্ট বোলার মার্ক উড। দীর্ঘ চোট-আঘাতের সঙ্গে লড়াই করে শেষে হার মানতে বাধ্য় হলেন ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা সর্বকালের অন্যতম দ্রুততম বোলারদের একজন। আগুন গতি ঝলসানো ডারহামের পেসম্য়ান সোশ্য়াল মিডিয়ায় লম্বা বিবৃতি দিয়ে সন্ন্য়াসের ঘোষণা করলেন। ইংল্যান্ডের হয়ে ৩৮ টেস্ট (১১৯ উইকেট), ৭০ ওডিআই (৮০ উইকেট) ও ৩৮ টি২০আই (৫৪ উইকেট) খেলেছেন উড। পাশাপাশি ইংরেজদের বিশ্বকাপ ও অ্যাশেজ অভিযানেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ৬ ফুটের জোরে বোলার। উড ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের ওডিআই বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন এবং টুর্নামেন্ট জুড়ে ১৮টি উইকেট নিয়েছিলেন। পরে ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টিআই বিশ্বকাপ জয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। ২০২৩ সালের অ্যাশেজ সিরিজে তাঁর প্রত্যাবর্তন ছিল আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথম দুই ম্যাচ হারের পর শেষ তিনটি টেস্টে ১৪ উইকেট নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য় করেছিলেন। ইংল্যান্ডে পুরুষদের টি-টোয়েন্টিআই ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের তালিকায় তিনি ষষ্ঠ স্থানে ছিলেন। নিছক গতিতেই খেলা ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে ইংল্যান্ডের সাদা বলের ইউনিটে এক অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্রে পরিণত করেছিল।
বিদায়লগ্নে মার্ক উড আবেগি বার্তায় লিখলেন
'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গত এক বছরে যা ঘটেছে, তাতে হয়তো এই সিদ্ধান্ত খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, নিজের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এটাই অবসর নেওয়ার স্বাভাবিক সময়। আমি সবসময় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। চোটের ধাক্কা সামলে ফিরে এসে সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করতে এবং আমি কী করতে পারি, তা সবাইকে দেখাতে চেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এবার সেই লড়াইয়ে আমি হেরে গেলাম। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী এখন আর টেস্ট ক্রিকেট এবং ৫০ ওভারের ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়। ফলে গত এক বছরে ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার স্বপ্নটা আমার মধ্যে ফিকে হয়ে এসেছে। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান এবং বহুদিনের স্বপ্ন। ছোটবেলার আমি যদি জানতে পারতাম যে দেশের হয়ে এত ম্যাচ খেলব, তাহলে নিশ্চয়ই ভীষণ আনন্দিত হতাম। গোটা বিশ্ব ঘুরে বেড়ানো, অসাধারণ সব মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং সেরাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা—এমন একটি কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি, যে কাজটিকে আমি ভালোবেসেছি। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার অনুভূতির চেয়ে বড় কিছু নেই। এই জার্সি পরার যে গর্ব, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আশা করি, আমি আমার পরিবার, ক্রিকেট ক্লাব, শহর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গোটা অঞ্চলকে গর্বিত করতে পেরেছি। একইভাবে, দেশের প্রতিনিধিত্বও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে করতে পেরেছি বলে মনে করি। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি—এটা জেনে আমার মনে শান্তি রয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তকে শেষ সুযোগের মতো করে নিয়েছি এবং যতটা সম্ভব দ্রুত ও সর্বশক্তি দিয়ে খেলার চেষ্টা করেছি। এই দেশের হয়ে খেলা সেরা কিছু ক্রিকেটারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছি। কাজ করেছি অসাধারণ সব কোচের সঙ্গে এবং দুর্দান্ত কয়েকটি দলের অংশ ছিলাম। চমৎকার ফিজিয়ো এবং সাপোর্ট স্টাফদের পাশে পেয়েছি। তাঁদের যত্ন ও সহযোগিতা ছাড়া হয়তো এতটা খেলতে পারতাম না। মাঠের ভিতরে ও বাইরে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার যে স্মৃতিগুলি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে সেই সম্পর্কগুলি, সেগুলিই আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হয়ে থাকবে। সমর্থকদেরও ধন্যবাদ। দেশে ও বিদেশে আপনারা যেভাবে আমাকে সমর্থন করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, তা কখনও ভুলব না। ‘বার্মি আর্মি’-র কথাও আলাদা করে বলতে হয়। গোটা বিশ্বে আপনাদের সঙ্গে ‘টুইস্ট অ্যান্ড শাউট’ করা এখন আমার কাছে অন্যরকম অনুভূতি তৈরি করবে। পার্থে আমার উদ্দেশে দেওয়া শেষ উল্লাসের মুহূর্তটিও সারাজীবন মনে থাকবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, আমার পরিবার ও বন্ধুদের ধন্যবাদ। ভালো সময় হোক বা খারাপ, আপনারা সবসময় আমার পাশে থেকেছেন। পর্দার আড়ালে বারবার ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। কিন্তু জানতাম, আমার পাশে শক্ত ও নির্ভরযোগ্য সমর্থন রয়েছে। সেই কারণেই প্রতিবার আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসার তাগিদ পেয়েছি। আমি একটি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ পেয়েছি। ভবিষ্যতে কোনও না কোনও ভূমিকায় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চাই।'
উডের কেরিয়ার ছিল দুর্দান্ত এবং বর্ণময়
২০১৫ সালে ইংল্যান্ডের হয়ে অভিষেকের পর তিনি দ্রুতই দলের অন্যতম দ্রুতগতির বোলার হয়ে ওঠেন। ঘণ্টায় ৯৭ মাইলের কাছাকাছি গতিতে বল করার পাশাপাশি বল হাতে তিনি এমন কিছু উপহার দিতেন যা খুব কম বোলারের পক্ষেই সম্ভব ছিল। গোড়ালি, হাঁটু ও কনুইয়ের চোট বারবার তাঁর কেরিয়ারে বাউন্সারের মতো ধেয়ে এসেছে। তবে প্রতিবারই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তবে এবার আর পারলেন না। কনুই ও হাঁটুর অস্ত্রোপচারের কারণে ১৫ মাস মাঠের বাইরে থাকার পর পার্থে অনুষ্ঠিত অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে উড ফের মাঠে ফিরেছিলেন। তবে মাত্র ১১ ওভার বল করার পরই বাঁ-হাঁটুতে ফোলা ভাব দেখা দেওয়ায় তাঁকে আবারও মাঠ ছাড়তে হয়েছিল এবং এরপর থেকে তিনি আর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেননি। ইংল্যান্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি এই ফাস্ট বোলারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের অন্যতম বড় কিছু সাফল্যের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও তুলে ধরেন।
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