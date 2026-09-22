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'আমি হেরে গেলাম'...৩৬ বছরে আচমকাই চরম সিদ্ধান্ত বিশ্ব কাঁপানো নক্ষত্র ক্রিকেটারের! চমকে গেল বাইশ গজ

৩৬ বছরে আচমকাই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্ব কাঁপানো নক্ষত্র ক্রিকেটার! যা শুনে পুরো চমকে গেল বাইশ গজ। কেউ ভাবতেও পারেননি এমন কিছু হতে পারে।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 22, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:55 PM IST
'আমি হেরে গেলাম'...৩৬ বছরে আচমকাই চরম সিদ্ধান্ত বিশ্ব কাঁপানো নক্ষত্র ক্রিকেটারের! চমকে গেল বাইশ গজ
Image Credit: মার্ক উডকে আর দেখবে না বাইশ গজ!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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