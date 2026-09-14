'আমার মতো সফল আর কে হয়েছে?' অহংকারে অন্ধ মেরির চরম অপমান বাকিদের! বিগ বসের ঘরে বিতর্কের ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে 'বিগ বস সিজন ২০'। আইকনিক হোস্ট সলমান খানের সঞ্চালনায় চেনা ছন্দেই চলছে অত্য়ন্ত জনপ্রিয় এই রিয়ালিটি শো। আর এবার বিগ বসের ঘরে এসেছেন কিংবদন্তি বক্সার মাংতে চুংনেইজাং মেরি কম। যাঁর বক্সিং কেরিয়ারে রয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮ পদক (৬ সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ)! অলিম্পিক্স (ব্রোঞ্জ), এশিয়াড (সোনা, ব্রোঞ্জ), কমনওয়েলথে (সোনা), এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপও ( ৫ সোনা, ১ রুপো)। প্রসঙ্গ যখন বক্সিং, তখন ভারতের GOAT মেরিই। এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হয়তো বিগ বসের ঘরের সবাইকে জুড়লেও তাঁর প্রোফাইল ম্যাচ করবে না। মণিপুরের চল্লিশোর্ধ্ব চার সন্তানের মায়ের কৃতিত্ব এতটাই উঁচু তারে বাঁধা! তবে মেরি কি এবার নিজের কৃতিত্ব বড় করে দেখাতে গিয়ে দেশের বাকি অ্যাথলিটদের ছোট করে ফেললেন! অহংকারে অন্ধই হয়ে গেলেন কাঙ্গথেইয়ের ভূমিকন্য়া! ঘরে কাজী তৌকিরের সঙ্গে গল্প করার সময়ে, যখন ওই গায়ক দেশের বাকি নারী ক্রীড়াবিদদের প্রসঙ্গ তুলছিলেন, তখন মেরি মাঝপথে কাজির কথা থামিয়ে বলেন, 'আমার মতো সাফল্য আর কেউ পায়নি'! তাঁর এই মন্তব্য নেটিজেনরা মোটেই ভালোভাবে নেননি এবং তাঁরা বক্সারের তীব্র সমালোচনা করছেন। মেরির মন্তব্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। আর এবার পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কাজে নেমে পড়ল মেরির টিম।
কী বলছে মেরির টিম এখন
মেরির টিম ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দিয়ে লিখল, 'মেরির কথার ভুল ব্যাখ্যা হয়ে থাকলে আমরা দুঃখিত। কোনও ক্রীড়াবিদকে ছোট করা বা অন্য কোনও ক্রীড়াবিদের যাত্রাপথের সঙ্গে তুলনা করার কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী এবং খেলাধুলোর জন্য সব কিছু উজাড় করে দেওয়া প্রতিটি ক্রীড়াবিদের প্রতি মেরির গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। প্রতিটি যাত্রাপথই অনন্য, প্রতিটি অর্জনই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটি পদকই ভারতকে গর্বিত করে।' বিগ বসে মেরিকে দেখে সবাই বেশ অবাকই হয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতো একজন ক্রীড়াবিদ যে, কোনও রিয়ালিটি শোয়ে অংশ নেবেন, তা কেউ কল্পনাও করেননি। তবে মনে হচ্ছে, এই বক্সার দর্শকদের সামনে নিজের আসল সত্তাটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে মেরির ব্যক্তিগত জীবন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল। এক সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর প্রাক্তন স্বামী এক পয়সাও আয় করতেন না এবং পুরোপুরি তাঁর উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। প্রায় ২০ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর ২০২৩ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এছাড়া উদ্যোক্তা ও প্রাক্তন ক্রিকেটার হিতেশ চৌধুরীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনের কারণেও এই বক্সার শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। তবে এই বিষয়ে তাঁরা কেউই কখনও প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। এখন দেখার বিষয়, বিগ বসে মেরির এই যাত্রা কেমন হয়। কতদূর তিনি যেতে পারেন!
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