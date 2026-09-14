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'আমার মতো সফল আর কে হয়েছে?' অহংকারে অন্ধ মেরির চরম অপমান বাকিদের! বিগ বসের ঘরে বিতর্কের ঝড়

Mary Kom Bigg Boss 20: 'আমার মতো সফল আর কে হয়েছে?' অহংকারে অন্ধ মেরি কম চূড়ান্ত অপমান করলেন দেশের বাকি ক্রীড়াবিদদের! বিগ বসে বিতর্কের ঝড়

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 14, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:13 PM IST
'আমার মতো সফল আর কে হয়েছে?' অহংকারে অন্ধ মেরির চরম অপমান বাকিদের! বিগ বসের ঘরে বিতর্কের ঝড়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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'আমার মতো সফল আর কে হয়েছে?' অহংকারে অন্ধ মেরির অপমান বাকিদের! বিগ বসে বিতর্কের ঝড়
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