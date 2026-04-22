BIG BREAKING: মহারথীর নামাঙ্কিত বিশ্বকাপের স্টেডিয়াম 'ডেঞ্জারাস', ব্যাটার মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত, ফাইনাল হবে না?

BIG BREAKING: মহারথীর নামাঙ্কিত বিশ্বকাপের স্টেডিয়াম 'ডেঞ্জারাস', ব্যাটার মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত, ফাইনাল হবে না?
Sir Viv Richards Stadium: ২০২৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ হয়েছে এই মাঠে। আর এখন সেখানেই আর খেলা যাবে না। বিরাট ঘোষণা করে দিল বোর্ড
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা ক্যারিবীয় সাগরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র অ্যান্টিগুয়া। সেখানকার নর্থ সাউন্ডে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি স্যার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়াম (Sir Viv Richards Stadium)। তবে এই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম আর খেলার যোগ্য নয়। সেখানকার পিচ 'ভয়ংকর' বলেই চিহ্নিত করল ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (Cricket West Indies, CWI)! সাম্প্রতিক এর হাড়হিম ঘটনার পরেই এই মাঠে ফতোয়া জারি বোর্ডের। আর এখানেই হয়েছে ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের খেলা।
নাম করা মাঠেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক ঘরোয়া ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় লিওয়ার্ড আইল্যান্ডস এবং ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো মুখোমুখি হয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টার পেসার জেইডেন সিলস খেলছিলেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর হয়ে। তিনি বল করছিলেন লিওয়ার্ড আইল্যান্ডসের জেরেমিয়া লুইসকে। ম্যাচে সাত উইকেট নেওয়া সিলসের ডেলিভারি আচমকাই অপ্রত্যাশিত বাউন্সারে বদলে যায়। আর সেই বল সোজা গিয়ে লাগে লুইসের হেলমেটে। তিনি বলের আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে যান মাঠে। এরপর খানিকক্ষণ মাটিতে পড়ে থাকার পর, তড়াক করে উঠে পড়েন লুইস। এরপর সজোরে হেলমেটে লাথি মারেন। রাগে গজগজ করতে করতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। এই ঘটনার ভিডিয়ো এখন নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ঘটনার জেরেই ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে।
ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে,' ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়নশিপে লিওয়ার্ড আইল্যান্ডস বনাম ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর দ্বিপাক্ষিক সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি স্যার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে হচ্ছিল। ভয়ংকর পিচের কারণে এই ম্যাচ ড্র হিসেবেই পরিত্যক্ত হল। তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে খেলা চলাকালীন পিচটি অপ্রত্যাশিত ও অসমান আচরণ করতে শুরু করলে খেলা থামিয়ে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগে তৈরি হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই ব্যাটিং করার সময় লিওয়ার্ড আইল্যান্ডসের খেলোয়াড় জেরেমিয়া লুইস পিচে আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসাকর্মীরা তাঁর শুশ্রূষায় এগিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর 'কনকাশন' বা মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কোনও সমস্যা হয়েছে কি না, তা পরীক্ষার জন্য পর্যবেক্ষণে রাখা হয়; বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য নির্ধারিত অফিসিয়াল খেলার শর্তাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ম্যাচ পরিত্যক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই শর্তাবলি অনুযায়ী, মাঠের আম্পায়াররা যখন মনে করেন যে খেলা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক বা অযৌক্তিক, তখন খেলা অবশ্যই বন্ধ করতে হয়। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ম্যাচ রেফারির পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পিচ কিউরেটরের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনও দলকে অন্যায্য সুবিধা না দিয়ে পিচটিকে নিরাপদ ভাবে মেরামত করা সম্ভব নয়। তাই পিচটিকে পুনরায় খেলা শুরুর জন্য অনুপযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং ফলস্বরূপ ম্যাচটি ড্র হিসেবে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। চ্যাম্পিয়নশিপের খেলার শর্তাবলি অনুযায়ী, ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত উভয় দল যে পরিমাণ পয়েন্ট অর্জন করেছিল, তা তাদের দেওয়া হবে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ আরও জানিয়েছে যে, আগামী ১৭ থেকে ২০ মে তারিখে চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচ ছাড়া স্যার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে আর কোনও ম্যাচ নির্ধারিত নেই। সংস্থাটি নিশ্চিত করেছে যে, ফাইনাল ম্যাচের জন্য নিরাপদ ও প্রতিযোগিতামূলক খেলার উপযোগী পিচ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্পদ ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা নিয়োগ করা হবে'j টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটিও একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ আশ্বাস দিয়েছে যে, একটি নিরাপদ ও প্রতিযোগিতামূলক পিচ প্রস্তুত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেবে।
