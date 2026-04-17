Match-Fixing Scandal T20 World Cup 2026: ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপেও ম্যাচ ফিক্সিং? চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধেই, ৪৩ মিনিটের ডকুমেন্ট্রিতে ছারখার ২২ গজ

Match-Fixing Scandal T20 World Cup 2026: ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপেও হয়েছে ম্যাচ ফিক্সিং? চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে খোদ ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধেই। ৪৩ মিনিটের ডকুমেন্ট্রিতে ছারখার হয়ে গিয়েছে ২২ গজ। আইসিসি- রদুর্নীতি দমন শাখা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup 2026) শেষ হওয়ার এক মাস ঘুরতে না ঘুরতেই, ম্যাচ ফিক্সিংয়ের চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ছারখার ২২ গজ। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি চিপকের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে নিউ জিল্যান্ড খেলেছিল কানাডার (New Zealand vs Canada T20 World Cup 2026) বিরুদ্ধে। আর গ্রুপ ডি-র সেই ম্যাচে কানাডা টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৭৩ রান তুলেছিল। জবাবে কিউয়িরা ২৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে খেলা বার করে নেয় হেসেখেলে। গ্লেন ফিলিপস (৩৯ বলে ৫৯) ও রাচিন রবীন্দ্রর (৩৬ বলে ৭৬) দুরন্ত ব্যাটই সুপার এইটে কানাডাকে নিয়ে গিয়েছিল। আর এই ম্যাচই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-কে এখন ভাবাচ্ছে।
কানাডায় কাঁটা!
ইএসপিএনক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইসিসির দুর্নীতি দমন শাখা (এসিইউ) বর্তমানে ক্রিকেট কানাডাকে ঘিরে একাধিক অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। যার মধ্যে আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও ঘরোয়া ক্রিকেট—দুই ক্ষেত্রেই চলমান 'দু'টি সক্রিয় তদন্ত' চলছে। আর এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগগুলি সামনে এনেছে কানাডিয়ান অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান দ্য় ফিফথ এস্টেটের ৪৩ মিনিটের তথ্যচিত্র- 'করাপশন, ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিকেট-এ, যা সিবিসি-তে সম্প্রচারিত হয়েছে। তথ্যচিত্রটিতে কানাডার ক্রিকেটে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়ম নিয়ে বিস্তৃত অভিযোগই তুলে ধরা হয়েছে। তদন্তের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে রয়েছে নিউ জিল্যান্ডের ইনিংসের পঞ্চম ওভার। যা করেন কানাডার অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়া। টুর্নামেন্ট শুরুর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে অধিনায়ক হওয়া বাজওয়া ওই ওভারে একটি নো-বল ও একটি ওয়াইড-সহ মোট ১৫ রান দিয়েছিলেন। যখন নিউজিল্যান্ডের স্কোর ছিল ৩৫/২।
আরও পড়ুন: আর নয় অন্যায়, 'ক্যাপ্টেনসি ছেড়ে রোহিতকে দায়িত্ব দাও', আইপিএলের মাঝেই চূড়ান্ত রায় হার্দিককে
কী বলছে আইসিসি?
এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আইসিসির ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের অন্তর্বর্তীকালীন জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ বলেন, এসিইউ অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু নিয়ে মন্তব্য করতে পারবে না। তিনি জানান, 'এসিইউ তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুযায়ী কোনও অভিযোগের বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করে না। ইউনিটটি গোয়েন্দা তথ্য, প্রতিরোধ, শিক্ষা ও তদন্ত—এই চারটি ক্ষেত্রে কাজ করে এবং খেলাধুলার সততা নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ঝুঁকি থাকলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়।' একটি ফাঁস হওয়া ফোন রেকর্ডিংয়ের সঙ্গেও তদন্ত জড়িত। যেখানে কানাডার প্রাক্তন কোচ খুররম চৌহান দাবি করেছেন যে, বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা নির্দিষ্ট খেলোয়াড়দের দলে নেওয়ার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ওই রেকর্ডিংয়ে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে, যদিও সেগুলি যাচাই করা কঠিন।
আরও পড়ুন: জার্মান ললনার ইন্দ্রজালে কোহলি, রহস্যময়ী সুন্দরীর পরপর হট ছবিতেই রাজার তীব্র ছটফট, গোপন কীর্তি আচমকাই ফাঁস
কোচেদের অভিজ্ঞতাও একই
প্রাক্তন প্রধান কোচ পুবুদু দাসানায়কে একই ধরনের অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপের আগে দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর ওপর চাপ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তিনি বেআইনি বরখাস্তের অভিযোগে ক্রিকেট কানাডার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এই বিতর্কের মধ্যে ক্রিকেট কানাডায় প্রশাসনিক অস্থিরতাও স্পষ্ট। গত এক বছরে বোর্ডে একাধিক নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়েছে, যার মধ্যে প্রাক্তন সিইও সলমান খানের নিয়োগ ও পরবর্তী অপসারণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিয়োগের সময় পূর্বের ফৌজদারি অভিযোগ প্রকাশ না করায় আইসিসির নজরে আসে বিষয়টি। পরবর্তীতে ক্যালগারি পুলিস সার্ভিস তাঁকে চুরি জালিয়াতির অভিযোগ অভিযুক্ত করে, যদিও তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বর্তমানে অরবিন্দর খোসা বোর্ডের সভাপতি হিসেবে আমজাদ বাজওয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে আইসিসি
