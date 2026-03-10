Indian Cricket News: বিশ্বকাপের পরেই বিরাট ব্রেকিং নিউজ ভারতীয় ক্রিকেটে, গিলদের কোচের গুরুদায়িত্ব পেলেন অজি মহারথী

Indian Cricket News: বিশ্বকাপের পরেই বিরাট ব্রেকিং নিউজ ভারতীয় ক্রিকেটে, গিলদের কোচের গুরুদায়িত্ব পেলেন অজি মহারথী
Gujarat Titans batting coach: বিশ্বকাপের পরেই বিরাট খবর ভারতীয় ক্রিকেটে, গিলদের কোচের গুরুদায়িত্ব পেলেন এই অজি মহারথী। শুধু বিশ্বকাপই দু'বার জেতেননি তিনি। জিতেছেন আইপিএলও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup Final 2026) শেষ হতেই আইপিএলের সম্প্রচারকারী সংস্থা স্টার স্পোর্টস জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী ২৮ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল ২০২৬ (IPL 2026)। এবার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লিগ। কারণ ৭৪-এর বদলে এবার সূচিতে ৮৪ ম্যাচ! আইপিএলের পারদ ধীরে ধীরে চড়ছে। আর এমন আবহে গুজরাত টাইটান্স (Gujarat Titans) বিরাট ঘোষণা করে দিল। শুভমন গিলদের (Shubman Gill) ব্যাটিং কোচ হলেন অজি মহারথী ম্যাথু হেডেন (Matthew Hayden)
কী বলছেন হেডেন
হেডেন তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী বিধ্বংসী ওপেনার ছিলেন। গুজরাতের থিঙ্কট্যাংকে জুড়লেন তিনি। হেড কোচ আশিস নেহরা, সহকারি কোচ পার্থিব প্যাটেল ও ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কির সঙ্গে কাজ করবেন হেডেন। গুরুদায়িত্ব পেয়ে অজি তারকা জানিয়েছেন, 'ভালো ব্যাটিং চাপে রাখে আর দুর্দান্ত ব্যাটিং খেলা জেতায়। গুজরাত টাইটান্সে এই মানদণ্ডই তৈরি করতে চাই।' সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, 'সর্বোচ্চ স্তরে হেডেনের অভিজ্ঞতা, উদীয়মান প্রতিভাদের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে মিলিত হবে। যা আগামী মৌরসুমের জন্য আমাদের ব্যাটিং পরিচয় তৈরি করতে সাহায্য করবে।'
হেডেনের আইপিএল
দু'বারের ওডিআই বিশ্বকাপজয়ী হেডেন আইসিসি-র হল-অফ ফেমারও। আইপিএলেও কিন্তু হেডেন পরিচিত নাম। ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত আইপিএল খেলেছেন চেন্নাই সুপার কিংসেরে হয়ে। ৩২ ম্যাচে ৩৬.৯০-র গড়ে এবং ১৩৭.৫২-এর স্ট্রাইক রেটে ১১০৭ রান করেছেন। ২০০৯ সালে ১২ ইনিংসে ৫৭২ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপ পরেছিলেন মাথায়। ২০১০ সালে সিএসকে-র প্রথম আইপিএল জয়েগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হেডেন। ২০১০ আইপিএলে হেডেন 'মঙ্গুজ ব্যাট' (ছোট ব্লেড, লম্বা হাতল) প্রবর্তন করেছিলেন। দিল্লির বিরুদ্ধে সেই বিশেষ ব্যাটেই ৪৩ বলে ৯৩ রানের অনবদ্য ইনিংসও খেলেছিলেন।
আইপিএলের সূচি
আইপিএলের সূচি এখনও ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। জানা গিয়েছে আইপিএলের প্লে-অফগুলি ২৬ মে থেকে শুরু হবে। কোয়ালিফায়ার ওয়ানের সঙ্গে ৩১ মে ফাইনাল আয়োজনের কথা রয়েছে বেঙ্গালুরুর। এলিমিনেটর এবং কোয়ালিফায়ার টু-সহ অন্যান্য প্লে-অফ ম্যাচগুলি অমদাবাদ এবং রায়পুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখন সম্ভব নয়। বিসিসিআই-কে মাথায় রাখতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের বিধানসভা নির্বাচনের কথা। দু' ধাপে ম্যাচের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। প্রথম ১৫ দিনের সময়সূচি আগে ঘোষণা করা হবে, বাকি ম্যাচগুলি ভোটের তারিখ চূড়ান্ত হওয়ার পরে প্রকাশ করবে বিসিসিআই। ঐতিহ্য মেনে উদ্বোধনী ম্যাচটি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং পঞ্জাব কিংসের মধ্যেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ শেষবারের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলের ম্যাচ দিয়েই নতুন মরসুমের পর্দা ওঠে। চূড়ান্ত সূচির অপেক্ষায় এখন সকলেই।
গুজরাত টাইটান্স-গিলের নেতৃত্বে গুজরাত ২০২৫ সালে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল। ২০২৪ সালে অষ্টম স্থান থেকে ফিরে আসে তারা। ২০২২ সালে আইপিএল অভিষেকেই গুজরাত খেতাব জিতেছিল হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বে। ২০২৩ সালে হার্দিকরা রানার্স হয়েছিলেন।
