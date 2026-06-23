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'মিস্টার ওয়ার্ল্ডকাপ'; ক্লোজেকে ছুঁয়ে এবার মেসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস! রোনাল্ডোর চরম ভক্ত বিশ্বকাপে ছড়াচ্ছেন ত্রাস

কিলিয়ান এমবাপে, আবার পাগল করে দিচ্ছেন আগুনে ফুটবল খেলে। পয়মন্ত বিশ্বকাপে আবারও জ্বলে উঠলেন তিনি। ব্যাক-টু-ব্যাক ম্যাচে জোড়া গোল করে ইতিহাস লিখলেন তিনি। ফুটবলবিশ্ব জানে যে, বিশ্বকাপ আসলেই এমবাপে দানবীয় হয়ে ওঠেন...

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 23, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:28 PM IST
'মিস্টার ওয়ার্ল্ডকাপ'; ক্লোজেকে ছুঁয়ে এবার মেসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস! রোনাল্ডোর চরম ভক্ত বিশ্বকাপে ছড়াচ্ছেন ত্রাস
Image Credit: গোলের পর এমবাপের উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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