/মধ্যরাতে মেগাস্টারদের মহাসংগ্রাম! মুখোমুখি এমবাপে-হাল্যান্ড...আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই প্রথমবার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে চলে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ফুটবলের দুই নতুন মেগাস্টার মুখোমুখি মহাযুদ্ধে। এই প্রথমবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেখা হবে কিলিয়ান এমবাপে ও আর্লিং হাল্যান্ডের। ক্লাব ফুটবলে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস চারবারের। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই দেখা হয়েছে প্রতিবার। আর এবার বিশ্বকাপেই বোধন তাঁদের আন্তর্জাতিক দ্বৈরথের।
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ কবে অনুষ্ঠিত হবে?
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ ২৬ জুন শুক্রবার মধ্যরাতে। হিসেব মতো যা শনিবার হয়ে যাচ্ছে
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ কখন অনুষ্ঠিত হবে?
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ রাত ১২.৩০ থেকে শুরু হবে।
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ বস্টন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ টেলিভিশনে কোথায় দেখা যাবে
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ টেলিভিশনে সম্প্রচার করবে United8 Sports
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ অনলাইনে কোথায় দেখা যাবে
নরওয়ে বনাম ফ্রান্স ম্যাচ অনলাইনে স্ট্রিম করবে Zee5 app ও ওয়েবসাইট
নরওয়ে এবং ফ্রান্স কোথায় দাঁড়িয়ে?
গ্রুপ 'আই'তে নরওয়ে-ফ্রান্সের সঙ্গে রয়েছে সেনেগাল ও ইরাক। ফ্রান্স-নরওয়ে ইতোমধ্যেই পরপর দুই ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে চলে গিয়েছে নকআউটে। ফলে রাউন্ড অফ থার্টটুর টিকিট তাদের হাতে। ফলে এই ম্যাচ জেতা বা হারায় তাদের পরের পর্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই হবে না। তবে এই লড়াই গ্রুপের শীর্ষস্থান অর্জনের। এমবাপেরা ড্র করলেই হয়ে যাবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। ওদিকে হাল্যান্ডদের জিততেই হবে।
ফ্রান্স বনাম নরওয়ে
নিঃসন্দেহে এবার ভালো খেলেছে নরওয়ে। তবে ‘লে ব্লুস’ ধারে ও ভারে অনেকটাই এগিয়ে। এবং দু'বারের বিশ্বজয়ী দলও। ওদিকে হাল্যান্ডরা ২৮ বছর পর ফুটবল বিশ্বকাপে। এই নিয়ে মাত্র চতুর্থবার এই টুর্নামেন্ট খেলছে তারা। ১৯৯৮, ১৯৯৪ ও ১৯৮৮ সালের পর ২০২৬। শেষবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ইটালির কাছে হেরেই বিদায় নিতে হয়েছিল নরওয়েকে। হ্যালান্ড ও ওডেগার্ডের নেতৃত্বে এই সোনালী প্রজন্ম চাইবে ইতিহাস লিখতে। তবে এমবাপে-ওলিস-বারকোলারাও দুর্ধর্ষ এবং কাপ জয়ের ভীষণ ভাবে দাবিদার।
সোনার দৌড়ে এমবাপে-হ্যালান্ড
বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জেতার দৌড়ে এমবাপে ও হ্যালান্ড দু'জনেই রয়েছে। মেসি ৫ গোল করে রয়েছেন শীর্ষে। আর নতুন যৌবনের দুই চঞ্চল ও অদ্ভুত দুই দূতও যুগ্মভাবে দুয়ে রয়েছেন ৪ গোল করে। বিশ্বকাপের শীর্ষ গোলদাতাদের তালিকায় আবার রয়েছেন এমবাপে। ১৮ গোল করে সবার উপরে রয়েছেন মেসি। আর দুয়ে মিরোস্লাভ ক্লোজের সঙ্গে যুগ্মভাবে রয়েছেন এমবাপে। ১৬ গোল করেছেন তিনি। এদিন জোড়া গোল করলেই এমবাপে ছুঁয়ে ফেলবেন মেসিকে। আর এক গোল বেশি করলে ছাপিয়েই যাবেন তাঁকে।
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