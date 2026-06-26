Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /মধ্যরাতে মেগাস্টারদের মহাসংগ্রাম! মুখোমুখি এমবাপে-হাল্যান্ড...আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই প্রথমবার

মধ্যরাতে মেগাস্টারদের মহাসংগ্রাম! মুখোমুখি এমবাপে-হাল্যান্ড...আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই প্রথমবার

লিয়োনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পরবর্তী সময়ে এমবাপে-হাল্যান্ডের দ্বৈরথই সবচেয়ে চর্চিত। বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলির মধ্যে অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি ম্যাচ হতে চলেছে ফ্রান্স-নরওয়ের। মধ্যরাতে মেগাস্টারদের মহাসংগ্রামের দিকে তাকিয়ে ভারতের বহু ভক্তই। 
 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 26, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:12 PM IST
মধ্যরাতে মেগাস্টারদের মহাসংগ্রাম! মুখোমুখি এমবাপে-হাল্যান্ড...আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই প্রথমবার
Image Credit: ফ্রান্স বনাম নরওয়েSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শনি-রবি চরম দুর্যোগের আশঙ্কা রাজ্যে: ৭০-৮০ কিমি বেগে বিরাট ঝড় বৃষ্টি, লাল সতর্কতা
Bengal Weather Update1 hr ago
2
Kunal ghosh1 hr ago
3
Operation Amistad1 hr ago
4
Katia Itzel Garcia1 hr ago
5
Election Commission of India2 hrs ago