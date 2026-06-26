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তাঁর মুখে বাঁশি আর বুকে কার্ড... বিশ্বকাপে মারকাটারি 'মেক্সিকান ওয়েভ'...কে এই 'কাতিল' কাটেয়া?

চলুন আলাপ করে নেওয়া যাক চলতি ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম মেক্সিকান মহিলা রেফারির সঙ্গে। কে এই কাটেয়া ইটজেল গার্সেয়া?

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 26, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:33 PM IST
তাঁর মুখে বাঁশি আর বুকে কার্ড... বিশ্বকাপে মারকাটারি 'মেক্সিকান ওয়েভ'...কে এই 'কাতিল' কাটেয়া?
Image Credit: এই সেই কাটেয়াSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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