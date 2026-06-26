তাঁর মুখে বাঁশি আর বুকে কার্ড... বিশ্বকাপে মারকাটারি 'মেক্সিকান ওয়েভ'...কে এই 'কাতিল' কাটেয়া?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে গ্রুপ 'এফ'-এর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল নেদারল্যান্ডস ও টিউনিসিয়া। ডাচরা ৩-১ গোলে জিতেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে গিয়েছে নকআউটে। আর এই ম্যাচেই ইতিহাস লিখেছেন মেক্সিকান রেফারি কাটিয়া ইটজেল গার্সেয়া। তাঁর দেশের প্রথম মহিলা রেফারি হিসেবে বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করে ইতিহাস লিখেছেন। মেক্সিকান ফুটবলের জন্য যা মাইলস্টোন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ম্যাচ পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্বের পথেও মেক্সিকোর বড় পদক্ষেপ।
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কে এই কাটেয়া ইটজেল গার্সেয়া?
কাটেয়া ইটজেল গার্সেয়া মেক্সিকোর অন্যতম সফল ফুটবল রেফারি। ঘরোয়া লিগ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স করেই আজ এই জায়গায়। 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' তাঁকে ডেকে নিয়েছে। বিশ্বকাপে কাটেয়ার নিয়োগ আরও বিশেষ হয়ে উঠেছিল কারণ কাটেয়া মেক্সিকান পতাকার রঙে অনুপ্রাণিত হয়ে, বিশেষ ভাবে তৈরি একটি রেফারিং ইউনিফর্ম পরেছিলেন খেলার সময়ে। ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে গর্বের সঙ্গেই নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।
কাটেয়ার নিয়োগ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
কাটেয়ার নিয়োগ মেক্সিকান ফুটবলের ক্ষেত্রে এক বড় অগ্রগতি এবং ফুটবলের ম্যাচ পরিচালনার ক্ষেত্রে লিঙ্গ-সমতা প্রতিষ্ঠার পথে আরও এক মাইলস্টোন। দীর্ঘ সময় ধরেই পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রেফারি বা ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে একক ভাবেই পুরুষদের হাতে ন্যস্ত ছিল। তবে ফিফা ধীরে ধীরে নারী রেফারিদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের জন্য সুযোগের পরিধি বাড়িয়েছে। কাটিয়ার নিয়োগ সেই অগ্রগতিরই প্রতিফলন এবং এটি সেইসব মহিলা অফিসিয়ালদের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরে, যাঁরা নিজেদের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের বলেই এই জায়গায় এসেছেন।
পুরুষদের বিশ্বকাপে মেয়ে অফিসিয়াল
পুরুষদের ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে ম্যাচ পরিচালনায় মোট ১১ জন নারীকে ম্যাচ অফিশিয়াল (রেফারি ও সহকারি রেফারি) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ থেকেই যে রীতির শুভারম্ভ। কাতারে ছিলেন ফ্রান্সের স্টেফানি ফ্রাপার্ট, রুয়ান্ডার সালিমা মুকানসাঙ্গা, ছাব্বিশের বিশ্বকাপে কাটেয়া ছাড়াও রয়েছেন আমেরিকার টোরি পেনসো। ব্রাজিলের নিউজা ব্যাক ও মেক্সিকোর কারেন দিয়াজ মেদিনা ছিলেন সহকারি রেফারি হিসেবে। ওদিকে আবার গতবারের পর এবারও সহকারির ভূমিকায় আছেন আমেরিকার ক্যাথরিন নেসবিট। যিনি পরপর দুই বিশ্বকাপে রেফারিং করে ইতিহাস লিখেছেন। আমেরিকার ব্রুক মায়ো ও মেক্সিকোর সান্দ্রা রামিরেজ রয়েছে এবারের বিশ্বকাপে সহকারি রেফারি হিসেবে। নিকারাগুয়ার তাতিয়ানা গুজম্যান এবার সামলাচ্ছেন ভিডিও ম্যাচ অফিসিয়ালস বা ভিএমও হিসেবে। রয়েছেন ভিএআর টিমে।
মেক্সিকোও এবার দারুণ ছন্দে
এবার কাটিয়ার দেশও কানাডা ও আমেরিকার সঙ্গে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক। সহ-আয়োজক হিসেবে মেক্সিকো বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। ক্লিন শিট নিয়ে তারা গ্রুপের তিন ম্যাচ অপরাজিত থেকেই নকআউটে গিয়েছে 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে।
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