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Indians Playing In FIFA World Cup 2026: কে বলেছে বিশ্বকাপে ভারত নেই! এই ৩ ধুরন্ধর 'ভারতীয়' তারকা খেলছেন... কেউ পঞ্জাবের তো কেউ কেরলমের

Indians Playing In FIFA World Cup 2026: কে বলছে বিশ্বকাপে ভারত নেই, আছে ৩ 'ভারতীয়' তারকা! বায়োডেটা দেখুন... আলাপচারিতা সারুন

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 03, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:16 PM IST
Indians Playing In FIFA World Cup 2026: কে বলেছে বিশ্বকাপে ভারত নেই! এই ৩ ধুরন্ধর 'ভারতীয়' তারকা খেলছেন... কেউ পঞ্জাবের তো কেউ কেরলমের
Image Credit: তিন ভারতীয় ফুটবল বিশ্বকাপে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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