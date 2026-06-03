Indians Playing In FIFA World Cup 2026: কে বলেছে বিশ্বকাপে ভারত নেই! এই ৩ ধুরন্ধর 'ভারতীয়' তারকা খেলছেন... কেউ পঞ্জাবের তো কেউ কেরলমের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে গুনে আর ঠিক ৮ দিন! ১১ জুন থেকে শুরু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (Football World Cup 2026)। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে চলবে ৪৮ দেশের মহাযুদ্ধ। ভারত বিশ্বকাপে অংশ না নিলেও দেশের কোটি কোটি মানুষের চোখ থাকবে ফুটবলের শো-পিস ইভেন্টে। ভারত বিশ্বকাপে নেই এই কথা বলা কিন্তু যথার্থ হবে না। কারণ এমন তিনজন ফুটবলার রয়েছেন, যাঁদের শিকড় ভারতের মাটিতে গভীর ভাবে ও অবিসংবাদিত ভাবে প্রোথিত তাঁরা হলেন—তাহসিন মহম্মদ জামশিদ (Tahsin Mohammed Jamshid) সরপ্রীত সিং (Sarpreet Singh) এবং নিশান ভেলুপিল্লাই (Nishan Velupillay)। এই ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের কারোর শিকড় পঞ্জাবে তো কারোর শিকড় কেরলমে...
তাহসিন মহম্মদ জামশিদ (কাতার)
মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তাহসিন মহম্মদ জামশিদ এক অনন্য দ্বৈত ঐতিহ্যের ধারক। দোহায় জন্ম জামশিদে। তাঁর বাবা-মা ২০০৬ সালে কেরলমের কান্নুর থেকে কাতারে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। অত্যাধুনিক অ্যাসপায়ার অ্যাকাডেমিতে ফুটবল নৈপুণ্যকে শানিয়েছেন জামশিদ। তাঁর অসাধারণ দক্ষতা এবং ম্যাচের জন্য সর্বদা প্রস্তুত মানসিকতাই তাঁকে কাতারের শীর্ষ স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতা কাতার স্টারস লিগে অংশ নেওয়া প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়ে পরিণত করেছিল। বর্তমানে কাতারের অন্যতম শক্তিশালী দল আল দুহেল এসসি-র হয়ে খেলেন। কাতারের জাতীয় দলে জামশিদের এন্ট্রি একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কাতার সম্প্রতি টানা দুবার এএফসি এশিয়ান কাপ জিতেছে, আর কাতারের সিনিয়র টিমে জায়গা করে নিতে হলে অসাধারণ দক্ষতা এবং কৌশলগত পরিপক্কতার প্রয়োজন হয়। আর সেটাই ১৯ বছরে প্রমাণ করেছে জামশিদ।
(বাঁ-দিক থেকে সরপ্রীত-ভেলুপিল্লে- জামশিদ)
সরপ্রীত সিং (নিউ জিল্যান্ড)
সমসাময়িক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের নিয়ে যে কোনও আলোচনা সরপ্রীত সিংকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। নিউ জিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে জন্মেছেন সরপ্রীত। বাবা-মা পঞ্জাবের জলন্ধরের। ২৭ বছর বয়সী আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার বহু বছর ধরেই এক পরিচিত নাম। ২০১৯ সালে জার্মান ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দল বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিয়েই সরপ্রীত বিশ্বজুড়ে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় হিসেবে বুন্দেসলিগায় খেলার ইতিহাসও তাঁর। বর্তমানে সরপ্রীত নিউ জিল্যান্ডের শীর্ষ স্তরের লিগে খেলেন। নিজের শৈশবের ক্লাব ওয়েলিংটন ফিনিক্সের জার্সিই বেছে নিয়েছেন। প্রতিপক্ষের ডিফেন্স চিরে প্রয়োজনীয় সৃজনশীল দৃষ্টিশক্তি, মাপা পাস খেলার দক্ষতা এবং মাঠের পরিসর সম্পর্কে সূক্ষ্ম সচেতনতা! সবকিছুই সরপ্রীত সিংয়ের মধ্যে বিদ্যমান। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ড দলের মাঝমাঠের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন একটি দ্বীপরাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পঞ্জাবি প্রবাসীদের নীরব গর্বের ভার।
নিশান ভেলুপিল্লাই (অস্ট্রেলিয়া)
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে নিশান ভেলুপিল্লাইয়ের যাত্রা ঘরোয়া ফুটবলে তাঁর অদম্য দৃঢ়তারই এক অনন্য উপাখ্যান। মেলবোর্নে জন্মা ২৫ বছর বয়সী উইঙ্গারের। যাঁর মা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং বাবা শ্রীলঙ্কান তামিল বংশোদ্ভূত মালয়েশীয়। অস্ট্রেলিয়ান এ-লিগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দল মেলবোর্ন ভিক্টরির হয়ে নিজের অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েছেন। প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাগ ভেদ করা, নিখুঁত গোলমুখী পাস বাড়ানো এবং দলের প্রয়োজনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোল করার সহজাত দক্ষতাই তাঁকে আলাদা করেছে। অস্ট্রেলিয়া দলের হেড কোচ টনি পোপোভিচকে বাধ্য হয়েছেন তাঁকে নিয়ে কাপযুদ্ধের দল করতে। ভেলুপিল্লাইয়ের আন্তর্জাতিক অভিষেক ছিল রূপকথার মতো। ২০২৪ সালের শেষের দিকে চিনের বিরুদ্ধে এএফসি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে তিনি সিনিয়র দলের হয়ে ডেবিউ করেছিলেন। মাঠে নামার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি দলের জয়সূচক গোল করেন, যা 'সকারুস'-এর ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছিল।
একজনই শুধু পারলেন না!
জামশিদ-সরপ্রীত-ভেলুপিল্লাই বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছেন, ঠিক তখনই ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরেকজন ফুটবলার অল্পের জন্য দল থেকে বাদ পড়লেন। কাতার এসসি-র ২৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডার নাইল মেসনের কথা বলতেই হবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে তাঁর স্বপ্ন ভাঙে। ইংল্যান্ডে জন্মানো মেসনের মা ভারতীয় এবং বাবা আমেরিকান। কাতারের ৩৪ সদস্যের প্রাথমিক বিশ্বকাপ দলে তাঁর নাম ছিল, যা নিঃসন্দেহে বিশাল অর্জন। তবে চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের স্কোয়াড থেকে তিনি বাদ পড়েন...
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