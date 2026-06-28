Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /বেঞ্চ থেকে বিশ্বরেকর্ড! প্রথম ফুটবলার হিসেবে মেসির মাইলস্টোন...জাদুকরের ভুবনমোহন ফ্রি-কিকের ইন্দ্রজাল

বেঞ্চ থেকে বিশ্বরেকর্ড! প্রথম ফুটবলার হিসেবে মেসির মাইলস্টোন...জাদুকরের ভুবনমোহন ফ্রি-কিকের ইন্দ্রজাল

রেকর্ড আর মেসি সমার্থক। এ কথা কে না জানে, তবে এবার মেসি যা করলেন তা আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোনও ফুটবলার করতে পারেননি! আর মেসির ভুবনমোহিনী...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 28, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:57 AM IST
বেঞ্চ থেকে বিশ্বরেকর্ড! প্রথম ফুটবলার হিসেবে মেসির মাইলস্টোন...জাদুকরের ভুবনমোহন ফ্রি-কিকের ইন্দ্রজাল
Image Credit: গোলের পর মেসির সেই দৌড়Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়ংকর বিস্ফোরণ ও গোলাগুলিতে কেঁপে উঠল করাচি! আত্মঘাতী হামলায় রক্তস্রোত, ৬জঙ্গিকে খতম
karachi attack1 hr ago
2
West bengal2 hrs ago
3
Muharram 2026Jun 27
4
Katwa Shocking IncidentJun 27
5
Humayun KabirJun 27