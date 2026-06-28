/বেঞ্চ থেকে বিশ্বরেকর্ড! প্রথম ফুটবলার হিসেবে মেসির মাইলস্টোন...জাদুকরের ভুবনমোহন ফ্রি-কিকের ইন্দ্রজাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে লিয়োনেল মেসিকে প্রথম একাদশে থাকবে না। তিনি শুরুতে বেঞ্চেই থাকবেন, পরের দিকে মাঠে নামবেন। আর্জেন্টিনা-জর্ডনের ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। শনিবার ডালাস স্টেডিয়ামে, মেসির ভক্তরা অধীর আগ্রহে বসেছিলেন, কখন মাঠে নামবেন আর্জেন্টিনার মহানয়ক! 'ভগবান' দর্শনের জন্য ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল!৬০ মিনিটে মেসি মাঠে নামলেন, আর মেসি মানেই ম্যাজিক... ২০ মিনিটেই তাঁর জাদুকরী পা খুঁজে নিল তে-কাঠি! হয়ে গেল আরও একটি বিশ্বরেকর্ড! মেসি দর্শনের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়েছে, তাহলে তাঁর বিরল নজির জানাতে পাঠকদের আরেকটু অপেক্ষা করতেই হবে। তার আগে একটু খেলার কথা বলা যাক।
খেলা যেরকম হল
'নিয়ম রক্ষার’ ম্যাচে আর্জেন্টিনা ৩-১ উড়িয়েছে জর্ডনকে। দলে একাধিক বদল এনেছিলেন স্কালোনি। যার আন্দাজ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। খেলার ১৯ মিনিটে লো সোলসো এগিয়ে দেন 'লা আলবিসেলেস্তে'কে। ডি বক্সের বাইরে থেকে তাঁর বাঁকানো শটে দূরের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেয়। ৩১ মিনিটে লাউতারো মার্টিনেজ পেনাল্টিতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। বিরতি দু'গোলে এগিয়ে থাকা আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটে এক গোল হজম করেও ফেলে। ৫৫ মিনিটে মুসা আল তামারি এক গোল ফিরিয়ে দেন। এর ঠিক পাঁচ মিনিট পরই করতালির সুনামিতে মাঠে নামেন মেসি। আর ৮০ মিনিটে মাপা ফ্রি-কিকে জালে জড়িয়ে দেন বল। উত্তেজনায় ফেটে পড়ে স্টেডিয়াম।
মেসির লো কার্লার
মেসির লো কার্লারের এই ফ্রি-কিকই কাপযুদ্ধের সেরা ফ্রি-কিক বলেই অনেকে বলাবলি শুরু করে দিয়েছেন। মানবপ্রাচীরের ঠিক পাশ দিয়ে নীচু বাঁকানো শট নিলেন। যা গোলকিপারকে পুরো ঘেঁটে দিয়েছিল। তিনি ভাবতেই পারেননি যে, এরকম কিছু ঘটতে পারে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে ফ্রি-কিক থেকে জোড়া গোল করা চতুর্থ ফুটবলার হলেন মেসি। ব্রাজিলের রিভেলিনো (১৯৭০ ও ১৯৭৪), ফ্রান্সের বার্নার্ড গেংঘিনি (১৯৮২) এবং ইংল্যান্ডের ডেভিড বেকহ্যামের (১৯৯৮ ও ২০০৬) ক্লাবেই নিজের নাম লেখালেন।
মেসির গোলেই ইতিহাস
মেসির এই গোলই ইতিহাস লিখে দিল। মেসিই ফুটবল গ্রহের প্রথম বাসিন্দা যিনি বিশ্বকাপের টানা ৭ ম্যাচে গোল করার বিশ্বরেকর্ড করে ফেললেন। ফ্রান্সের কিংবদন্তি জাস্ট ফন্টেন (১৯৫৮) ও ব্রাজিলের স্টার জায়ারজিনহোর (১৯৭০) বিশ্বকাপের টানা ৬ ম্যাচে গোল করেছিলেন। পরপর ৭ ম্যাচে মেসি ছাড়া কেউই গোল করতে পারেননি। আর বলাই বাহুল্য চলতি বিশ্বকাপে মেসি ৬ গোল করে সোনার বুটে দৌড়ে নিজের আধিপত্য আরও জোরাল করলেন। পাশাপাশি বিশ্বকাপের সর্বকালীন সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নিজের গোলসংখ্যা আরও বাড়িয়ে ১৯ করে ফেললেন। আগামী ৪ জুলাই মেসির আর্জেন্টিনা রাউন্ড অফ থার্টিটু-তে খেলবে কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে। যার এই বিশ্বকাপে রূপকথা লিখেছে।
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