Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চাই, মেসিকাণ্ডে এবার জুঁই বিশ্বাসকে আইনি নোটিশ

'১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চাই', মেসিকাণ্ডে এবার জুঁই বিশ্বাসকে আইনি নোটিশ

Messi Case: 'জুঁই বিশ্বাস মাঠে ঢোকার কোনও কার্ডই ছিল না। তারপরেও মাঠে ঢুকেছিলেন এবং ছবি তুলেছিলেন।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 24, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:07 PM IST
'১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চাই', মেসিকাণ্ডে এবার জুঁই বিশ্বাসকে আইনি নোটিশ
Image Credit: মেসিকাণ্ডে নয়া মোড়Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
লোহার বিমে ছাদ ঢালাইয়ের মরণফাঁদ! গুদাম তৈরির নেপথ্যে কে এই ‘তৃণমূল ঘনিষ্ঠ’ আসগর খান?
Taratala Godown Roof Collapse Asghar Khan50 min ago
2
COVID-1956 min ago
3
Mahua Moitra on Suvendu Adhikar1 hr ago
4
Messi vs Ronaldo1 hr ago
5
Taratala Warehouse Collapse1 hr ago