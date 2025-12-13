Mamata Banerjee: ফুটবলের মক্কায় মেসি-বিপর্যয়! ক্ষমাপ্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী, গড়লেন তদন্ত কমিটি...

Mamata Banerjee: ফুটবলের মক্কায় মেসি-বিপর্যয়! ক্ষমাপ্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী, গড়লেন তদন্ত কমিটি...
Messi in Kolkata: যুবভারতীতে পা রাখার ২০ মিনিটের মধ্যে মাঠ ছাড়লেন বিশ্বজয়ী লিওনেল মেসি। দেখা হল না খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের। মাঠে আসার মাঝপথ থেকেই কনভয় নিয়ে ফিরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফিরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষমা চাইলেন। লিখলেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে টিকিট কেটে এক সেকেন্ডের জন্যও মেসির দর্শন পেলেন না ভক্তরা। উত্তেজিত জনতার ক্ষোভে রণক্ষেত্র যুবভারতী। প্রতারণার অভিযোগ তুলে ফেটে পড়েন দর্শকরা। যুবভারতীতে পা দেওয়ার পর মাত্র ২০ মিনিটের মধ্য়েই মাঠ ছেড়ে চলে যান বিশ্বজয়ী লিওনেল মেসি। অপেক্ষাও করেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যুবভারতীতে আসার মাঝপথ থেকেই ফিরে যেতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে।
আরও পড়ুন:Messi in Kolkata: মেসি-উন্মাদনা বদলে গেল বিপর্যয়ে, রণক্ষেত্র যুবভারতী! 'স্ক্যাম হয়ে গেল' বলছে ক্ষুব্ধ জনতা
ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে সকলের কাছে ক্ষমা চাইলেন। লিখলেন, 'আজ সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে, তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও হতবাক। আমি হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী ও ভক্তদের সঙ্গে অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিতে স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছিলাম, যাঁরা তাঁদের প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসিকে এক ঝলক দেখার জন্য জড়ো হয়েছিলেন। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি লিওনেল মেসি, সেইসঙ্গে সকল ক্রীড়াপ্রেমী ও তাঁর ভক্তদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'
তিনি আরও লেখেন, 'আমি বিচারপতি (অব.) অসীম কুমার রায়ের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করছি, যার সদস্য হিসেবে থাকবেন মুখ্য সচিব এবং স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব। কমিটি ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত করবে, দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করবে। আরও একবার, আমি সকল ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে আমার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।'
অন্যদিকে, কুণাল ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দেন। তিনি লেখেন, 'কেন মেসিকে ঘিরে থাকল হ্যাংলামির ভিড়? কেন স্টেডিয়াম পরিক্রমার সময় মেসিকে একা এগিয়ে রাখা হল না? কেন গ্যালারির দর্শকদের বঞ্চিত করা হল? এতে কলকাতার সুনাম বাড়ল? অপদার্থ আয়োজক কেন ন্যূনতম পরিকল্পনার ছাপ রাখল না? শুধু টাকা? শুধু ব্যবসা? এই আয়োজক আর কিছু হ্যাংলার জন্য সবাই বঞ্চিত হল। কলকাতা লজ্জিত হল। দর্শকদের ক্ষোভ ন্যায্য। পুনশ্চ: 2011 সালে এই যুবভারতীতেই খেলেছিলেন মেসি। আমি আর সহকর্মী প্রসেনজিৎ বক্সি কর্নার ফ্ল্যাগের পাশে বসে খেলা দেখেছিলাম। বারো ফুটের মধ্যে এসে কর্নার নিলেন মেসি। সবটা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। কোনো বাড়াবাড়ি সেদিন হয়নি।'
আরও পড়ুন:SIR in Bengal: কমিশনের সাইটে বাবার নামে ভুল! দেখেই হার্ট অ্যাটাক, মৃত্যু TMC কর্মীর...
উল্লেখ্য, যুবভারতী ভিতর পুলিস এবং দর্শকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। যার জেরে অনেকেই আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত যুবভারতীর মাঠে বিশৃঙ্খলার ছবি। যা যুবভারতীর ইতিহাসে লজ্জার দিন বলে মনে থাকবে সকলের। অন্যদিকে বিমানবন্দরের ডিপারচার গেটে মেসি চলে যাওয়ার পরও 'মেসি মেসি' বলে ভক্তদের ভিড়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিআইএসএফ কর্মীদের তৎপরতা। ১২: ১৯ এ কলকাতা বিমানবন্দরে প্রবেশ করে মেসি তারপরও এক ঘণ্টা অতিক্রম হয়ে গেলেও এখনও মেসি সমর্থকদের ভিড় কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে সেন্ট্রাল ফোর্স তারা বিমানবন্দরের ভেতরের ভিডিও দেখিয়ে ভিড় সরানোর চেষ্টা করছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)