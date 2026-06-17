Messi in Tears: কেন কাঁদলেন মেসি? শেলির 'স্যাডেস্ট থট', না কি মুরের খুন হওয়া আশার কবরে অশ্রু-নিবেদন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন কাঁদলেন মেসি (Why Messi in Tears)? এই মুহূর্তে এটাই হয়তো ফুটবলপ্রেমী তথা মেসিপ্রেমীদের কাছে লাখ টাকার প্রশ্ন। আচ্ছা, মেসি (Lionel Messi) কি পি বি শেলি'র (Percy Bysshe Shelley) কবিতা পড়েছেন? আলজেরিয়াম্যাচে প্রথম গোল করে কাঁদতে-কাঁদতে মেসি কি মনে-মনে স্মরণ করছিলেন না শেলির সেই অমোঘ পংক্তি 'আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থট' ('Our sweetest songs are those that tell of saddest thought')? শেলির (Percy Bysshe Shelley) ১৮২০ সালের কবিতা-- যা ক্রমে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে দাঁড়ায়-- 'টু আ স্কাইলার্ক' (To a Skylark)-ই হয়তো এই ২০২৬-য়ে আমেরিকান জুনে অন্য রকম ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল মেসির কান্নার (Messi in tears) ভিতর দিয়ে! প্রসঙ্গত, ২০২৬ বিশ্বকাপের বোধনেই হ্যাটট্রিক করে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছেন মেসি (Lionel Messi)।
আলজেরিয়াকে গোল এবং কান্না
বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দারুণ আরম্ভ বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার। আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা। লিওনেল স্কালোনি ও লিওনেল মেসির যুগলবন্দী অন্তত প্রথম ম্যাচের পক্ষে খুবই চোখেপড়ার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন ৩টি গোলই এসেছে ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসির পা থেকেই। বিশ্বকাপের মঞ্চে এটাই মেসির প্রথম হ্যাটট্রিক। তবে, সেটা নয়, বরং বেশি আলোচনা শুরু হয়েছে ওই প্রথম গোলের পরে মেসির কান্না নিয়ে! কেন কেঁদেছেন ফুটবলের মহাতারকা? সেই প্রশ্নই ঘুরেফিরে আসছে।
কেন কান্না?
কান্নার কারণটা অবশ্য নিজেই জানিয়েছেন লিওনেল মেসি। কী বলেছেন তিনি? ম্যাচশেষে মেসি জানান, কান্নাটা ফুটবলের সঙ্গে জড়িত কোনও বিষয় নয়, কান্নার কারণটা ফুটবলীয় নয়, ওটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার!
১৭ মিনিট এবং অশ্রু
প্রসঙ্গত, এদিন কানসাসে ১৭ মিনিটেই প্রথম গোলের দেখা পান মেসি। রদ্রিগোর পাস থেকে প্রায় ৪০ গজ দূরে বল পেয়েছিলেন মেসি। তারপর তিনটি টাচ, বক্সের কিনারা থেকে শট। বল জালে ঢুকে পড়তে ভুল করেনি। আর গোলের পরেই স্টেডিয়ামটা আচমকাই যেন আমেরিকার মাটি থেকে উড়ে চলে গেল আর্জেন্টিনায়! গোলের পরই মেসিকে আবেগপ্রবণ দেখা যায়। ক্যামেরায় ধরা পড়ে মেসির চোখের জল। ৭৬ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ৩ মিনিট পর তাকে তুলে নেওয়া হয়। খেলা শেষে কান্নার কারণ জানতে চাওয়া হলে মেসি বলেন, 'সত্যি বলতে ফুটবলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিছু ব্যক্তিগত কারণে গত কয়েকটা দিন আমার বেশ কঠিন কেটেছে। আমি দলের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। বরাবরের মতোই তারা সব সময় আমার পাশে ছিল। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য তারা আমাকে প্রচুর শক্তি জুগিয়েছে, এটুকুই।'
মেসির বিশ্লেষণ
ম্যাচের কৌশল ও আলজেরিয়ার শক্তিমত্তা নিয়ে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক বলেন-- আমরা জানতাম ম্যাচটি কঠিন হতে যাচ্ছে। ওদের দল খুব ভালো। আমরা ওদের পায়ে বল দিলে ওরা সুযোগ তৈরি করতে পারত, তবে বল আমাদের নিয়ন্ত্রণে না থাকার সময়ও আমরা ভালো অবস্থায় ছিলাম। সৌভাগ্যবশত আমরা শুরুতেই লিড নিতে পেরেছি এবং ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ রেখেছি। মেসি যোগ করেন ম্যাচের প্রথমার্ধটা কঠিন ছিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধটা ছিল অন্যরকম। যেকোনো টুর্নামেন্ট, বিশেষ করে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচগুলো সব সময়ই কঠিন হয়। এবারের বিশ্বকাপে এটা স্পষ্ট যে, কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দেবে না।
আনন্দাশ্রু?
মেসি বলেছেন, তিনি কিছু ব্যক্তিগত ডিফাকাল্টিজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা শুনে মনে হয়, সেটা পেরিয়ে বিশ্বকাপের মতো আসরে কিছু করতে পারার মতো-- 'কিছু' নয়, খুবই বড় অ্যাচিভমেন্ট, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই গোল!-- এই বিরল গোত্রের অর্জনই হয়তো তাঁর চোখে জল এনেছে। যাকে আমরা 'আনন্দাশ্রু' বলেই বেশি চিনি।
আশার কবরে অশ্রুপাত?
উনিশ শতকের আমেরিকান কবি রবার্ট ফুলার মুরে'র সেই অবিশ্বাস্য লাইনগুলি মনে পড়ে? 'Mourn that which will not come again,/The joy, the strength of early years./ Bow down thy head, and let thy tears/ Water the grave where hope lies slain.'। না, মেসির বিষয়টা ঠিক আশার নিহত হওয়া নয়, আশার কবরে অশ্রুপাত নয়; মেসি 'ব্যক্তিগত' বলে যা-ই বলতে চান না কেন, বা, যা-ই এড়িয়ে যেতে চান না কেন, এটা আসলে হয়তো মুরে-কথিত সেই 'জয়', প্রথম জীবনের সেই উদ্ভাসিত রঙিন ফুটবলদিনগুলি অনেক পিছনে চলে যাওয়াটা স্মরণ করে এক মর্মভেদী কাতরতা-- যার জেরে মেসি কেঁদে ফেলেন-- স্মৃতিকাতর কান্না-- মুরের বয়ানমতোই মাথা নিচু করে সেই অনুভূতিসঞ্জাত অশ্রুকে তিনি বয়ে যেতে দিয়েছেন তাঁর চোখ দিয়ে! অবারিত! কান্নার মুহূর্তেও তিনি সম্রাট!
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