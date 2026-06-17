Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /Messi in Tears: কেন কাঁদলেন মেসি? শেলির স্যাডেস্ট থট, না কি মুরের খুন হওয়া আশার কবরে অশ্রু-নিবেদন?

Messi in Tears: কেন কাঁদলেন মেসি? শেলির 'স্যাডেস্ট থট', না কি মুরের খুন হওয়া আশার কবরে অশ্রু-নিবেদন?

Messi Explains Tears after First Goal: মেসি কি শেলি'র কবিতা পড়েছেন? আলজেরিয়াম্যাচে প্রথম গোল করে কাঁদতে-কাঁদতে মেসি কি মনে-মনে স্মরণ করছিলেন শেলির পংক্তি 'আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর দোজ দ্যাট টেল অফ স্যাডেস্ট থট'? কেন কাঁদলেন মেসি? সামনে আসছে অবিশ্বাস্য তথ্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 17, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:37 PM IST
Messi in Tears: কেন কাঁদলেন মেসি? শেলির 'স্যাডেস্ট থট', না কি মুরের খুন হওয়া আশার কবরে অশ্রু-নিবেদন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
স্ত্রীকে ছুরি মেরে নিজেরও গলা কাটলেন স্বামী, রক্তাক্ত অবস্থায় স্কুটিতে হাসপাতালে
Bishnupur crime news10 min ago
2
Messi14 min ago
3
Mussoorie homestay death45 min ago
4
Lionel Messi letter against aroop biswas1 hr ago
5
lionel messi2 hrs ago