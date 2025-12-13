Messi in Kolkata: মেসি-উন্মাদনা বদলে গেল বিপর্যয়ে, রণক্ষেত্র যুবভারতী! 'স্ক্যাম হয়ে গেল' বলছে ক্ষুব্ধ জনতা

Messi in Kolkata: মেসি-উন্মাদনা বদলে গেল বিপর্যয়ে, রণক্ষেত্র যুবভারতী! 'স্ক্যাম হয়ে গেল' বলছে ক্ষুব্ধ জনতা
Messi in Kolkata: লিওনেল মেসি–এর আগমনে ভক্তদের উত্তেজনা শুরু হলেও, অনুষ্ঠান চলাকালীন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। স্টেডিয়ামের দর্শকরা অভিযোগ করেছেন, তারা কাড়ি টাকা খরচ করেও মেসিকে এক সেকেন্ডের জন্যও দেখতে পারেননি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১১ সালের পর ফের ভারতে আর্জেন্টিনার বরপুত্র। ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার রাতে কলকাতায় পা রাখেন লিওনেল মেসি। ১৩ ডিসেম্বরের সকাল থেকেই যুবভারতীতে মেসি দর্শনে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। কিন্তু দর্শকদের সেই প্রত্যাশা একেবারেই ভেস্তে যায়।
যুবভারতীতে পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যেই পালটে যায়। রণক্ষেত্রের রূপ নেয় যুবভারতী। মেসি স্টেডিয়ামে পৌঁছানোর পরই ভিড় বাড়তে শুরু করে। মেসি সকাল ১১:১৫ টায় ভেন্যুতে পৌঁছেছিলেন। ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড়টি স্টেডিয়ামের পুরো রাউন্ড নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি তা করেননি। স্টেডিয়ামের আশেপাশের রাস্তা ভক্তদের ভিড়ে বন্ধ হয়ে যায়। পুলিস ও নিরাপত্তা বাহিনী চেষ্টা করলেও যানজট ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অনেক ভক্ত আগে থেকে স্টেডিয়ামে ঢুকতে চেষ্টা করেন। কিছু জায়গায় উত্তেজনা ও চাপে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
যার ফলে মেসি নির্ধারিত সময়ের আগেই যুবভারতী ছেড়ে সোজা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্য রওনা দেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে G.O.A.T. ট্যুরের আয়োজক শতদ্রু দত্ত এবং নিরাপত্তা কর্মীদের মেসিকে সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে নিতে হয়। এরপর ভক্তরা মাঠে বোতল ও চেয়ার ছুঁড়তে দেখা যায়। সংবর্ধনা দেওয়ার আগেই, এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহরুখ খান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পৌঁছানোর আগেই মেসি যুবভারতী ত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে যুবভারতীর মধ্যে উত্তেজনার তাপ আরও বেড়ে যায়। জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। দর্শক আসন থেকে চেয়ার, বোতল ছোড়া শুরু হয়। চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অনেক ভক্ত মাঠে ঢুকে ইভেন্টের জন্য সাজানো ছাউনিগুলোও নষ্ট করে।
অনেকেই অভিযোগ করেছে যে, চড়া দামে টিকিট কেটে তার এক সেকেন্ডের জন্যও মেসিকে দেখতে পাননি। ৫ হাজার থেকে শুরু হয় টিকিটের দাম। ১৫, ২০, ২৫ হাজার টাকার টিকিট কেটে এক সেকেন্ডের জন্যও দর্শন পেলেন না কিংবদন্তীর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শকরা এসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযোগ, মেসিকে ঘিরে ছিলেন শুধু স্পন্সর ও রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মেসি স্টেজে আসার পর মাত্র ২০ মিনিটের জন্য জনতা তার উপস্থিতি দেখেছে। ভক্তরা মনে করেছেন, এই সুযোগ তারা পুরোপুরি পাননি। অসন্তুষ্ট ভক্তরা স্টেডিয়ামে জল ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি করে। নিরাপত্তা বাহিনী তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মাঠে ব়্যাফ নামানো হয়।
একজন দর্শক বলেছেন, এটি 'সম্পূর্ণ লজ্জাজনক' ইভেন্ট ছিল। আরেকজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন যে এটি একদমই বাজে পরিচালনার উদাহরণ। আবার অনেকেই আজকের ঘটনাকে স্ক্যাম বলেছেন। প্রতারণার শিকার হয়েছে প্রত্যেক দর্শক বলে অভিযোগ। ম্যানেজমেন্ট দর্শকদের আবেগ নিয়ে খেলা করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।
কুণাল ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দেন। তিনি লেখেন, 'কেন মেসিকে ঘিরে থাকল হ্যাংলামির ভিড়? কেন স্টেডিয়াম পরিক্রমার সময় মেসিকে একা এগিয়ে রাখা হল না? কেন গ্যালারির দর্শকদের বঞ্চিত করা হল? এতে কলকাতার সুনাম বাড়ল? অপদার্থ আয়োজক কেন ন্যূনতম পরিকল্পনার ছাপ রাখল না? শুধু টাকা? শুধু ব্যবসা? এই আয়োজক আর কিছু হ্যাংলার জন্য সবাই বঞ্চিত হল। কলকাতা লজ্জিত হল। দর্শকদের ক্ষোভ ন্যায্য। পুনশ্চ: 2011 সালে এই যুবভারতীতেই খেলেছিলেন মেসি। আমি আর সহকর্মী প্রসেনজিৎ বক্সি কর্নার ফ্ল্যাগের পাশে বসে খেলা দেখেছিলাম। বারো ফুটের মধ্যে এসে কর্নার নিলেন মেসি। সবটা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। কোনো বাড়াবাড়ি সেদিন হয়নি।'
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'আজ সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে বিশৃঙ্খলা দেখা গেল তা আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। হাজারও ক্রীড়াপ্রেমী এবং ভক্তদের সঙ্গে আমি নিজেও সেখান যাচ্ছিলাম, যারা তাদের প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসিকে এক ঝলকে দেখতে সমবেত হয়েছিল। আমি আন্তরিকভাবে লিওনেল মেসি এবং সকল ক্রীড়াপ্রেমী ও ভক্তদের কাছে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।'
তিনি আরও লেখেন, 'আমি একজন অনুসন্ধান কমিটি গঠন করছি, যার সভাপতি হবেন বিচারপতি (অব.) অশীম কুমার রায়। কমিটিতে সদস্য থাকবেন প্রধান সচিব এবং হোম ও হিল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত প্রধান সচিব। কমিটি এই ঘটনার বিস্তৃত তদন্ত করবে, দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য সুপারিশ দেবে। পুনরায়, আমি সকল ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে হৃদয় দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী।'
