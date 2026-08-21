/মেসি-রোনাল্ডোর জার্সি নিলাম যুদ্ধে...তারপরেই সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা! ৫ গুণেরও বেশি দামের ফারাকে কে জিতলেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিয়োনেল মেসি না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো? কে সেরা? এক যুগে পার করেও ফুটবলবিশ্বে এই আলোচনা চলছে। বলাই ভালো যে, আবহমান কাল ধরেই দুই কিংবদন্তির তুলনায় আলোচনা চলবেই। প্রাক্তন থেকে বর্তমান ফুটবল মহারথীদের কেউ কেউ এলএমটেনকে এগিয়ে রাখেন, আবার কেউকেউ বেছে নিয়েছেন সিআর সেভেনকে। আর্জেন্তাইন সুপারস্টার ও পর্তুগিজ জাদুকরের জার্সি উঠেছিল নিলামে। ২০১২ সালের অগাস্টে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে এফসি বার্সেলোনার গোলশূন্য প্রাক-মরসুম প্রীতি ম্যাচে মেসি যে জার্সি পরেছিলেন, সেই জার্সিই নিলামে উঠেছিল। পরে ম্যানইউ-র ম্যাসিউর রড থর্নলির জন্য এই জার্সিতেই তিনি সই করে দিয়েছিলেন। আর ওদিকে রোনাল্ডোর যে জার্সি নিলামে উঠেছিল, তা ২০১৪-১৫ মরসুমে রিয়াল মাদ্রিদের একটি 'ম্যাচ-ইস্যুড' (ম্যাচের জন্য তৈরি) জার্সি ছিল। যা রোনাল্ডোর ম্যাচে পরার জন্য নয়, বরং ব্যবহারের জন্যই ইস্যু করা হয়েছিল। নিলামে রোনাল্ডোর জার্সি বিক্রি হয়েছে ১০ হাজার ৬০১ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় ৯.০৫ লাখ টাকা)। আর মেসির জার্সি বিক্রি হয়েছে ৬৬ হাজার ১০৭ ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় ৫৬.৪ লাখ টাকা)! প্রায় ৫.২৩ গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে মেসির জার্সি।
জার্সিগুলো ছিল রড থর্নলির সংগ্রহের অংশ ছিল। ম্যানইউ-র সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাজ করার সুবাদে থর্নলি বিভিন্ন জার্সি ও অন্যান্য স্মারক সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি জানান যে, ২০১২ সালের একট প্রীতি ম্যাচের আগে তিনি বার্সেলোনার প্রাক্তন ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে মেসির জার্সিটি চেয়েছিলেন। থর্নলি বলছেন, 'ম্যাচের কয়েক দিন আগে আমি জেরার্ড পিকেকে মেসেজ করে বলেছিলাম, আমি তোমার কাছে কখনই কিছু চাইনি। তবে এই ম্যাচেতে মেসির জার্সিটা আমার খুব প্রয়োজন'।' ম্যাচের পর পিকে ম্যানইউ-র ড্রেসিংরুমে আসেন এবং থর্নলিকে বার্সেলোনার ড্রেসিংরুমে নিয়ে যান। থর্নলি বলছেন, 'ম্যাচের পর জেরার্ড আমাদের ড্রেসিংরুমে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা তাদের ড্রেসিংরুমে চলে গেল। তখনও মেসির গায়ে সেই জার্সিটিই ছিল। মেসি জার্সি খুলে আমায় দিল। আমি তাঁর পাশে বসে ছিলাম। মেসি জার্সিতে সই করে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। বিষয়টি ছিল অবিশ্বাস্য।' অন্যদিকে, রোনাল্ডোর সেই জার্সি রোনাল্ডো পরেননি ঠিকই। তবে থর্নলির উদ্দেশ্যে একটি ব্যক্তিগত মেসেজ ছিল। কারণ ম্যানইউ-তে থাকাকালীন রোনাল্ডোর সঙ্গে থর্নলি কাজ করেছিলেন।
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