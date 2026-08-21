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মেসি-রোনাল্ডোর জার্সি নিলাম যুদ্ধে...তারপরেই সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা! ৫ গুণেরও বেশি দামের ফারাকে কে জিতলেন?

Messi vs Ronaldo: মেসি-রোনাল্ডোর জার্সি উঠল নিলামে। আর তারপরেই সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। প্রায় ৫.২৩ গুণ বেশি দামেই এক কিংবদন্তি হারালেন আরেক কিংবদন্তিকে!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 21, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:58 PM IST
মেসি-রোনাল্ডোর জার্সি নিলাম যুদ্ধে...তারপরেই সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা! ৫ গুণেরও বেশি দামের ফারাকে কে জিতলেন?
Image Credit: কিংবদন্তির সেই দ্বৈরথ, যা আজ স্মৃতিতে...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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মেসি-রোনাল্ডোর জার্সি নিলাম যুদ্ধে... ৫ গুণেরও বেশি দামের ফারাকে কে জিতলেন?
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