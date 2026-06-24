মেসি বনাম রোনাল্ডো: বিশ্বকাপের অধরা 'ড্রিম ম্যাচ' এবারই! কবে মুখোমুখি হচ্ছেন দুই 'গোট'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় দু'দশক পেরিয়ে তাঁদের চোখ জোড়ানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো একসঙ্গে ফুটবলের সবচেয়ে বড় স্টেজ ভাগ করে নিয়েছেন। ‘এল ক্লাসিকো’ হোক বা ব্যালন ডি’ওরের অনুষ্ঠান কিংবা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ। পেলে-মারাদোনার পর আধুনিক ফুটবল মেসি-রোনাল্ডোই মাতিয়ে রেখেছেন। দু'জনেই এবার একসঙ্গে আমেরিকায় কেরিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছেন। তাঁরা ছাড়া ফুটবল গ্রহের আর কেউ এতগুলি বিশ্বকাপ খেলেননি কখনও। তবে আজ পর্যন্ত বিশ্বকাপ কখনও মেসি বনাম রোনাল্ডো ডুয়েল দেখেনি। আজও ড্রিম ম্যাচের অপেক্ষায় সারা বিশ্বের ভক্তরা। আর্জেন্টাইন রাজপুত্র ও পর্তুগাল জাদুকরের বহু প্রতীক্ষিত 'ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটানস' হতে পারে এই বিশ্বকাপেই। এমন সম্ভাবনাই তৈরি হচ্ছে।
মেসি-রোনাল্ডোর 'লাস্ট ডান্স'! এই বিশ্বকাপের পর আর 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' দেখবে না তাঁদের। এবার ফিফা বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর লড়াইয়ে তাদের একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করেই বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছিল পর্তুগাল। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই দুরন্ত ঘুরে দাঁড়ায় সিআর সেভেন অ্যান্ড কোং। রোনাল্ডোর জোড়া গোলেই পর্তুগাল ৫-০ চূর্ণ করেছে উজবেকিস্তানকে। এই জয়ের ফলে পর্তুগাল ৪ পয়েন্ট (১টি জয়, ১টি ড্র) নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে উঠে এসেছিল। কিন্তু কলম্বিয়া তাদের দ্বিতীয় ম্যাচে ডিআর কঙ্গোকে হারিয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে চলে এসেছে শীর্ষে। টানা দুই ম্যাচ জিতে কলোম্বিয়া নকআউটে চলে গিয়েছে।
আগামী ২৮ জুন 'কে' গ্রুপের হাইভোল্টেজ যুদ্ধে মুখোমুখি হবে পর্তুগাল-কলম্বিয়া। সেই ম্যাচের বিজয়ী দলেরই গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরবর্তী ধাপে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গোল পার্থক্যে এগিয়ে পর্তুগালই। 'কে' গ্রুপের শীর্ষে শেষ করা দল রাউন্ড অফ সিক্সটিনে 'জে' গ্রুপের শীর্ষে শেষ করা দলের মুখোমুখি হতে পারে। লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা ইতিমধ্যেই 'গ্রুপ জে'-র বিজয়ী হিসেবে নকআউটে গিয়েছি। আর্জেন্টিনা আলজেরিয়াকে ৩-০ এবং অস্ট্রিয়াকে ২-০ হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে রাউন্ড অফ ৩২ খেলবে যোগ্যতা অর্জন করেছে। লা আলবিসেলেস্তের পাঁচ গোলই মেসির। আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হয়ে এবং রাউন্ড অব থার্টিটু ও রাউন্ড অব সিক্সটিনের ম্যাচগুলি জেতে তবে কোয়ার্টার ফাইনালে হবে ঐতিহাসিক দ্বৈরথ। দেখা যাক ভক্তদের স্বপ্নপূরণ হয় কি না!
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