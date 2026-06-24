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মেসি বনাম রোনাল্ডো: বিশ্বকাপের অধরা 'ড্রিম ম্যাচ' এবারই! কবে মুখোমুখি হচ্ছেন দুই 'গোট'?

মেসি বনাম রোনাল্ডো, আজ পর্যন্ত দেখেনি ফুটবল বিশ্বকাপ! অধরা ড্রিম ম্যাচ হবে এবারই। যাবতীয় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কীভাবে সম্ভব?

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 24, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:43 PM IST
মেসি বনাম রোনাল্ডো: বিশ্বকাপের অধরা 'ড্রিম ম্যাচ' এবারই! কবে মুখোমুখি হচ্ছেন দুই 'গোট'?
Image Credit: মেসি বনাম রোনাল্ডো বিশ্বকাপে!Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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