English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Messi In India: কলঙ্কিত কলকাতাকে মুছেই মেসির ভারতদর্শন! ইনস্টায় ভিডিয়ো পোস্টের পরেই তুলকালাম...

Messi India Tour Video: মেসি ভারত ছাড়ার পরেই ইনস্টাগ্রামে ভারতদর্শনের ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। আর সেখান থেকে তিনি সুকৌশলে কলকাতাকেই বাদ দিয়ে দিলেন!

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 17, 2025, 02:44 PM IST
Messi In India: কলঙ্কিত কলকাতাকে মুছেই মেসির ভারতদর্শন! ইনস্টায় ভিডিয়ো পোস্টের পরেই তুলকালাম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১১ সালের পর লিয়োনেল মেসি (Lionel Messi) ফের এসেছিলেন ভারত সফরে। স্পোর্টস প্রমোটার শতদ্রু দত্তর (Satadru Dutta) উদ্যোগে কলকাতা (Kolkata), হায়দরাবাদ (Hyderabad), মুম্বই (Mumbai) এবং নয়াদিল্লিতে হয়েছে 'মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' (Lionel Messi’s GOAT India Tour 2025 Full Schedule)। 

Add Zee News as a Preferred Source

ট্যুরের সূচিতে শেষ মুহূর্তে বদল!

লিয়োর সঙ্গে ভারতে ছিলেন তাঁর দুই বন্ধু ও তারকা ফুটবলার-লুইস সুয়ারেজ (Luis Suárez) ও রডরিগো ডি পল (Rodrigo De Paul)। দিল্লির পাট চুকিয়ে মেসির মায়ামিতে ফেরার কথা থাকলেও, মেসি একটা দিন ভারতে থেকে যান। মেসিকে আটকে দেন শিল্পপতি অনন্ত আম্বানি (Anant Ambani)! আম্বানি পরিবারের আমন্ত্রণে মেসিরা গুজরাতের জামনগরে অবস্থিত বনতারা বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও সংরক্ষণ কেন্দ্র (Vantara Wildlife Rescue And Conservation Centre) ঘুরতে গিয়েছিলেন। 

আরও পড়ুন: প্রাইভেট জেটেই ভারতে মেসি! দাম কত জানেন? রইল আলট্রা লাক্সারি উড়ানের এ-টু-জেড...

কলঙ্কিত কলকাতা!

কলকাতা বাদে সর্বত্রই হইহই করে চলেছে আর্জেন্টাইন রাজপুত্রের শো! গত শনিবার শীতের ভোররাতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেসির পা পড়েছিল কলকাতায়। তবে বেলা গড়াতেই পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে যায়। তিনি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গেন ২০ মিনিট কাটিয়েই বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। মেসি ফিরে যেতেই যুবভারতী রাতারাতি বদলে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। 'মাসিহা-মেসি'র এক ঝলকও না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ ভক্তরা নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে মাঠে ঠুকে পড়ে রীতিমতো স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালান! এই ঘটনার দায়ে সেদিনই গ্রেফতার হয়েছিলেন মূল আয়োজক শতদ্রু। আপাতত তিনি ১৪ দিনের পুলিস হেফাজতে আছেন। এরপরে মেসি কাণ্ডের জেরে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস।রাজ্য সরকার ডিজি রাজীব কুমারকে আরও ৩ আধিকারিককে শোকজও করেছে।

আরও পড়ুন: ₹৮১৮০ কোটির ঝুঁকি! ভারতে কেন খেললেন না মেসি! কোন শর্তে কিংবদন্তির 'পায়ে বেড়ি'?

মেসির ভারতদর্শন!
 
মেসি ভারতদর্শনে কলঙ্কিত কলকাতাকে প্রায় মুছেই ফেললেন। বলা ভালো তিনি কলকাতাকে আর মনে রাখতে চান না। তিনি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে কলকাতার 'স্মৃতিচিহ্ণ' বলতে রয়েছে নিজের ৭০ ফুট উঁচু মূর্তির ঝলক। যা তিনি হোটেল থেকে ভার্চুয়ালি উন্মোচন করেছিলেন। কলকাতায় মেসির সঙ্গে শাহরুখ খানেরও দেখা হয়েছিল। কিন্তু শাহরুখেরও নামগন্ধ নেই সেই ভিডিয়োতে। রয়েছে আরপিএসজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে তাঁর ও সুয়ারেজ-ডি পলের সেশন। ভিডিয়োতে মেসি হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে ও দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম রাখলেও যুবভারতীর এককুচি ফুটেজও রাখেননি। মেসির ভিডিয়োতে রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, করিনা কাপুর ও তাঁর দুই সন্তান তৈমুর ও জে। নেই সুনীল ছেত্রী এবং জয় শাহও। তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডির সঙ্গে মেসি ফুটবল খেলেছিলেন। কিন্তু সেই ছাপও নেই। ইনস্টায় মেসি ভিডিয়ো পোস্টের পরেই শুরু হয়েছে তুলকালাম

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leo Messi (@leomessi)

আরও পড়ুন: 'যে ভিআইপিদের সেখানে থাকার কথা নয়...'! এবার বিস্ফোরক কল্যাণ-বাইচুং-বাজাজ...

মেসি ভিডিয়োতে বললেন

প্রথমেই আমি ভারতকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, গত কয়েক দিন যে ভালোবাসা দেখিয়েছে। এটা আমাদের জন্য এক দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। এটা তীব্র এবং সংক্ষিপ্ত ছিল, তবে এত ভালোবাসা পাওয়াটা ছিল অসাধারণ। আমি জানতাম যে এমনটা হতে চলেছে, কিন্তু বাস্তবে এই ভালোবাসা পাওয়াটা ছিল অবিশ্বাস্য। গত কয়েক দিনে তারা আমাদের জন্য যা করেছে, তা অভাবনীয়। আমরা এই সমস্ত ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে যাব এবং আমরা আবার ফিরে আসব।' মেসি তাঁর ভিডিয়োর সঙ্গে টেক্সটে লিখেছেন, 'নমস্কার ভারত! দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদ এবং কলকাতায় অসাধারণ সফর ছিল। উষ্ণ অভ্যর্থনা, চমৎকার আতিথেয়তা এবং আমার পুরো সফর জুড়ে ভালোবাসার সব অভিব্যক্তির জন্য ধন্যবাদ। আমি আশা করি ভারতে ফুটবলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে'। এখানেও দেখার বিষয় যে কলকাতা দিয়ে তাঁর ভারত সফর শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই কলকাতার নামই তিনি রেখেছেন সব শহরের শেষে। লিয়ো হয়তো বুঝিয়ে দিলেন কলকাতার 'মেসি ম‍্যাসাকার' তিনি ভুলে যেতেই চান।

মেসির ইনস্টায় ৬ মিলিয়ন ফলোয়ার্স রয়েছে। ফুটবলার হিসেবে তাঁর ফলোয়ার্স সংখ্যা দুয়ে। মেসির এই ভিডিয়ো অনেক কিছু বলে দিল...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Messi in Kolkatamessi in kolkata newsMessi in Kolkata chaosLionel Messi In Kolkata
পরবর্তী
খবর

KKR Full Squad IPL Auction 2026: গ্রিন-পাথিরানা থেকে রাচিন-মুস্তাফিজুর! নিলাম শেষে একেবারে আগুনে নাইট স্কোয়াড...
.

পরবর্তী খবর

Zee Media won ENBA Awards: মর্যাদার এনবিএ-তে একাই ৯১ Zee! সাংবাদিকতার স্বকীয়তায় স্বীকৃতি, জ...