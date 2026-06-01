/FIFA World Cup 2026: আয়োজক দেশের স্কোয়াডে ৪০ বছরের কিংবদন্তি... রেকর্ড ৬ নম্বর বিশ্বকাপ তাঁর! মেসি-রোনাল্ডোর ইতিহাসের ভাগিদার কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: একেবারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবল গ্রহের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে মহাযুদ্ধ। ৪৮ দেশ ঝাঁপাবে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটের জন্য। বিশ্বকাপের আয়োজক মেক্সিকো ২৬ সদস্যের বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করল ৪০ বছরের কিংবদন্তি গোলরক্ষক গুইলের্মো ওচোয়াকে (Guillermo Ocho) নিয়ে। দলে জায়গা করে নেওয়ার সুবাদেই অভিজ্ঞ ওচোয়া রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এই ঐতিহাসিক কীর্তিতেই ফুটবলের দুই মহাতারকা লিয়োনেল মেসি (Lionel Messi) এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর (Cristiano Ronaldo) পাশে বসলেন তিনি। সর্বাধিক বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের রেকর্ড ভাঙার সুযোগ পেয়ে গেলেন।
কোচ জাভিয়ের আগুইরের ঘোষিত দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ফুলহ্যামের রাউল জিমেনেজ, এসি মিলানের স্ট্রাইকার স্যান্টিয়াগো জিমেনেজ এবং ক্লাব তিজুয়ানার বিস্ময়-কিশোর গিলবার্তো মোরা। দলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নামের মধ্যে রয়েছেন দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী চিভাসের ব্রায়ান গুতিয়ারেজ ও আরমান্দো গঞ্জালেজ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মিডফিল্ডার ওবেদ ভার্গাস এবং রিয়াল বেটিসের আলভারো ফিদালগো। ১১ জুন মেক্সিকো সিটির এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে মেক্সিকো। তার আগে ৪ জুন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে রয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। আমেরিকা ও কানাডার সঙ্গে যৌথ ভাবে এই টুর্নামেন্টের আয়োজক মেক্সিকোই বিশ্বের প্রথম দেশ, যারা তিনবার বিশ্বকাপ আয়োজনের রেকর্ড করছে।
সাইপ্রাসের দল এইএন লিমাসোলের হয়ে খেলেন ওচোয়া। ২০০৬ সালে জার্মানি বিশ্বকাপে মাত্র ২০ বছর বয়সে দেশের তৃতীয় পছন্দের গোলরক্ষক হিসেবে ডাক পেয়েছিলেন।২০১০ (দক্ষিণ আফ্রিকা) ও ২০১৮ (রাশিয়া) বিশ্বকাপে দলে থাকলেও শুরুর দিকের ম্যাচগুলিতে তিনি মূল একাদশে খেলার সুযোগ পাননি। ২০১৪ (ব্রাজিল) ও ২০২২ (কাতার) বিশ্বকাপে ওচোয়া ছিলেন মেক্সিকোর প্রধান ও প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক। বিশেষ করে ২০১৪ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে তাঁর অতি-মানবিক সেভগুলি বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা মুহূর্ত হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
মেক্সিকো বিশ্বকাপের স্কোয়াড
গোলকিপার: গুইলের্মো ওচোয়া, রাউল রেঞ্জেল, কার্লোস অ্যাসেভেদো
ডিফেন্ডার: জেসুস গ্যালার্ডো, ইজরায়েল রেয়েস, সেজার মন্টেস, জর্জ সানচেজ, জোহান ভাজকেজ, মাতেও শ্যাভেজ
মিডফিল্ডার: গিলবার্তো মোরা, এডসন আলভারেজ, ওরবেলিন পিনেদা, লুইস রোমো, ব্রায়ান গুতেরেজ, ওবেদ ভার্গাস, সেজার হুয়ের্তা, লুইস শ্যাভেজ, এরিক লিরা, আলভারো ফিদালগো, রবার্তো আলভারাদো
ফরোয়ার্ড: আরমান্দো গঞ্জালেজ, রাউল জিমেনেজ, জুলিয়ান কুইনোনেস, সান্তিয়াগো গিমেনেজ, গুইলারমো মার্টিনেজ, অ্যালেক্সিস ভেগা
