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মারাদোনাকে টপকে পেলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস! ২১ শতকের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ইতিহাসে ওলিসে

দুর্দান্ত ড্রিবলিং, ক্ষিপ্রতা এবং ডিফেন্ডারদের বোকা বানানোর ক্ষমতার জন্য তিনি পরিচিত। তেমনই বাড়ান থ্রু, পাস। সৃজনশীল ফুটবলার হিসেবেও প্রশংসিত। অসাধারণ প্লেমেকারও। কথা হচ্ছে মাইকেল ওলিসেকে নিয়ে। এই বিশ্বকাপে ইতিহাস লিখে ফেললেন তিনি।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 01, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:52 PM IST
মারাদোনাকে টপকে পেলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস! ২১ শতকের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ইতিহাসে ওলিসে
Image Credit: ওলিসের কামালSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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