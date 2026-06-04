Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /IPL 2026 BIGGEST CONTROVERSY: ২১,৭০০,০০,০০,০০,০০০ টাকার রিলায়েন্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি, আইপিএল খেলিয়ে টাকাই দিল না এবার! বিস্ফোরক অধিনায়কের বিবৃতিতে তোলপাড়...

IPL 2026 BIGGEST CONTROVERSY: ২১,৭০০,০০,০০,০০,০০০ টাকার রিলায়েন্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি, আইপিএল খেলিয়ে টাকাই দিল না এবার! বিস্ফোরক অধিনায়কের বিবৃতিতে তোলপাড়...

IPL 2026 BIGGEST CONTROVERSY: আইপিএল ২০২৬ দেখেছে একাধিক বিতর্ক। আর এবার আরেক বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়েছে লিগ শেষ হওয়ার পর। খোদ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সই নাকি প্লেয়ারকে টাকা দেয়নি!

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 04, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:37 PM IST
IPL 2026 BIGGEST CONTROVERSY: ২১,৭০০,০০,০০,০০,০০০ টাকার রিলায়েন্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি, আইপিএল খেলিয়ে টাকাই দিল না এবার! বিস্ফোরক অধিনায়কের বিবৃতিতে তোলপাড়...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নেভায় যোগ পশ্চিমবঙ্গের,বাংলা বিধানসভা এবার পুরোটাই ডিজিটাল-২৪x৭ অ্যাক্সেস জনসাধারণের
National e-Vidhan Application10 min ago
2
Mamata Banerjee's Remarks on Hadi Murder10 min ago
3
India defence deal21 min ago
4
Digha22 min ago
5
Saokat Molla25 min ago