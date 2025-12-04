Mitchell Starc Creates History: 'বামপন্থী' দাদাগিরিতে স্টার্কের বিশ্বরেকর্ড, আক্রমের গদি ছিনিয়ে ইতিহাস অজি মহারথীর

Mitchell Starc Creates History: 'বামপন্থী' দাদাগিরিতে স্টার্কের বিশ্বরেকর্ড, আক্রমের গদি ছিনিয়ে ইতিহাস অজি মহারথীর
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সর্বকালের অন্যতম সেরা পেসার হিসেবে অনেক আগেই নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। বিগত ১৫ বছরে আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিজের জাত চিনিয়ে আজ অজি মহারথী হয়েছেন মিচেল স্টার্ক (Mitchell Starc)। বিশ্ববন্দিত জোরে বোলার এবার ক্রিকেটের দীর্ঘতম সংস্করণে সোনার হরফে নিজের নাম লেখালেন। পাক কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রমের (Wasim Akram) গদি ছিনিয়ে মসনদে এলেন স্পিডস্টার।
স্টার্ক ছাপিয়ে গেলেন আক্রমকে
চলতি ৫ ম্যাচের অ্যাশেজ়ে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে চলছে। যা বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ব্রিসবেনে। দিন-রাতের গোলাপি বলের টেস্টের প্রথম দিনের
দ্বিতীয় সেশনে, বেন ডাকেট (০) এবং অলি পোপ (০) ও হ্যারি ব্রুকের (৩১) উইকেট নেওয়ার পরেই স্টার্ক ইতিহাস লিখে ফেলেন। টেস্ট ক্রিকেটে বাঁ-হাতি পেসার হিসেবে এখন সর্বাধিক উইকেটশিকারি স্টার্ক। এর আগে এই নজির ছিল আক্রমের। স্টার্ক ১০২ ম্যাচে ৪১৫ উইকেট নিয়েছেন। আক্রম ৪১৪ উইকেট নিয়েছিলেন ১০৪ ম্যাচে। স্টার্ক এদিন প্রথম সেশনেই উইকেট পেয়ে গিয়েছিলেন। এই নিয়ে টানা চতুর্থবার স্টার্ক এই নজির গড়লেন। তাঁর এই যাত্রা শুরু হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।
বাঁ-হাতি পেসার হিসেবে টেস্টে সর্বাধিক উইকেট
মিচেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া) - ১০২ ম্যাচে ৪১৫ উইকেট
ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্তান) - ১০৪ ম্যাচে ৪১৪ উইকেট
চামিণ্ডা ভাস (শ্রীলঙ্কা) - ১১১ ম্যাচে ৩৫৫ উইকেট
ট্রেন্ট বোল্ট (নিউ জিল্যান্ড) - ৭৮ ম্যাচে ৩১৭ উইকেট
মিচেল জনসন (অস্ট্রেলিয়া) - ৭৩ ম্যাচে ৩১৩ উইকেট
জাহির খান (ভারত) - ৯২ ম্যাচে ৩১১ উইকেট
