Mitchell Starc Announces Retirement: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল অস্ট্রেলিয়ার, বিশ্বকাপের আগেই অবসর মহারথীর!

Mitchell Starc Announces Retirement: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল অস্ট্রেলিয়ার, বিশ্বকাপের আগেই অবসর মহারথীর!
Mitchell Starc T20I retirement: টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন অজি ক্রিকেট তারকা মিচেল স্টার্ক। তিনি জানিয়েছেন, আগামী কয়েক বছরের ব্যস্ত টেস্ট সূচি এবং ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে নিজেকে সেরা রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত। অস্ট্রেলিয়া হারাচ্ছে একজন দক্ষ টি-টোয়েন্টি বোলারকে, তবে স্টার্ক এখন তাঁর ফোকাস রাখছেন দীর্ঘ ফরম্যাটে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্ট্রেলিয়ার সুপারস্টার মিচেল স্টার্কের (Mitchell Starc) বড় ঘোষণা। যা শুনে এক ধাক্কায় ঝটকা লেগে গিয়েছে তাঁর অনুরাগীদের। অজি পেসার জানিয়েছেন, তিনি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক (T20I) ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য এখন দেশের ব্যস্ত টেস্ট সূচিতে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া এবং ২০২৭ সালের ODI বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে ফিট রাখা।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: নিম্নচাপের নয়া নজির! দক্ষিণে ভয়ংকর দুর্যোগ, জেলায় জেলায় ভারী বর্ষণ...
৩৫ বছর বয়সী স্টার্ক শেষবার দেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি আই খেলেছেন ২০২৪ সালের কুড়ি ওভারের কাপযুদ্ধে। যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ভারতের মাটিতে এবং শ্রীলঙ্কায় আগামী বিশ্বকাপ শুরুর ছয় মাস আগেই তিনি টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ালেন।
অসাধারণ টি-টোয়েন্টি আই কেরিয়ার:
২০১২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে অভিষেকের পর থেকে স্টার্ক অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৫টি টি-টোয়েন্টি আই ম্যাচ খেলেছেন। তিনি ৭৯টি উইকেট নিয়েছেন ৭.৭৪ ইকোনমি রেটে, যা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ—শুধু অ্যাডাম জাম্পা তার উপরে আছেন। তিনি ৬টি টি-টোয়েন্টি আই বিশ্বকাপের মধ্যে পাঁচটিতেই খেলেছেন, কেবল ২০১৬ সালে ইনজুরির কারণে ছিলেন না। ২০২১ সালে দুবাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।
আরও পড়ুন:Burdwan News: ভয়ংকর জেদ! আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে না পেরে শেষে ক্লাস ফাইভের ছাত্র... দিদির ওড়না দিয়ে...
স্টার্ক বলেন, 'টেস্ট ক্রিকেট সবসময়ই আমার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রতিটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে দারুণ উপভোগ করেছি, বিশেষ করে ২০২১ সালের বিশ্বকাপটা। শুধু জেতার জন্য নয়, বরং দারুণ একটি দলের সঙ্গে কাটানো অসাধারণ সময়ের জন্যও এটা স্মরণীয়।'
তিনি আরও বলেন, 'আগামীতে ভারতের বিপক্ষে অ্যাওয়ে টেস্ট সিরিজ, অ্যাশেজ এবং ২০২৭ সালের ODI বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে আমি ফিট, ফ্রেশ এবং সেরা ফর্মে থাকতে পারব। পাশাপাশি আসন্ন টি-টোয়েন্টি আই বিশ্বকাপের আগে বোলারদের প্রস্তুতির জন্য সময়ও পাওয়া যাবে।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)