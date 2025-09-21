English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Next BCCI President: বিরাটের প্রথম অধিনায়ক, আইপিএল খেলেছেন সৌরভ-ধোনির নেতৃত্বে, এবার বোর্ড প্রেসিডেন্ট!

Mithun Manhas Tipped for Next BCCI President: সচিন-হরভজনের নাম মুছে এই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারকেই ভাবী বিসিসিআই সভাপতি হিসাবে ভাবা হচ্ছে। চলে এল বিরাট আপডেট।

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 21, 2025, 06:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সংবিধান অনুসারে, ৭০ বছর হয়ে যাওয়ার পর আর বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে আর থাকা যায় না। সেই নিয়ম মেনেই রজার বিনি ছেড়ে দিয়েছেন সিংহাসন। বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা এখন অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই নেতৃত্বে আসবে বদল। নতুন কেউ আসবেন পাকাপাকি ভাবে। বিনির জুতোয় পা গলিয়ে হবেন বোর্ডের নতুন প্রেসিডেন্ট। চলতি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মুম্বইয়ে হতে চলেছে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা ওরফে এজিএম। তারপরেই জানা যাবে যে, কে বসছেন বোর্ডের হটসিটে। 

এবার বোর্ড প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাস!

'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিন তেন্ডুলকরকে বিসিসিআইয়ের মসনদে দেখা যাবে বলেই শোনা যাচ্ছিল। তবে তাঁর শিবির ইতিমধ্যেই এই জল্পনা অস্বীকার করেছে। সচিনের নাম মুছে যাওয়ার পরেই, বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার দৌড়ে কিংবদন্তি হরভজন সিংয়ের নাম শোনা যাচ্ছিল প্রবল ভাবে। কিন্তু এখন সচিন-হরভজন দু'জনের নামই আর দৌড়ে নেই। আপাতত একটি নামই শোনা যাচ্ছে। তিন প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বর্তমান প্রশাসক মিঠুন মানহাস। জম্মু-কাশ্মীর থেকে আইপিএল খেলা প্রথম ক্রিকেটার মিঠুন। তিনি বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন বলেই একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট। অতীতে মিঠুন দলীপ ট্রফির জন্য উত্তর অঞ্চলের আহ্বায়ক ছিলেন এবং তিনি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি গুজরাট টাইটান্সের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবেও কাজ করেছেন। বর্তমানে মিঠুন জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (জেকেসিএ) প্রশাসক হিসেবে কাজ করছেন।

মিঠুন মানহাসের ক্রিকেট কেরিয়ার

মিঠুন কখনও ভারতের হয়ে অভিষেকের সুযোগ পাননি, তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তিনি পরিচিত নাম ছিলেন। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, পুণে ওয়ারিয়র্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়েও মিঠুন খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে মিঠুন ছিলেন দিল্লির অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে খেলেছেন বিরাট কোহলিও। ১৯৯৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মিঠুন ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির হয়ে খেলেন। এরপর ২০১৫ সালে তিনি জম্মু-কাশ্মীরে চলে যান এবং পরের বছর অবসর গ্রহণ করেন। মিঠুন ১৫৭টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৯৭১৪ রান করেছেন। যার মধ্যে ২৭টি সেঞ্চুরি এবং ৪৯টি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অপরাজিত ২০৫* রান তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। ১৩০টি লিস্ট এ ম্যাচে মিঠুন ৪৫.৮৪ গড়ে ৪,১২৬ রান করেছেন, যার মধ্যে ৫টি সেঞ্চুরি এবং ২৬টি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও তাঁর পারফরম্য়ান্স প্রশংসনীয়। ৭২টি টি-টোয়েন্টি ইনিংসে তার ১১৭০ রান রয়েছে। দিল্লি-পুণে-চেন্নাইয়ের হয়ে ৩৮ আইপিএল ইনিংসে ৫১৪ রান করেছেন। ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ করে মিঠুন মনোনিবেশ করেন কোচিংয়ে। ২০১৭ সালে পঞ্জাব কিংসের (পূর্বে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব) এর সহকারি কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৯ সালে তাঁকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সহকারি কোচ হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। এবং ২০২২ সালে, তিনি গুজরাত টাইটান্সের সহকারী কোচ হয়েছিলেন।  

এগিয়ে মিঠুনই

এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে, রজার বিনির চেয়ারে বসার দৌড়ে মিঠুনই এগিয়ে। রবিবার বিসিসিআই সভাপতি পদের জন্য মিঠুন তাঁর মনোনয়ন দাখিল করেছেন। রাজীব শুক্লা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন 'পরবর্তী মেয়াদের জন্য এক নতুন সংস্থা তৈরি করা হচ্ছে। মিঠুন একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং তাঁকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অরুণ ধুমাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং তিনি সেই পদেই থাকবেন। মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল এবং কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (কেএসসিএ) সভাপতি এবং প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রঘুরাম ভাট, যিনি বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

