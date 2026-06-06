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Humayun Kabir: অর্থ সংকটে মহামেডান স্পোর্টিং, নতুন সভাপতি হয়েই ১৩ কোটির দেনা! ৭ দিনে ৫০% মিটিয়ে দেব, দাবি হুমায়ুন কবীরের

Mohammedan Sporting Club: ববির কথায়, হুমায়ূন কবীরকে প্রেসিডেন্ট করলাম।২০১৭ থেকে আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম।আমি পদত্যাগ করলাম।আমরা আই লীগ চ্যাম্পিয়ন ছিলাম।সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে,শর্ট পিরিয়ড এর মধ্যে আমরা ১৩ টা ম্যাচ খেলতে পারব না।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 06, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:17 PM IST
Humayun Kabir: অর্থ সংকটে মহামেডান স্পোর্টিং, নতুন সভাপতি হয়েই ১৩ কোটির দেনা! ৭ দিনে ৫০% মিটিয়ে দেব, দাবি হুমায়ুন কবীরের
Image Credit: নিজস্ব প্রতিনিধি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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