English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • WATCH: বিকট শব্দে বায়ুদূষণ রিজওয়ানের, তীব্র দুর্গন্ধে অস্থির ভরা প্রেস কনফারেন্স, রাগে ফুঁসলেন ওয়ার্নার

WATCH: বিকট শব্দে বায়ুদূষণ রিজওয়ানের, তীব্র দুর্গন্ধে অস্থির ভরা প্রেস কনফারেন্স, রাগে ফুঁসলেন ওয়ার্নার

Mohammad Rizwan Fart: বিকট শব্দে বায়ুদূষণ করলেন মহম্মদ রিজওয়ান! ভরা প্রেস কনফারেন্স অস্থির হল তীব্র দুর্গন্ধে। রাগে ফুঁসলেন ওয়ার্নার। ভিডিয়ো নেটপাড়ায় ভাইরাল  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 27, 2026, 02:26 PM IST
WATCH: বিকট শব্দে বায়ুদূষণ রিজওয়ানের, তীব্র দুর্গন্ধে অস্থির ভরা প্রেস কনফারেন্স, রাগে ফুঁসলেন ওয়ার্নার
চর্চায় রিজওয়ানের বিস্ফোরণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগকে (IPL) টুকেই পাকিস্তান সেই ২০১৬ সাল থেকে শুরু করেছে পাকিস্তান সুপার লিগ (Pakistan Super League)! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড বুঝতে পাচ্ছে যে, কাক যতই ময়ূরের পেখম পরে, ময়ূর হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, সে কাক-ই থাকে! গত ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে পিএসএল ২০২৬ (PSL 2026)। এবারও বিবিধ বিতর্কে জড়িয়েছে লিগ।

Add Zee News as a Preferred Source

'পেট্রল শর্টেজ লিগ’

একেবারে যত সব ভুলভাল কারণেই শিরোনামে উঠে আসছে পিএসএল। প্রথমে খবর হয়েছিল যে, পশ্চিম এশিয়ার চলতি সংঘাতের জেরে তৈরি হওয়া জ্বালানি সংকটের কারণে পিএসএল নাকি 'ক্লোজড ডোর' হবে। 'পেট্রল শর্টেজ লিগ’ বলেও ট্রোলড হয়েছিল এই লিগ। এরপর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (PCB) কর্মী সংক্রান্ত বোর্ডের নীতি নিয়েও ব্যাপক বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। প্রাক্তন অধিনায়ক ও নির্বাচক সরফরাজ আহমেদ এবং নারী দলের মেন্টর ওয়াহাব রিয়াজও রয়েছেন! যাই হোক পিএসএল শুরু হয়েছে, তবে শুরুর আগেই বাতকর্মের কারণে চূড়ান্ত ট্রোলড মহম্মদ রিজওয়ান (Mohammad Rizwan Fart)!

রিজওয়ানের বোমা বিস্ফোরণ

টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই সব অধিনায়কদের সম্মিলিত সাংবাদিক বৈঠকে বোমা ফাটিয়েছেন তারকা ক্রিকেটার রিজওয়ান। রাওয়ালপিণ্ডি পিণ্ডিজের অধিনায়ক একেবারে, ভরা প্রেস কনফারেন্সে, বিকট শব্দে বায়ুদূষণ করেছেন! এই মর্মেই খবর করেছে একাধাকি পাকিস্তানি মিডিয়ার। এই মর্মে নেটপাড়ায় রিলসও ছেয়ে গিয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকের মঞ্চে রিজওয়ান ছাড়াও বাকি অধিনায়কদের মধ্যে মারনাস লাবুশেন (হায়দরাবাদ কিংসমেন),শাহিন শাহ আফ্রিদি (লাহোর কালান্দার্স), বাবর আজম (পেশোয়ার জালমি) এবং সৌদ শাকিল (কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরস) ও ডেভিড ওয়ার্নার (করাচি কিংস) ছিলেন। সাংবাদিক যখন ওয়ার্নারকে তাঁর দলের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করছিলেন, তখনই দেখা যায় যে, বাকি অধিনায়করা হাসাহাসি করছিলেন রিজওয়ানের কৃতকর্ম নিয়ে। রিজওয়ান কিছুটা মেজাজ হারিয়েই বলেন, 'এখানে তো ছোট ছোট স্কুলের বাচ্চারা আছে।' যদিও ঘটনার সত্যতা জি ২৫ ঘণ্টা ডিজিটাল যাচাই করেনি। ভাইরাল ভিডিয়োর ভিক্তিতেই এই প্রতিবেদন 

পিসিবি-র বিচিত্র নিয়ম

এবার পিসবি এমন এক নিয়ম চালু করেছে পিএসএলে, তা এর আগে কখনও ২২ গজ দেখেনি। পিএসএলে টসের পরই দল বেছে নিতে পারবেন অধিনায়করা! সাধারণত টসের আগেই দুই দলের অধিনায়ককে টিম লিস্ট জানাতে হয়। সেখানে টসের রেজাল্ট বুঝে দল গড়ার বিচত্র এবং অভিনব চিন্তাই বেরিয়েছে পাকিস্তানের মাথা থেকে। পিএসএলের নতুন নিয়মে টসের পরই পছন্দ মতো ১১ জন বেছে নেওয়া যাবে। টসের আগে অধিনায়ক নিজের স্কোয়াডেরই দু'টি ভিন্ন টিমের তালিকা দেবেন ম্যাচ রেফারিকে। সেই তালিকায় ১১ জনের দলের সঙ্গেই আরও ৪ জন পরিবর্তর নাম থাকবে। টস হওয়ার পরই অধিনায়ক একটি তালিকা বেছে নিতে পারবেন। এরপর চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর সই থাকবে। যাতে পরে কোনও ভুল বোঝাবুঝি না হয়। চূড়ান্ত দল বেছে নেওয়ার পর আবার প্রতিপক্ষ অধিনায়কের অনুমতি ছাড়া সেখানে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Rizwan fart presserPSL funny press conference
