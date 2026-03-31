WATCH: রাতের আঁধারে অভিনেত্রীর সঙ্গে বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় স্টার, আইপিএলের মাঝেই সুন্দরীর সঙ্গে ফাঁস গোপন ভিডিয়ো

Mohammed Siraj and Mahira Sharma: বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় তারকার সঙ্গে ফের একবার চর্চায় বিগ বস খ্যাত লাস্যময়ী অভিনেত্রী! যা আইপিএলের মাঝেই ঝড় তুলে দিয়েছে। ভাইরাল হয়েছে তাঁদের ভিডিয়ো...  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 31, 2026, 07:46 PM IST
চর্চায় সিরাজ-মাহিরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৪ সাল থেকেই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন। যদিও কখনও কেউ এই নিয়ে কোথাও মুখ খোলেননি। অনেকেরই অনুমান যে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই ডেটিং করছেন। তবে এবার তাঁদের একান্ত আপন মুহূর্ত ভাইরাল হয়ে গেল আইপিএলের (IPL 2026) মাঝেই। কথা হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী দেশের স্টার পেসার মহম্মদ সিরাজ (Mohammed Siraj) এবং বিগ বস (Bigg Boss) খ্যাত অভিনেত্রী মাহিরা শর্মাকে (Mahira Sharma) নিয়ে।

একসঙ্গে সিরাজ-মাহিরা

এক আলো-আঁধারি কফি শপে পাওয়া গিয়েছে সিরাজ-মাহিরাকে। তবে তাঁদের কিছুটা দূরত্বেই স্পট করেছেন ছবিশিকারিরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের প্রেমের গুঞ্জন উসকে দিয়েছে। ভারতে ক্রিকেটার ও অভিনেত্রীর জুটি বরাবরই ব্যাপক গসিপের জন্ম দিয়েছে। সিরাজ-মাহিরার জুটিকে ঘিরে তৈরি হওয়া গুঞ্জনও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, এই দু'জন ইনস্টাগ্রামে কিন্তু একে অপরকে ফলো করেন না। যা এই গল্প আরও রহস্যময় করে তুলেছে। তবুও এই জুটিকে ঘিরে ভক্তদের কৌতুহল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নেটপাড়া অধীর আগ্রহে তাঁদের সম্পর্কিত প্রতিটি খবরাখবর বা আপডেটে নজর রাখেন। সম্প্রতি মাহিরার মা সানিয়া শর্মা যদিও সিরাজ-মাহিরার সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। এক নিউজ পোর্টালে তিনি বলেছিলেন, 'এখন যেহেতু আমার মেয়ে সেলিব্রিটি, ফলে মানুষ তাঁর নামের সঙ্গে যে কারোর নামই জুড়ে দেবে, তাহলে আমাদের কি তাঁদের কথা বিশ্বাস করা উচিত? যা রিপোর্ট বেরিয়েছে আমার মেয়েকে জড়িয়ে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

সিরাজ ফের আইপিএলে

৩১ মার্চ, মঙ্গলবার ১৯তম আইপিএলের তৃতীয় ম্যাচ। পঞ্জাবের মুল্লানপুরে মুখোমুখি পঞ্জাব কিংস ও গুজরাত টাইটান্স। ফের মাঠে নামছেন সিরাজ। গত আসরে সিরাজ ১৫ ম্যাচে ৯.২৪ ইকোনমি রেটে মোট ১৬ উইকেট নিয়েছিলেন। চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়েও সিরাজের অবদান ছিল। ইহর্ষিত রানার বদলি হিসেবে তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছিল। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়েতে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের তথা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই তিনি খেলার সুযোগ পান। সেই ম্যাচে তিনি ৩টি উইকেটও তুলে নেন এবং ভারতকে দুর্দান্ত জয়ে এনে দেন। তবে সিরাজ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সত্ত্বেও আর কোনও ম্যাচেই খেলার সুযোগ পাননি। কারণ ভারত জসপ্রীত বুমরা ও অশদীপ সিংকে নিয়ে বোলিং কম্বিনেশন সাজিয়েছিল। 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

