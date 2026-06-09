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Team India News: নাম লিখে কার্ড ছাপিয়েছিল বিসিসিআই, শেষ মুহর্তে দল থেকে সিরাজ 'ভ্যানিশ'...৩ বছর পর আচমকাই T20I প্রত্যাবর্তন কার?

Mohammed Siraj Dropped From India's T20I Series: শেষ মুহূর্তে কেন টি-২০আই দল থেকে বসানো হল মহম্মদ সিরাজকে? ৩ বছর পর টি-২০আই প্রত্যাবর্তন করলেন জিটি স্টার...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 09, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:29 PM IST
Team India News: নাম লিখে কার্ড ছাপিয়েছিল বিসিসিআই, শেষ মুহর্তে দল থেকে সিরাজ 'ভ্যানিশ'...৩ বছর পর আচমকাই T20I প্রত্যাবর্তন কার?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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