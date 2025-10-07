Mohammed Siraj Recalls MS Dhoni's Warning: 'যা গিয়ে বাবার সঙ্গে অটো চালা'! ধোনির সেদিনের কথায় আজও রক্ত গরম হয় সিরাজের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mohammed Siraj Recalls MS Dhoni's Warning: ধোনির থেকে পাওয়া সতর্কবার্তা আজও ভোলেননি মহম্মদ সিরাজ। এখনও যা শুনলে তাঁর রক্ত গরম হয়ে যায়। মুখ খুললেন সিরাজ...

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 7, 2025, 01:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে দেখতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সার্কিটে ৯ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন মহম্মদ সিরাজ (Mohammed Siraj)। জাতীয় দলের তারকা পেসার দেশের জার্সিতে ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। হয়ে উঠেছেন জসপ্রীত বুমরার (Jasprit Bumrah) যোগ্য 'পার্টনার ইন ক্রাইম'।

৪২ টেস্ট, ৪৪ ওডিআই ও ১৬টি-২০আই খেলে সব মিলিয়ে ২১৫ উইকেট নেওয়ার অভিজ্ঞতা এখন সিরাজের ঝুলিতে। ৩১ বছরের নবাবের শহরের ছেলে, অত্যন্ত অভাবী পরিবারেই বেড়ে উঠে আজ সাফল্যের আকাশ স্পর্শ করেছেন। তবে সিরাজ ভোলেননি তাঁর ভারতীয় দলের শুরুর দিনের কথা। আর ভোলেননি তাঁর প্রাক্তন কিংবদন্তি অধিনায়ক এমএস ধোনির (MS Dhoni) সতর্কবার্তা। 

ধোনির স্মৃতিচারণায় সিরাজ

এক সর্বভারতীয় দৈনিকে কথা বলতে গিয়ে সিরাজ স্মৃতিচারণা করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, 'আমার এখনও মনে আছে, আমি যখন ভারতীয় দলে যোগ দিয়েছিলাম, তখন এমএস ধোনি আমাকে বলেছিল, কারোর কথায় প্রভাবিত হবি না। যখন তুই ভালো করবি, গোটা দুনিয়া তোর সঙ্গে থাকবে। আর যখন খারাপ করবি, তখন গালি দেবে।' আর ধোনির বক্তব্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বলতে গেলে, লিখতেই হয় যে, সিরাজের খেলতে নেমে দুই অভিজ্ঞতাই হয়েছে। মাঝে মাঝে, সমালোচনা এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে সিরাজ আগের এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 'আমি তোমাদের সবার থেকে প্রশংসিত হতে চাই না।'

মানুষের মানসিকতা

সিরাজ আরও জানাচ্ছেন যে, তাঁর মানুষ চেনা হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, 'খুব খারাপ ট্রোলিং করেছে আমাকে। যখন পারফর্ম করব, তখন ভক্তরা এবং পুরো বিশ্ব আমার সঙ্গে। থাকবে,বলবে সিরাজের মতো বোলার নেই। পরের ম্যাচে যদিপারফর্ম করতে না পারি, তাহলে ওরাই বলবে, 'আরে, এটা কেমন বোলার? যা গিয়ে বাবার সঙ্গে অটো চালা! এর অর্থ কী, মানে এক ম্যাচে হিরো, আর তার পরের ম্যাচে জিরো। এত দ্রুত মানুষ বদলে যায়। সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, বাইরের লোকের মতামত এবং অনুমোদনের আমার প্রয়োজন নেই। আমার সতীর্থ এবং পরিবার আমার সম্পর্কে ঠিক কী ভাবছে, তারাই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যরা কী ভাববে তা নিয়ে আমি আর পরোয়া করি না।'

ছন্দেই সিরাজ...

ভারতের শেষ ইংল্যান্ড সিরিজে ক্লিনিক্যাল শোয়ের পর, সিরাজ ঠিক যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই শুরু করেছেন। আমদাবাদে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের দুরন্ত জয়ে দারুণ ভূমিকা পালন করেছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে নিয়েছেন ৭ উইকেট।

