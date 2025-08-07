Mohammed Siraj-Asaduddin Owaisi: 'পুরা খোল দিয়া পাশা', ওয়েইসিকে 'স্যর' সম্বোধন সিরাজের! ভাইরাল পেসারের পোস্ট...

Mohammed Siraj-Asaduddin Owaisi: 'পুরা খোল দিয়া পাশা', ওয়েইসিকে 'স্যর' সম্বোধন সিরাজের! ভাইরাল পেসারের পোস্ট...
Mohammed Siraj-Asaduddin Owaisi: মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মহম্মদ সিরাজের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আগুনে শোয়ের পর সিরাজও এবার প্রতিক্রিয়া জানালেন ওয়েইসিকে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের (England vs India, 5th Test at London) পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট ভারতের কাছে ছিল 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'! ওভালে জিততে না পারলে শুভমন গিলদের ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হয়েই দেশে ফিরতে হত। কিন্তু রুদ্ধশ্বাস ওভালে শুভমন গিলরা ম্যাজিক শো দেখিয়ে ইতিহাস লিখেছেন।
ওভালের নায়ক সিরাজ
ওভালে পঞ্চম টেস্টের পঞ্চম তথা শেষ দিন ৩৩৯/৬ নিয়ে খেলা শুরু করা ইংরেজদের জয়ের জন্য মাত্র ৩৫ রানের প্রয়োজন ছিল! কিন্তু ক্রিকেট বিধাতা স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন যে ভারতের হয়েই! বেন স্টোকসের টিম তাদের শেষ চার উইকেট ২৮ রানে হারিয়ে ফেলে! আর 'ড্রেস্ট্রাক্টর ইন চিফ' ছিলেন জাতীয় দলের পেসার মহম্মদ সিরাজ (Mohammed Siraj)।
ওয়েইসি-সিরাজ
এক্স হ্যান্ডেল সিরাজের GIF পোস্ট করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন 'অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন' (মিম)-এর প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি (Asaduddin Owaisi)। তিনি লিখেছেন, 'মহম্মদ সিরাজ সর্বদাই এক বিজয়ী। হায়দ্রাবাদিতে আমরা যেমন বলে থাকি, পুরা খোল দিয়ে পাশা!'এবার সিরাজও এক্সে জানালেন যে, তাঁর চোখে ওয়েইসির জায়গা ঠিক কোথায়। সিরাজ লিখেছেন, 'অনেক ধন্যবাদ স্যর। আপনি সবসময় আমাকে এভাবেই উৎসাহিত করেন।'
বুমরার জায়গায় সিরাজ!
ওভালে বুমরার অবর্তমানে কে নেবেন তাঁর জায়গা? ভারত কি আদৌ পারবে শেষ টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফেরাতে। বুমরার ছায়া থেকে বেরিয়ে সিরাজ দেখিয়ে দিলেন যে, তিনি কী ধ্বংসলীলা চালাতে পারেন। লাল বলে তিনি কার্যকর নয় বলেই অভিযোগ উঠেছিল। সেই লালেই ইংরেজদের বেহাল করে দিয়েছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নেওয়া সিরাজই হয়েছেন ম্যাচের সেরা। যাবতীয় সমালোচনার উত্তর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন নিন্দুকদের।
রুদ্ধশ্বাস ইংল্যান্ড সফর ইতিবাচক ভাবে ২-২ ড্রয়ে শেষ করেছে শুভমন গিলরা। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি ভারত হারেনি। এটাই পাওনা। তবে এখন পাঁচ সপ্তাহ ভারতের কোনও খেলা হয়নি। ভারতের পরবর্তী আন্তর্জাতিক অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই।
