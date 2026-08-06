/একে পর এক চেক বাউন্স! সরানো হল হুমায়ুন কবীরকে, কে হলেন মহামেডান ক্লাবের সভাপতি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্লাবের আর্থিক সংকট মেটাতে তো পারেনইনি। উল্টে একে এক চেক বাউন্স! মহামেডান স্পোটিং ক্লাবে সভাপতি পদ খোয়াতে হল হুমায়ুন কবীরকে। নতুন সভাপতি হলেন গজল জাফর। কিছুদিন আগেই ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।
মাস দুয়েক আগেও পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে মহামেডান ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্লাবের আর্থিক সংকট মিটিয়ে দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারায় সরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে।
ক্লাব তাঁবুর বাইরে তখন সমর্থকদের ভিড়। আজ, বৃহস্পতিবার জরুরি বৈঠকে বসেছিল মহামেডান ক্লাবের কার্যকরী সমিতি। বৈঠকে ক্লাবের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি ও প্রশাসনকে আরও মজবুত করা নিয়ে আলোচনা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হুমায়ুন কবীর সরিয়ে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হবে গজল জাফরকে। বৈঠক শেষে নতুন সভাপতিকে মালা পরিয়ে, ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে স্বাগত জানান সমর্থকরা।
এর আগে, সভাপতি হওয়ার পর মহামেডান ক্লাবকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার চেক দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। কিন্তু দুটি চেকই বাউন্স করে। টাকা না পেয়ে বিপাকে পড়েন ক্লাব কর্তারা। পরিস্থিতি এমনই যে, ফুটবলারদের মাইনেও বাকি পড়ে যায়। এরপর সোমবার হুমায়ুনকে আইনি নোটিশ ধরায় মহামেডান। ১৫ দিনের মধ্য়ে টাকা না মেটালে মামলা দায়ের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
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