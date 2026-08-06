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একে পর এক চেক বাউন্স! সরানো হল হুমায়ুন কবীরকে, কে হলেন মহামেডান ক্লাবের সভাপতি?

Humayun Kabir:  মাস দুয়েক আগে  রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে মহামেডান ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্লাবের আর্থিক সংকট মিটিয়ে দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারায় সরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 06, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:19 PM IST
একে পর এক চেক বাউন্স! সরানো হল হুমায়ুন কবীরকে, কে হলেন মহামেডান ক্লাবের সভাপতি?
Image Credit: হুমায়ুন কবীরকে ছেঁটে ফেলল মহামডান

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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একে পর এক চেক বাউন্স! সরানো হল হুমায়ুন কবীরকে, কে হলেন মহামেডান ক্লাবের সভাপতি?
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