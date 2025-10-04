Mohsin Naqvi To Get Gold Medal: ভারতের ট্রফি চুরি করে গর্বিত পাকিস্তান! সাহসিকতার জন্য এবার স্বর্ণপদক মহসিনকে...
Mohsin Naqvi To Get Gold Medal Amidst Asia Cup 2025 Trophy Fiasco: চোরের মায়ের বড় গলা, এ তো চোরের মায়ের গলায় সোনা! পাকিস্তান এবার মহসিনকে সোনায় মুড়ে দিচ্ছে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সে দেশে পাগল-ছাগলের মতো কীর্তিকলাপ রোজই ঘটে। পাকিস্তানিরা মনে হয় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন এখন। নাহলে কখনও কোনও দেশ, এশিয়া কাপের ট্রফি (Asia Cup 2025 Trophy Fiasco) চুরি করার জন্য, তাদের ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করতে পারে! অবাক লাগলেও এটাই সত্যি! এসিসি প্রেসিডেন্ট ও পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি (Mohsin Naqvi) এবার সোনার পদক পাচ্ছেন সাহসিকতার জন্য!
এশিয়া কাপ ট্রফি বিতর্ক
এশিয়া কাপ জিতেও উইনার্স ট্রফি নেয়নি ভারত। আগেই জানা গিয়েছিল যে, শত্রুদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের হাত থেকে ভারত কোনও মতেই ট্রফি নেবে না। পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সম্মানে সূর্যদের অবস্থান এক চুলও সরেনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ক্রিকেট ইতিহাসে এই প্রথমবার বিজয়ীদের হাতে ট্রফি দেওয়া হয়নি!সূর্যকুমার এবং অন্যান্য ভারতীয় খেলোয়াড়রা ট্রফি ছাড়াই জয় উদযাপন করেছিলেন দুবাইয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যদিও মহসিনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করে, ট্রফি ভারতে পাঠানোর দাবি জানিয়েছে। ফাইনালে ট্রফি দিতে এসেও তা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন মহসিন! এহেন 'মহান' প্রশাসকই এবার ভারতকে ট্রফি ফেরত দেওয়ার শর্ত চাপালেন!
আরও পড়ুন: টিম ইন্ডিয়া বেছে নিল নতুন ODI অধিনায়ক, সাতাশের কাপজয়ের স্বপ্নে বিভোর রোহিতের বিদায়!
মহসিনের সোনা!
দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টের রিপোর্ট বলছে, এশিয়া কাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে 'নীতিগত ও সাহসী অবস্থানের' জন্য নকভিকে 'শহিদ জুলফিকার আলি ভুট্টো এক্সিলেন্স গোল্ড মেডেল' প্রদান করা হবে। সিন্ধু ও করাচি বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গুলাম আব্বাস জামাল এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর দাবি, পিসিবি চেয়ারম্যান জাতীয় গর্ব পুনরুদ্ধার করেছেন ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও ক্রীড়া উত্তেজনার সময়ে দাঁড়িয়ে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, এই মর্মে এক অনুষ্ঠান হবে পাকিস্তানে। যেখানে বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তাঁর সামনেই মহসিনকে দেওয়া হবে বিরাট সম্মান। গুলাম আব্বাস বলেছেন, 'এটা শুধু ক্রিকেটেরই ব্যাপার নয়। মর্যাদা, সার্বভৌমত্ব এবং চাপের কাছে নতি স্বীকার না করার বিষয়।'
কী বলছেন মহসিন...
এক্স হ্যান্ডেলে নকভি বড় বার্তা দিয়েছেন। শোনা গিয়েছিল যে, নিজের কৃতকর্মের কারণে তিনি বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। নকভি লিখেছেন, 'আমি একটা বিষয় আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি কোনও ভুলই করিনি। আমি কখনও বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চাইনি এবং কখনও চাইবও না। এইসব বাজে কথা সস্তা প্রচার ছাড়া আর কিছুই না। যার লক্ষ্যই হচ্ছে নিজেদের জনগণকে বিভ্রান্ত করা। দুর্ভাগ্যবশত, ভারত ক্রিকেটে রাজনীতি টেনেই নিয়ে যাচ্ছে, খেলার চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এসিসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে,আমি কিন্তু সেদিনই ট্রফিটি হস্তান্তর করতে প্রস্তুত ছিলাম এবং আমি এখনও প্রস্তুত। ভারত যদি সত্যিই এই ট্রফি চায়, তাহলে তারা এসিসি অফিসে এসে আমার কাছ থেকে তা নিয়ে যেতে পারে।' যার মানে মহসিন ভারতকে ফের দুবাইয়ে আসতে বলছেন। সেখানেই আইসিসি-র সদর দফতর।
আরও পড়ুন: 'ইতিহাস ভুলবেন না!' ট্রফি নিয়ে পালানোর পর এবার মোদীকে তোপ মহসিনের...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)