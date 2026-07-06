Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ডুরান্ডের আগেই মোহনবাগানে নতুন কোচ! লোবেরার বিদায়ের দিনেই হটসিটে গ্রিক ম্যানেজার

ডুরান্ডের আগেই মোহনবাগানে নতুন কোচ! লোবেরার বিদায়ের দিনেই হটসিটে গ্রিক ম্যানেজার

গত মরমশুমে তাঁর কোচিংয়ে নজর কেড়েছিল পঞ্জাব এফসি। এবার মোহনবাগানের হেড কোচের দায়িত্বে সেই প্যানজিওটিস দিলম্পেরিস। গ্রিক কোচের সঙ্গে একবছরের চুক্তি করল সবুজ-মেরুন শিবির।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 06, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:10 PM IST
ডুরান্ডের আগেই মোহনবাগানে নতুন কোচ! লোবেরার বিদায়ের দিনেই হটসিটে গ্রিক ম্যানেজার
Image Credit: মোহনাবাগানের হটসিটে গ্রিক ম্যানেজারSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভিনি থাকতেও কেন ব্রুনো পেনাল্টি নিলেন? 'প্রথম পাঁচেও নেই' নাকি নেই রিয়াল তারকা!
Brazil vs Norway52 min ago
2
West Bengal Rajya Sabha Bypolls 20261 hr ago
3
Baruipur1 hr ago
4
Waqf Board1 hr ago
5
Government Employee Attendance1 hr ago