Mohun Bagan: ময়দানে '২ মিনিট নীরবতা', ২ বছরের জন্য আন্তর্জাতিক ফুটবলে নির্বাসিত মোহনবাগান!

Mohun Bagan:  ভারতীয় ফুটবলে কালো দিন। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু'র ম্যাচ না খেলায় কড়া শাস্তির মুখে মোহনবাগান।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 17, 2025, 08:17 PM IST
দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়:  আশঙ্কা ছিলই। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ না খেলায় কড়া শাস্তির মুখে মোহনবাগান। আগামী দু'বছর AFC-র কোনও টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না ময়দানের শতাব্দীপ্রচীন ক্লাবটি। সঙ্গে আবার ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জরিমানা টাকা মিটিয়ে দিতে হবে।

ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের সেপ্টেম্বরে শেষে। ISL ট্রফি ও লিগ জেতে মোহনবাগান। সেই সুবাদেই  এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান্স লিগ টু খেলার সুযোগ পায় ভারতসেরা ক্লাবটি। ইরানে স্থানীয় ক্লাব সেপাহানের বিরুদ্ধে  খেলতে যাওয়ার কথা ছিল মোহনবাগানের। কিন্তু দীর্ঘ টানাপোড়েবের পর ইরান সফর বাতিল করে ক্লাব। নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ওয়াকওভার দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। 

এদিকে এই সিদ্ধান্ত  ক্লাব যে শাস্তির মুখে পড়তে পারে, সেই আশঙ্কা তখনই তৈরি হয়েছিল। ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন সমর্থকরা। সেই আশঙ্কাই সত্য়ি হল। আগামী দু'মরশুমে জন্য মোহনবাগানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল AFC। ফলে যোগ্যতা অর্জন করলেও আন্তর্জাতিক টুনামেন্টে আর খেলতে পারবে না ভারতের জাতীয় ক্লাব।

গত মরশুমে একই ঘটনা ঘটেছিল। তখন ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে ইরানে।  পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত। এদিকে  এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান্স লিগ টুতে মোহনবাগানের গ্রুপেই ছিল ইরানের ক্লাব ট্র্যাক্টর এফসি। কিন্তু নিরাপত্তা কারণে দেখিয়ে সেবারও তাদের সঙ্গে খেলতে ইরান যেতে রাজি হয়নি মোহনবাগান। এবার অবশ্য AFC-কে ম্যাচের ভেন্যু বদলের অনুরোধ করেছিল মোহনবাগান। সেই অনুরোধ প্রত্য়াখ্যান  করা হয়।

এদিকে গত মরসুমে আইএসএল লিগ-শিল্ড ও আইএসএল কাপ জেতানো হোসে মোলিনাকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে মোহনবাগান। শুভাশিস বোসদের নতুন কোচ এখন সের্জিও লোবেরা। মোলিনার মতোই তিনি আইএসএলজয়ী। গত মরশুমেই প্রথমবার মোহনবাগানে কোচ হয়েছিল মোলিনা। তাঁর সাফল্যও ছিল নজরকাড়া। একই সঙ্গে ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন আইএসএল লিগ শিল্ড ও কাপে। 

এবছরও মোহনবাগানের কোচের দায়িত্বে ছিলেন মোলিনাই। দল মোটামুটি একই ছিল না। কিন্তু চলতি মরশুমে ক্লাব সাফল্য় দিতে পারেননি স্প্যানিশ কোচ। ইস্টবেঙ্গলের কাছে দু'বার হার। সঙ্গে ডুরান্ড কাপ ও সুপার কাপের ব্যর্থতা। মোলিনা কোচিং নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল সমর্থকদের। স্লোগান উঠেছিল, 'মোলিনা গো-ব্যাক'। ব্যর্থতার কারণেই শেষপর্যন্ত সরতে হয় মোলিনাকে।

